Ворскла - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Загалом перший тайм не найцікавіший. Ворскла мала деяку перевагу, але із загостреннями велика проблема. Головний момент тайму – пенальті у ворота Львова. Іллющенков потяг удар від Юрченка, добивання від Сефері, а потім і Олійник вище дав. Це все. 0:0 до перерви.