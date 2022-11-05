СК Дніпро-1 - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Минай (Минай):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 01.11.2021 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Минай можна подивитися 06.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЗ - 03.11.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Ворскла - 29.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.