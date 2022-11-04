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Ворскла - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 листопада 2022, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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55'
ФК Львів
Львов
Хід матчу
6' Milchenko, Artem 8' Sklyar, Oleksandr 26' Myshenko, Bogdan Вийшов: Boyko, Vitaliy 34' Володимир Чеснаков Вийшов: Сергій Яворський
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
44%
Нічия
25%
ФК Львів
31%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 2 draws while FC Lviv have won 0 times. The goal difference is 12-5 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 13 meetings, FC Vorskla Poltava have won 6 times, there have been 5 draws while FC Lviv have won 2 times. The goal difference is 18-11 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season's matches: 4-1 (FC Vorskla Poltava at home) and 1-1 (FC Lviv at home).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Lviv haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Vorskla Poltava have not lost to FC Lviv in their last 6 encounters.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 3 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Sklyar has more yellow cards (4) than any other player at FC Vorskla Poltava. Andriy Busko has collected 4 for FC Lviv.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 3 in the table with 18 points. Now they are number 12 with 8 points.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 35% of their matches, FC Lviv in 7% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 35% of halftimes, FC Lviv wins 7%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Lviv.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, FC Lviv won 1, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.8 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 0.8 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Lviv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Lviv is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.86 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • Marlyson is FC Vorskla Poltava's top scorer with 3 goals. Vladyslav Bugay has scored 2 times for FC Lviv.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
6
Перемог
11
Ігор
2
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
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Новини команд
Головні події
Володимир Чеснаков
Вийшов: Сергій Яворський
34'
26'
Myshenko, Bogdan
Вийшов: Boyko, Vitaliy
Sklyar, Oleksandr
8'
6'
Milchenko, Artem
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
44%
Нічия
25%
ФК Львів
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
    34
  • 33
    Oliveira, Marlyson Conceicao
    Форвард
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 21
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
    8
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Воротар
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
    6
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 7
    Myshenko, Bogdan
    Півзахисник
    26
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
61%
Володіння м'ячем
39%
8
Штрафні
10
8
Фоли
8
1
ЖК
1
Блоковано ударів
1
3
Удари повз
2
3
Кутові
2
Удари в отвір
2
Офсайди
Сейви
2
Трансляція
49'
Муравський фолить у центрі поля на Марлісоні. Гравець Львова обурений, полтавець на газоні
47'
Спокійний початок й другого тайму у нас
46'
Інфо
Без замін у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Загалом перший тайм не найцікавіший. Ворскла мала деяку перевагу, але із загостреннями велика проблема. Головний момент тайму – пенальті у ворота Львова. Іллющенков потяг удар від Юрченка, добивання від Сефері, а потім і Олійник вище дав. Це все. 0:0 до перерви.
45+3'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву, 0:0 поки що
45+1'
Ось Бугай вивалився на ударну позицію – пробив вище, та й Різник там усе контролював
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
43'
Незабитий пенальті
Іллющенков тягне пенальті від Юрченка! Добивання Сефері з гострого кута – знову Іллющенков! Олійник потім пробиває – вище! Ух!
42'
Небезпечний момент
Пенальті! Для Ворскли! Муравський ззаду чіпляє Марлісона! Здається, чіпляє. Ну, суддя бачив
41'
Начебто й має перевагу Ворскла в останні хвилини, але ось опанувати...
40'
Кутовий
Кутовий для Ворскли - але спокійно розрядив навіс Львів
36'
А ось класна атака полтавців – після прострілу з флангу Марлісон скинув під удар Юрченку, той пробив, але Ільющенков на місці. Удар не дуже небезпечний, але комбінація хороша
34'
А капітанська пов'язка перейшла до Пердути від Чеснакова
33'
Заміна
Яворський замість Чеснакова виходить
32'
Ох, Чеснакову сильно дісталося після стику головами з Крушинським. Сильне розсічення, чи ніс зламаний
29'
Інфо
4:2 за ударами статистика, 1:1 у рамку. Але з цих шести ударів і згадати особливо нічого
28'
Ось Олійник пройшов, пробував різати кут, пробив, але вище
27'
Багатенько у нас фолів, у центрі поля більше.
25'
Заміна
Бойко замість Мишенка виходить у Львова – вимушена заміна
24'
Кутовий
Кутовий для Ворскли, але розіграли не найкращим чином стандарт полтавці. Була спроба другим темпом пробити, але також не найкраща
21'
Мишенко на газоні. Здається, смикнув задню поверхню. Здається, потрібна буде заміна
19'
Штрафний для Львова. Далеченько, метрів 30 до воріт, але Васильєв б'є – вище. Набагато вище.
18'
Картинка повернулася, рахунок не змінився, особливих подій, як передають із місця, не відбулося
15'
На полі все спокійно, а у нас деякі проблеми із ТВ-картинкою
12'
Небезпечний момент
А ось і перший гарний момент! Кравець класно віддав із флангу на Олійника, але Денис ударив не найкращим чином – вище. А Позиція була чудова!
9'
Бугай – перша спроба удару, але заблокували захисники Ворскли
7'
Жовта картка
Скляр відповів львів'янам – пішов у жорсткий підкат, отримав жовту.
6'
Жовта картка
А ось і перша жовта - Мільченко ззаду підчепив суперника
5'
Намагалися щось Ворскла організувати в атаці. Підхід був непоганий, поки м'яч не влучив у руку Степанюку - фол в атаці
3'
Поки що все спокійно. М'яч більше у повітрі у перші хвилини проводить
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Львова: Іллющенків, Муравський, Васильєв, Нікітюк, Мільченко, Крушинський, Мишенко, Грисьо, Полегенько, Вовкун, Бугай Запасні: Пономаренко, Нич, Сасовський, Шишка, Михайлів Роман, Михайлів Тарас, Якимів, Михавко, Ременяк, Бойко
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Степанюк, Сефері, Чеснаков, Кравець, Марлісон, Юрченко Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Яворський, Челядін, Мельничук, Тотре, Бацула, Толі, Козиренко, Кравчук, Кулаковський
У Ворскли перед цим матчем 11 очок в активі та 9-е місце в таблиці. Львів у підвалі таблиці – 6 очок та 14-е місце.
Зазначимо, що гра пройде у Минаї
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 13:00, судитиме Денис Шурман
Добрий день всім! П'ятниця, 4 листопада, і сьогодні матчем Ворскла – Львів стартує 11-й тур УПЛ. Саме цей матч як текстовий онлайн і пропонує до вашої уваги UA-Футбол.
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Анонс матчу Ворскла - ФК Львів 04.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 04.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою ФК Львів (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Львів та Ворскла у попередньому футбольному матчі 11.12.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - ФК Львів можна подивитися 04.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 29.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Металіст - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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