Металіст 1925 - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Верес 05.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 05.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Верес (Ровно):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 22.11.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Зоря - 28.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Колос - 31.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

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