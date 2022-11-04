Ворскла - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 04.11.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою ФК Львів (Львов):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Львів та Ворскла у попередньому футбольному матчі 11.12.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 29.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Металіст - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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