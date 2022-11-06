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Чорноморець - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 листопада 2022, 15:00 - Черноморец
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 2
Оновити
84'
Динамо
Киев
Хід матчу
19' Lonwijk, Justin 25' Віктор Циганков 30' James, Manjrekar 34' Сергій С.Кравченко
46' Іван Бобко Вийшов: Naumets, Vladyslav 46' Сергій Політило Вийшов: Plaksa, Rodion 46' Владислав Кабаєв Вийшов: Денис Гармаш 46' Popov, Denys Вийшов: Олександр Сирота 48' Buyalskiy, Vitaliy 53' Сергій Сидорчук 64' Олександр Караваєв Вийшов: Vivcharenko, Kostiantyn 69' Олександр Гладкий Вийшов: Salyuk, Volodymyr 69' Євген Селін Вийшов: Salyuk, Volodymyr
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
29%
Нічия
21%
Динамо
50%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Dynamo Kiev when FC Chernomorets Odessa is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Dynamo Kiev is 0-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 1 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kiev have won 8 times. The goal difference is 22-9 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 30 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kiev have won 24 times. The goal difference is 73-22 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 5 games.
  • FC Dynamo Kiev haven't won in their last 4 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's home record this season: 0-1-3.
  • Maksym Bragaru is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 2 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 7 times for FC Dynamo Kiev.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 27% of their matches, FC Dynamo Kiev in 34% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 27% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 5 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Dynamo Kiev won 3, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2.4 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Dynamo Kiev is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Dynamo Kiev is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.12 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 42% of their goals between the minutes 46-60?
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
2
Перемог
20
Ігор
15
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Чорноморець 1 - 6 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2018
03.12.2018 - 18:30 Динамо 2 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2018/2019
25.08.2018 - 19:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2017/2018
15.10.2017 - 19:30 Чорноморець 2 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Фенербахче П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 АЕК 3 - 3 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо П
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Головні події
Олександр Гладкий
Вийшов: Salyuk, Volodymyr
69'
Євген Селін
Вийшов: Salyuk, Volodymyr
69'
64'
Олександр Караваєв
Вийшов: Vivcharenko, Kostiantyn
53'
Сергій Сидорчук
48'
Buyalskiy, Vitaliy ГООЛ!
Іван Бобко
Вийшов: Naumets, Vladyslav
46'
Сергій Політило
Вийшов: Plaksa, Rodion
46'
46'
Владислав Кабаєв
Вийшов: Денис Гармаш
46'
Popov, Denys
Вийшов: Олександр Сирота
Сергій С.Кравченко
34'
James, Manjrekar
30'
25'
Віктор Циганков ГООЛ!
19'
Lonwijk, Justin
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
29%
Нічия
21%
Динамо
50%
Склади команд
Стартовий склад
  • 29
    Максим Білий
    Захисник
  • 21
    Іван Бобко
    Півзахисник
    46
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 20
    Олександр Гладкий
    Форвард
    69
  • 6
    James, Manjrekar
    30
  • 14
    Сергій С.Кравченко
    Півзахисник
    34
  • 77
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
    46
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 33
    Євген Селін
    Захисник
    69
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
    48
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
    46
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
    64
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
    19
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 25
    Popov, Denys
    46
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
    53
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    25
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
2
ЖК
2
Трансляція
76'
Максимально повільний рух від одеситів у атаці, навіть коли суперник дає грати. Таке враження, що команда Григорчука ходить по Привозу та тюльку на вечерю обирає, а не у футбол грає.
73'
Чорноморець намагається створити якусь роботу для Нещерета, але не вдається навіть дістатися до штрафного киян, не говорячи вже про удари в площину.
70'
Небезпечний момент
Ооох! Сирота майже впритул замикав подачу зі стандарту від Циганкова, воротар "моряків" встиг зреагувати на непростий м'яч!
69'
Заміна
І плюс ще одна рокіровка від румунського наставника Динамо. Кравченко вийшов замість Кендзьори.
69'
Заміна
Подвійна заміна у господарів. Куемба та Салюк у грі, Селін та Гладкий йдуть до лави запасних.
