Челсі - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - Арсенал 06.11.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 06.11.2022

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Арсенал у попередньому футбольному матчі 20.04.2022 закінчилось с таким счетом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти Динамо - 02.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Цюрих - 03.11.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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