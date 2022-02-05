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Манчестер Сіті - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 листопада 2022, 17:00 - Этихад
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 1
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32'
Фулгем
Лондон
Хід матчу
7' Андреас Перейра 16' Alvarez, Julian
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Фулгем
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Fulham FC is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 5 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 45-16 in favour of Manchester City.
  • During the last 34 meetings, Manchester City have won 19 times, there have been 11 draws while Fulham FC have won 4 times. The goal difference is 76-33 in favour of Manchester City.
  • Fulham FC's last away win against Manchester City was in 2009.
  • In Premier League, Manchester City have 6 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Fulham FC scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City have won 14 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • Fulham FC haven't won any of their last 12 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Fulham FC in their last 11 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 6-0-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 17 goals. Aleksandar Mitrovic has scored 9 times for Fulham FC.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 9. Andreas Pereira is Fulham FC's biggest assister (4).
  • Joao Cancelo has more yellow cards (2) than any other player at Manchester City. Joao Palhinha has collected 5 for Fulham FC.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, Fulham FC in 42% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, Fulham FC wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 56% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Fulham FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Fulham FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Fulham FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Fulham FC is 1.8.
  • Manchester City scores 3.27 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • Fulham FC haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester City haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
10
Перемог
10
Ігор
0
Перемог
Фулгем
Кубок Англії 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2019/2020
05.12.2020 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2018
30.03.2019 - 14:15 Фулгем 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 2 - 3 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.10.2022 - 21:30 Фулгем 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем П
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Головні події
ГООЛ! Alvarez, Julian
16'
7'
Андреас Перейра
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Фулгем
35%
Склади команд
31
Едерсон
20
Cancelo, Joao
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
21
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
17
De Bruyne, Kevin
15
Grealish, Jack
19
Alvarez, Julian
20
Silva, Bernardo
17
Бернд Лено
2
Кенні Тете
31
Ісса Диоп
13
Ream, Tim
33
Robinson, Antonee
6
Харрісон Рід
26
Palhinha, Joao
8
Wilson, Harry
18
Андреас Перейра
20
Вілліан
30
Vinicius, Carlos
Стартовий склад
  • 15
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    16
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 30
    Vinicius, Carlos
  • 8
    Wilson, Harry
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
    7
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Силва, Марку
Статистика матчу
ЖК
1
80%
Володіння м'ячем
20%
3
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
2
Штрафні
4
3
Кутові
Сейви
2
3
Фоли
2
1
ЧК
1
Офсайди
Трансляція
26'
Червона картка
Який же грубий фол від Канселу в штрафному! Жоау жорстко пихнув суперника, а потім ще й наступив ногою. Арбітр показує захисникові пряму червону! Буде пенальті!
24'
Офсайд
Стоунз зміг відзначитися голом в одному з моментів, але його м'яч було відмінено через метровий офсайд.
20'
Де Брюйне пройшов суперника зліва та якісно подав у центр штрафного. Лено вибігає та забирає до рук.
16'
Гоооол!!!
Забиває Манчестер! Який класний гол від Альвареса! Нападник отримав ювелірний пас з глибини від Гюндогана і поклав чітко у кут.
12'
Канселу намагався знайти партнера по команді поперечним пасом з-за меж штрафного майданчика, але один із захисників вибив м'яч.
8'
Жовта картка
Гірчичник для Перейри! Гравець гостей грубо зіграв у відборі!
5'
Небезпечний момент
Сілва зіграв на добиванні в штрафному майданчику. Він обробив м'яч і завдав удару в напрямку лівої стійки, але Лено реагує!
1'
Свисток
Звучить стартовий свисток! Наш матч розпочато!
Фулгем: Лено - Тете, Діоп, Рім, Робінсон - Г. Рід, Пальїнья - Вілсон, Перейра, Вілліан - Вінісіус.
Манчестер Сіті: Едерсон - Стоунс, Аканджі, Аке, Канселу - Де Брюйне, Родрі, Гюндоган - Сілва, Альварес, Гріліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 15-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті зіграє з Фулгемом.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем 05.11.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 05.02.2022 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем можна подивитися 05.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Севілья" - 02.11.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий поединок команди Фулгем був зіграний проти Евертон - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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