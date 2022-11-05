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Шахтар - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 листопада 2022, 15:00 - Арена Львов
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 0
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43'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
18' Kryskiv, Dmytro 27' Bondar, Valerii 31' Chenbay, Sergey Dmitrovich 39' Тарас Саків
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
31%
Інгулець
31%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 5 times, there have been 0 draws while FC Ingulets Petrove have won 0 times. The goal difference is 11-1 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Ingulets Petrove (2-1 at home and 1-0 away).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 8 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 12 away matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 4-2-0.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-4-1.
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 4 goals. Artem Hennadiiovych Smoliakov has scored 2 times for FC Ingulets Petrove.
  • Mykhailo Mudryk has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 5. Vladyslav Klymenko is FC Ingulets Petrove's biggest assister (2).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 27% of their matches, FC Ingulets Petrove in 15% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 27% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 5, FC Ingulets Petrove won 0, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.2 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Ingulets Petrove is 2.4.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.93 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
4
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Інгулець
Кубок України 2020
15.05.2019 - 21:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Шахтар 0 - 4 Завершено РБ Лейпциг П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Селтік 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай П
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Головні події
39'
Тарас Саків
31'
Chenbay, Sergey Dmitrovich
Bondar, Valerii
27'
ГООЛ! Kryskiv, Dmytro
18'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
31%
Інгулець
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Bondar, Valerii
    27
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 4
    Сергій Кривцов
    Захисник
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
    18
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
    31
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 55
    Максим Ковальов
    Захисник
  • 13
    Данило Кучер
    Воротар
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 26
    Sydorenko, Vladyslav
    Захисник
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
3
Удари повз
1
5
Штрафні
1
1
Фоли
4
2
Удари в отвір
2
Кутові
Сейви
1
1
ЖК
1
Офсайди
1
Трансляція
40'
Саків прискорився лівим флангом атаки, поле був зупинений фолом Криськіва.
38'
Жовта картка
Бондарь підкотився на правому фланзі атаки, і Саків вирішив стрибнути йому в ноги.
37'
Недбалий пас Павлова на правому фланзі власного штрафного пішов до Джурасека, але той пробив повз дальню стійку.
36'
Випустив м'яч за лицьову на правому фланзі атаки Очеретько невдалою спробою обіграти суперника.
34'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу завершився подачею на дальній кут воротарського, де Бондар головою не влучив у ворота.
32'
Пасували до центру штрафного з правого флангу на Траоре, проте Павлов підчистив на кутовий.
30'
Жовта картка
Очеретько з відбором атакував Ченбая в центрі поля, після чого суперник його збив.
27'
Фол від Бондара на правому фланзі атаки при Саківа на прийомі довгої передачі.
25'
Бондар від лицьової на правому фланзі виконав подачу на голову супернику.
23'
Нагієв не зміг пройти на дриблінгу на правому фланзі атаки Михайліченка.
20'
Господарі поля продовжують грати на утримання м'яча.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Закинули м'яч на лівий кут воротарського для Траоре, той скидав на Джурасека, Невен не зачепився, але забезпечив передачу на правий кут воротарського для Криськіва!
15'
Судакову на хід невдало зіграв Траоре до лівого флангу штрафного.
12'
Криськів подачею з лівого флангу спрямував м'яч за лицьову.
10'
Бондар головою завершив скидання від Джурасека відскоку подачі кутового з правого флангу на дальню стійку.
7'
За лицьову виконав подачу з лівого флангу Михайліченко.
5'
Тиск від Шахтаря, звично, потужний, проте негострий.
3'
Команда Йовічевіча чинить потужний тиск на суперників.
1'
Заблоковано простріл Михайліченка з лівого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Паламарчук, Блізніченко, Марусич, Козак, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Головкін, Поспєлов, Резепов.
Інгулець: Кучер — Сидоренко, Ковальов, Павлов, Ченбай, Саків — Нагієв, Клименко, Кучеренко, Кухарук — Запорожець.
Запасні: Шевченко, Пятов, Фарина, Козік, Степаненко, Тотовицький, Мудрик, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сікан, Кулаков.
Шахтар: Трубін — Матвієнко, Кривцов, Бондар, Михайліченко — Назарина — Очеретько, Джурасек, Криськів, Судаков — Траоре.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та петровський Інгулець.
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Анонс матчу Шахтар - Інгулець 05.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Шахтар у попередньому футбольному матчі 28.11.2021 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Інгулець можна подивитися 05.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 02.11.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команди Інгулець був зіграний проти Кривбас - 24.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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