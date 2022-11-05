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СК Дніпро-1 - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 листопада 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
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перерыв
ФК Минай
Минай
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
43%
Нічия
30%
ФК Минай
27%
Цікаві факти
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 11 games.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 4-1-0.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 6 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 2 times for FC Minaj.
  • Ruslan Babenko has more yellow cards (3) than any other player at SC Dnipro-1. Oleg Gorin has collected 6 for FC Minaj.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 56% of their matches, FC Minaj in 20% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 56% of halftimes, FC Minaj wins 20%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 4 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Minaj.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 3 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 3 meetings SC Dnipro-1 won 2, FC Minaj won 1, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 1 of their last 3 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 scores 3 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 1 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Minaj is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Minaj is 2.67.
  • SC Dnipro-1 scores 2.17 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
  • SC Dnipro-1 haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • SC Dnipro-1 have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
22.11.2020 - 14:00 ФК Минай 3 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 АЗ 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Аполлон В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо П
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Новини команд
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
43%
Нічия
30%
ФК Минай
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 6
    Busanello
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 29
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
4
Штрафні
6
4
Кутові
1
4
Фоли
2
3
Удари повз
2
Офсайди
2
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
60%
Володіння м'ячем
40%
Трансляція
Дніпро-1 мав певну перевагу, але пару своїх моментів не реалізував. Минай більше намагався грати в контрах, але теж безуспішно. 0:0 після першого тайму!
45+1'
Свисток
Все, кінець тайму, 0:0 у нас поки що!
44'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
42'
Контра Миная - начебто і вибігали непогано, дійшли до штрафної, але знову до удару справа не дійшла
41'
Сваток скинув Валефу, і кіпер вирішив не ризикувати і в досить простій ситуації виніс в аут.
38'
Небезпечний момент
Піхальонок! Класно пробив метрів із 15-ти, але Бандура бере! Небезпечно!
36'
Офсайд
А тепер ось Довбик в офсайді – обмінялися команди
35'
Офсайд
А ось Кулієв класно вирізав на Вишневського, той вивалювався на Валефа, але офсайд запалив суддя
34'
Минай так само не поспішає. Таке враження, закарпатці вже готові дотягнути до перерви.
32'
Валеф вийшов далеко і перервав контру Минаю - бразильці люблять грати ногами
30'
Ось Піхальонок у штрафному зачепився за м'яч, але пробити не вдалося - накрили захисники удар
29'
Минай особливо не пресингує, відходять закарпатці майже всією командою на свою половину
26'
Небезпечний момент
А ось Дніпро-1 небезпечно! Довбик замах на удар, але вийшов простріл, досить небезпечний, до якого не дотягнувся Амаш!
25'
А Шаран із брівки постійно щось нагадує Кулієву
24'
А ось хорошу атаку Минай організував – Твердохліба вивели на ударну позицію, але удар не дуже вийшов – Валеф спокійно забрав
21'
Спроби здалеку пробити від гравців Дніпра-1. Піхальонок, потім Амаш. Поки що не йде
19'
Кутовий
Кутовий для Дніпра-1. Піхальонок навісив, Сарапій до м'яча не дістався у боротьбі
18'
Поки що Минай лише стандартами грає на чужій половині. Ось пара штрафних, але нічогонебезпечного поки
16'
Небезпечний момент
Ой ой, у контрі Дніпро-1! Амаш м'яко вирізав у центр на Довбика, Артем пробив, але штанга!
15'
Після досить активного старат Дніпра-1 зараз гра в спокійніше русло перетекла
13'
Господарі закидають навісами у штрафну. Бандура ось не дуже вдало зіграв на виході, не втримав м'яча, але все обійшлося
11'
Небезпечний момент
Ох як! Штрафний на фланзі для Миная - пішов навіс, ніхто до м'яча не дострибнув, і круглий ще й ледь у дальній кут не залетів!
9'
Кутовий
Кутовий для Дніпра-1. Відбився Минай та ще намагався контру організувати, але дійшов лише до центральної лінії
7'
Темп гри не надто високий. Ще й Минай його збиває. Ось Бандура не поспішає вводити сяч у гру ударом від воріт.
5'
Минай всією командою на своїй половині. Поки що Дніпро піддавлює
3'
Відразу дніпряни взяли м'яч під свій контроль. Але поки що без ударів
1'
Свисток
Матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Назаренко, Довбик Запасні: Рибак, Юрчук, Кінарейкін, Гуцуляк, Логінов, Когут, Кононов, Гомес
Інфо
Стартовий склад Миная: Бандура, Горін, Гончар, Немчанінов, Трубочкін, Вітенчук, Воробчак, Кулієв, Твердохліб, Хахльов, Вишневський Запасні: Кемкін, Пеньков, Дмитрук, Байдал, Паламар, Касимов, Чуєв, Колесник, Кравчук, Коломоєць, Рогозинський
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме Ігор Пасхал.
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 11-го туру УПЛ, в якому Дніпро-1 зіграє з Минаєм.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - ФК Минай 06.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 01.11.2021 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Минай можна подивитися 06.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЗ - 03.11.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Ворскла - 29.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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