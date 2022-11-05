Шахтар - Інгулець онлайн трансляція матчу

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Інгулець (Петрово):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Шахтар у попередньому футбольному матчі 28.11.2021 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 02.11.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команди Інгулець був зіграний проти Кривбас - 24.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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