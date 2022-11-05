  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металіст 1925 - Верес Дивитися онлайн
У тренді

Металіст 1925 - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 листопада 2022, 15:00 - Олимпийский
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 1
Оновити
43'
Верес
Ровно
Хід матчу
10' Bychek, Kostiantyn 10' Dmytro Kliots
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
26%
Верес
41%
Цікаві факти
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 4 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 14% of their matches, Veres Rivne in 31% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 14% of halftimes, Veres Rivne wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 2 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In the last 3 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, Veres Rivne won 1, 1 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.33 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and Veres Rivne is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and Veres Rivne is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.83 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Перша ліга України 2020/2021
16.05.2021 - 18:00 Металіст 1925 4 - 1 Завершено Верес
Перша ліга України 2019/2020
05.11.2020 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос В
Показати більше
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст П
Показати більше
Головні події
Bychek, Kostiantyn
10'
10'
Dmytro Kliots ГООЛ!
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
26%
Верес
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Денис Сидоренко
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
    10
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Форвард
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 33
    Роман Мірошник
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
    10
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 9
    Михайло Шестаков
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Galovskyi, Edmar
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
3
Штрафні
7
7
Фоли
3
1
ЖК
1
Удари в отвір
4
3
Сейви
1
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Кутові
2
1
Удари повз
2
Трансляція
41'
34'
Микита Безуглий зльоту пробивав по воротах Вереса, скориставшись подачею з кутового. М'яч пройшов над поперечиною, але Богдан Когут все одно має претензії до своїх захисників.
34'
Небезпечний момент
Костянтин Бичек чудово розвернув суперника та пробив у дальній кут. Богдан Когут перевів м'яч на кутовий.
32'
Віталій Дахновський пробив, м'яч зрикошетив від захисника в руки Дениса Сидоренка.
30'
Дмитро Кльоц хапається за голову. Його спроба дальнього удару виявилася невдалою.
27'
Верес вибігав у контратаку, але Ігор Курило в підкаті зупинив прохід Віталія Дахновського.
20'
Буквально нічого не відбувається на футбольному полі. Боротьба за м'яч у центрі поля, закидання вперед, втрата. Такий от рівень гри.
15'
Пропущений м'яч, схоже, серйозно деморалізував господарів. Гра проходить повністю під диктовку Вереса.
11'
Інфо
Це вже четвертий гол Дмитра Кльоца в Прем'єр-лізі сезону 2022/23.
10'
Гоооол!!!
Верес виходить уперед! Дмитро Кльоц упевнено реалізував одинадцятиметровий!
10'
Жовта картка
Костянтин Бичек отримав попередження та навіть не сперечається з рефері.
10'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Металіста 1925! Зафіксував гру рукою Олександр Дердо.
9'
Орест Лебеденко відгукнувся на подачу Владсилава Шарая з кута карного майданчика та завдав удар по воротах. Денис Сидоренко відбив м'яч перед собою, але Михайло Шестаков не встиг зіграти на добиванні.
7'
Небезпечний момент
Денис Сидоренко у красивому стрибку парирував удар Дмитра Кльоца зльоту! Дуже важливий і ефектний сейв.
5'
Обережний початок гри від обох команд. Обмінюються нетривалими володіннями харків'яни та рівняни.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Сидоренко (к) – Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков – Мартинюк, Вачіберадзе, Габелок – Бичек, Чирук, Ременюк.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут (к) – Євген Пасіч, Вовченко, Мірошник, Гагун – Кучеров, Кльоц, Владислав Шарай – Лебеденко, Михайло Шестаков, Дахновський.
Команда з Рівного займає сьому сходинку, підопічні Едмара розташувалися трьома позиціями нижче. При цьому колективи розділюять усього чотири очки (у Металіста 1925 матч у запасі).
Харків'яни спробують перервати свою серію без перемог. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 11-го туру УПЛ Металіст 1925 – Верес.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(2)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
andy1973 (Рівне)
05.11.2022 о 15:38
Не розумію. Я оплачую це МЕГОГО з Сетантами але цього не достатньо щоб отримувати трансляцію матча. Блін. Переведіть всіх на ю-тюб.
Відповісти
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.11.2022 о 14:38
А при чем здесь Зоря???)))))))
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Чайка Чайка 0 Нива Нива 4 Завершено 13:30 - Сьогодні Пяст Пяст 0 Варта Варта 2 Завершено 13:30 - Сьогодні Гиресунспор Гиресунспор 3 Істанбулспор Істанбулспор 2 Завершено 13:30 - Сьогодні ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 0 Епіцентр Епіцентр 1 Завершено 13:15 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 4 Колос Колос 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Металіст 1925 - Верес 05.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Верес (Ровно):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 22.11.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Верес можна подивитися 05.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Зоря - 28.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Колос - 31.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден