Чорноморець - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Динамо 06.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 06.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Динамо у попередньому футбольному матчі 19.11.2021 закінчилось с такими результатами: 1:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Фенербахче - 03.11.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фенербахче.

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