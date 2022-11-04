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Евертон - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 листопада 2022, 19:30 - Гудисон Парк
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Лестер Сіті
Лестер
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
33%
Лестер Сіті
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Leicester City when Everton FC is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Leicester City is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 5 times, there have been 10 draws while Leicester City have won 3 times. The goal difference is 29-26 in favour of Everton FC.
  • During the last 35 meetings, Everton FC have won 11 times, there have been 16 draws while Leicester City have won 8 times. The goal difference is 49-46 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Everton FC at home) and 1-2 (Leicester City at home).
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Leicester City scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Leicester City in their last 3 encounters.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Anthony Gordon is Everton FC's top scorer with 3 goals. James Maddison has scored 6 times for Leicester City.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 5. Jamie Vardy is Leicester City's biggest assister (4).
  • Anthony Gordon has more yellow cards (6) than any other player at Everton FC. James Maddison has collected 5 for Leicester City.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, Leicester City in 29% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, Leicester City wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Leicester City has better performance than Everton FC.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 3, Leicester City won 0, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1.6 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 0.8 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Leicester City is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Leicester City is 1.6.
  • Everton FC scores 1.39 goals when playing at home and Leicester City scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
17
Ігор
6
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 Евертон 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
16.12.2020 - 20:00 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Вулверхемптон 0 - 4 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.10.2022 - 22:15 Лестер Сіті 2 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Лестер Сіті П
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
33%
Лестер Сіті
30%
Трансляція
Інфо
Лестер із трьома перемогами, двома нічиїми та вісьмома поразками йде третім із кінця — 11 очок
Інфо
Евертон із трьома перемогами, п'ятьма нічиїми та п'ятьма поразками йде 12 із 14 очками.
Запасні: Іверсен, Вестергор, Томас, Олбрайтон, Менді, Ндіді, Варді, Іхеаначо, Перес.
Лестер: Ворд — Кастань, Фас, Амарті, Джастін — Сумаре — Меддісон, Тілеманс, Дьюзбері-Голл, Барнс — Дака.
Запасные: Бегович, Паттерсон, Голгейт, Кін, Дукуре, Девіс, Гарнер, Гордон, Мопе.
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Онана, Гує, Івобі — Макніл, Калверт-Льюїн, Грей.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Лестер.
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Анонс матчу Евертон - Лестер Сіті 05.11.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Лестер Сіті (Лестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Лестер Сіті (Лестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Лестер Сіті та Евертон у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Лестер Сіті можна подивитися 05.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Лестер Сіті, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Фулгем - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сити (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команди Лестер Сіті був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Лестер Сіті онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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