Манчестер Сіті - Фулгем онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 05.02.2022 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Севілья" - 02.11.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Предыдущий поединок команди Фулгем був зіграний проти Евертон - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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