66'
Кутовий
Ух! Після подачі з кутового та удару Ваната м'яч зрикошетив від Селіна та стрімко пішов за межі поля. Пощастило одеситам у цьому епізоді із вдалим рикошетом.
64'
Заміна
Третя заміна від Мірчі Луческу сьогодні. Вівчаренко вийшов замість Караваєва.
63'
Навіс із глибини до штрафного одеситів, Гармаш переправляв у бік воріт, але це не проблема для Непогодова.
61'
Кутовий
Чорноморець заробив, здається, перший кутовий у матчі. Гладкий у центрі штрафного виграв верхову боротьбу, але пробив повз рамку.
59'
Відмінний щільний удар Лонвейка метрів з тридцяти - Непогодов не наважився забирати м'яч до рук та відбив перед собою, далі підстрахували захисники.
57'
Небезпечний момент
Класна діагональ від Лонвейка на Циганкова на правий край штрафного, Віктор прийняв та стріляв метрів з дванадцяти, але майже по центру та Непогодов встиг зреагувати!
56'
Дуже добрий темп від гостей на перших хвилинах другого тайму. Якщо не втратять його у найближчі хвилини, голів у ворота Чорноморця сьогодні не уникнути.
53'
Жовта картка
Сидорчук за зрив атаки отримує попередження. Вже третя жовта капітана киян цього чемпіонату.
51'
Закидання на Циганкова, той ледь не вийшов на чистий вихід віч-на-віч, але Непогодов вчасно вийшов, заблокував прохід вінгера, та й захисники підстрахували.
48'
Гоооол!!!
Буяльський закрілює свою перевагу у бомбардирській гонці УПЛ! Віталій на лінії штрафного зробив коротку передачу на Циганкова, вбіг у штрафний, отримав пас у відповідь та пробив між голкіпером та лівою стійкою! 0:2!
46'
Гості одразу з атаки розпочинають половину. Буяльський віддав м'яч на лівий край на Караваєва, Сашко чи то бив, чи то прострілював - у будь-якому разі м'яч звалився з ноги та пішов вище рамки.
46'
Свисток
Другий тайм стартував.
46'
Заміна
Заміни від обидвох наставників у перерві. Плакса та Наумець вийшли у одеситів - Політило та Бобко залишили поле. Гармаш та Сирота з'являються у киян - поза грою Кабаєв та Попов. Останній перед свистком на перерву отримав удар по голові.
Повний контроль гри за Динамо. Кияни самі вирішували, коли темп матчу потрібно підіймати, а коли можна просто катати м'яча. Чорноморець сьогодні виконував класичну роль другого плану: без власних амбіцій та сподівань у світле майбутнє.
45+1'
Свисток
Йдемо на перерву.
45+1'
Попов змушений з медиками залишити поле. Центрбек Динамо отримав по голові в ігровому епізоді.
42'
Кияни на перерву доїжджають на холостих обертах. Зараз навіть Чорноморець більше володіє м'ячем, але загострити не вдається.
39'
Політило з правого краю подає до рук Нещерету. Джеймсу тепер доводиться робити ривок від чужого штрафного, де він очікував передачу, до свого.
38'
Між штрафними майданчиками йде гра. Кияни взяли невеличку паузу, одеситам поки нічого не вдається в атаці.
35'
Кабаєв прийняв м'яч у напівколі штрафного та з напівоберта пробив вище рамки.
34'
Жовта картка
Кравченко отримує справедливу жовту за брудний підкат під Лонвейка. Не подобається таке рішення хавбеку Чорноморця, він розпочинає запальну дискусію з арбітром щодо цього попередження.
32'
Чорноморець огризнувся! Крос з правого краю до центра штрафного, Гладкий головою б'є над рамкою!
31'
Добра подача з лівого краю зі стандарту від Циганкова, Лонвейк на дальному куті воротарського опинився сам, але дуже незграбно переправляв м'яч у дотик та просто випустив його за межі поля!
30'
Жовта картка
Джеймс попереджений за підкат під Ваната. Легіонер одеситів не дотягнувся до м'яча та зіграв у ноги.
29'
Гол нічого не змінив на полі. Київ продовжує володіти м'ячем, Одеса будує ешелоновану оборону та майже не контратакує.
