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Астон Вілла - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 листопада 2022, 16:00 - Вилла Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
2 - 0
Оновити
39'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
7' Леон Бейлі 10' Shaw, Luke 11' Люка Дінь
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
33%
Нічия
38%
Манчестер Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester United when Aston Villa is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester United is 0-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 2 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 19 times. The goal difference is 48-19 in favour of Manchester United.
  • During the last 59 meetings, Aston Villa have won 4 times, there have been 13 draws while Manchester United have won 42 times. The goal difference is 109-38 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-2 (Aston Villa at home) and 0-1 (Manchester United at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 36% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester United haven't lost in their last 9 games.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Jacob Ramsey has more yellow cards (4) than any other player at Aston Villa. Scott McTominay has collected 5 for Manchester United.
  • Aston Villa wins 1st half in 29% of their matches, Manchester United in 38% of their matches.
  • Aston Villa wins 29% of halftimes, Manchester United wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Aston Villa.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, Manchester United won 2, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Aston Villa scores 1.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.6 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Manchester United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Manchester United is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Aston Villa scores 1.41 goals when playing at home and Manchester United scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Danny Ings is Aston Villa's top scorer with 3 goals. Marcus Rashford has scored 4 times for Manchester United.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester United have lost none of their last 4 away matches.
  • Manchester United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
1
Перемог
17
Ігор
13
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.10.2022 - 21:30 Фулгем 3 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
10.10.2022 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Шериф В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
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Головні події
ГООЛ! Люка Дінь
11'
10'
Shaw, Luke
ГООЛ! Леон Бейлі
7'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
33%
Нічия
38%
Манчестер Юнайтед
29%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
27
Люка Дінь
5
Mings, Tyrone
4
Konsa, Ezri
2
Cash, Matty
14
Luiz, Douglas
32
Леандер Дендонкер
31
Леон Бейлі
10
Buendia, Emiliano
41
Ramsey, Jacob
11
Watkins, Ollie
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
6
Martinez, Lisandro
23
Shaw, Luke
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
10
Rashford, Marcus
34
Van De Beek, Donny
75
Garnacho, Alejandro
7
Крiштiану Роналду
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
    7
  • 10
    Buendia, Emiliano
    Форвард
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 14
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Півзахисник
  • 27
    Люка Дінь
    Захисник
    11
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 34
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
    10
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
ЖК
1
6
Штрафні
2
2
Фоли
4
2
Удари в отвір
2
2
Удари повз
Блоковано ударів
1
1
Кутові
1
Офсайди
2
2
Сейви
Трансляція
34'
Небезпечний момент
Два рази поспіль врятував Мартінес! Спочатку аргентинець парирував дуже потужний і підступний удар Гарначо, а потім ще й постріл головою від Роналду!
29'
Ван де Бек зачепився попереду за м'яч, але був в оточенні занадто багатьох опонентів і під тиском віддав неточну передачу.
26'
Офсайд
Рашфорд заліз у дуже великий офсайд. Загубився.
24'
Далот навісив на Роналду, але поругалець програв боротьбу на другому поверсі.
20'
Дальній удар Каземіро був заблокований. М'яч полетів на кутовий, котрий завершився в руках у Мартінеса - круглий після затяжного розіграшу цього стандарту прилетів до голкіпера.
18'
Спроба вийти від МЮ а атаку. Після переведення ліворуч на Гарначо молодий аргентинець прострелив у центр у руки голкіперу. Невдало.
16'
Буендіа прийняв у центрі м'яч з флангу від партнера і пробив трохи вище правої дев'ятки.
14'
А атакує все ще Астон Вілла. Поки гості працюють з м'ячем далеко від воріт суперника.
Інфо
Ось такий феноменальний старт для Астон Вілли. Востаннє бірмінгемці вдома вели в два м'ячі проти МЮ 10 років тому.
11'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! 2:0! Що твориться?! Дінь, немов рукою, поклав м'яч зі стандарту точно у правий верхній кут, перекинувши стінку. Краса!
10'
Жовта картка
Підставив Мартінес Шоу. Після втрати аргентинця англієць повинен був фолити - жовта.
Інфо
Третій гол Бейлі у цьому сезоні АПЛ. Це вже втричі більше, ніж у попередньому.
7'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Астон Вілла виходить вперед! Ремзі віддав передачу на хід Бейлі у штрафну, а ямаєць поцілив у правий кут!
4'
Зачепився Рашфорд за м'яч у чужому штрафному, але Мінгс прекрасно зіграв у відборі.
3'
Шоу виьив подачу Бейлі з лівого флангу.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед стартом цієї зустрічі Манчестер Юнайтед посідає п'яте місце в АПЛ, в той час як Астон Вілла йде на 17-й позиції. Розрив між командами складає 11 очок.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу - Каземіро, Еріксен - Рашфорд, ван де Бек, Гарнашу - Роналду.
Астон Вілла: Мартінес - Кеш, Конса, Мінгс, Дінь - Дендонкер, Дуглас Луїз - Ремзі, Буендіа, Бейлі - Воткінс.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 15-го туру АПЛ, в якому Астон Вілла зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Астон Вілла - "Манчестер Юнайтед" 06.11.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Астон Вілла (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Астон Вілла та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 15.01.2022 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Астон Вілла - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 06.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Астон Вілла - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Прошедший поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Ньюкасл - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 03.11.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Астон Вілла - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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