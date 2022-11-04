Евертон - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Лестер Сіті 05.11.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Лестер Сіті (Лестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 05.11.2022

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Лестер Сіті (Лестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Евертон, тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Лестер Сіті та Евертон у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Фулгем - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лестер Сіті (Лестер)

Рік заснування Лестер Сити (Лестер): 1884

Країна: Англия

Тренер: Брендан Роджерс



Предыдущий поединок команди Лестер Сіті був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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