26'
Уф! Сидорчук несподівано пробив метрів з 28-ми трішки вище поперечини!
25'
Гоооол!!!
Циганков б'є по центру під поперечину, Непогодов стрибав у лівий від себе кут! 0:1!
24'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Чорноморця! Циганков обігрався у стінку з Кабаєвим та впав при вході у штрафний одеситів після контакту з Селіним!
21'
Попов ледь не привіз проблеми на свої ворота після помилки на лінії штрафного, але підстрахували партнери.
19'
Жовта картка
Лонвейк отримує дебютну жовту картку в УПЛ. Нідерландець прихопив Кравченка та не дав тому організувати контратаку Чорноморця.
17'
Небезпечний момент
Ванат отримує найкращий момент у матчі! Владислав вийшов на побачення з Непогодовим по зоні правого напівсереднього, але програв свою дуель!
15'
Нарешті одесити відповідають. Закидання на лівий кут штрафного на Брагару, прийом/підробка одним дотиком та удар під дальню стійку трішки не влучає у площину.
14'
Знову Циганков. Віктор по лінії штрафного змістився ближче до центру, але пробив повз праву стійку.
13'
Циганков з району правого кута штрафного пристрілювався: майже по центру, тому Непогодов із загрозою впорався.
11'
Кутовий
Ще один кутовий для "динамівців". Сумбур у штрафному господарів, Буяльський навіть знайшов можливість з лінії штрафного пробити, але удар заблокували.
9'
Кутовий
Без проблем для "моряків" після подачі від прапорця. Ще й у свою атаку перейшли, але швидко щось розвинути не змогли, тому зупинилися і почали просто контролювати м'яч серед своїх захисників.
8'
Циганков шукав подачею Ваната, нападник пробивав головою, але від Білого снаряд пішов на кутовий.
6'
Декілька аутів від Селіна зі своєї лівої бровки. Це поки головний актив на дві команди. Голкіпери роботи не мають.
3'
Дуже повільно розпочалася гра. Можливо, по ходу поєдинку команди розженуться, але поки старт не обднадійливий.
1'
Свисток
Поїхали! Матч стартував!
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Непогодов – Путря, Джеймс, Білий, Селін – Кравченко, Политило – Кузик, Бобко, Брагару – Гладкий.
Запасні: Варакута, Єрмаков, Суханов, Наумець, Салюк, Кубемба, Литвиненко, Плакса, Штогрін, Петько, Войтіховський, Філі.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет - Караваєв, Попов, Забарний, Кендзьора - Сидорчук - Кабаєв, Лонвейк, Буяльський, Циганков - Ванат.
Запасні: Бущан, Ігнатенко, Шепелєв, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Діалло, Сирота, Бєсєдін, Вівчаренко.
Одесити – головні аутсайдери чемпіонату. Від рятівного дванадцятого місця команду Григорчука відділяють п'ять пунктів. «Біло-сині» також зірок з неба не хапають: дев'ята позиція та сім очок до зони єврокубків.
Битва невдах. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 11-го туру УПЛ Чорноморець – Динамо.
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Коментарі(5)
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Очманілий Заєць (Odessa)
06.11.2022 о 16:05
Шкода, що такі пенальті ігнорять в Лізі Европи. Тоді б у Дінами були б хоч якісь шанси...
Відповісти
0
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
06.11.2022 о 15:21
Грьобана СеКтанта, навіть за гроші не подивитися футбол.
Відповісти
+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
06.11.2022 о 15:19
когда уже уберут ГРИ с ЧО--уничтожает команду своей тупостью --посмотрите на состав это опять проиграш
Відповісти
0
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
06.11.2022 о 15:52
Гадаю вболівальники Динамо зараз не проти обміну тренерів.
Відповісти
0
-1
avatar
walcom (Киев)
06.11.2022 о 15:58
не гадаешь
0
0

Останні матчі
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Анонс матчу Чорноморець - Динамо 06.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Динамо у попередньому футбольному матчі 19.11.2021 закінчилось с такими результатами: 1:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Динамо можна подивитися 06.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Фенербахче - 03.11.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фенербахче.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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