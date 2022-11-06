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Челсі - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 листопада 2022, 14:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
30%
Арсенал
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Arsenal FC is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 12 times, there have been 10 draws while Arsenal FC have won 10 times. The goal difference is 48-42 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 78 meetings, Chelsea FC have won 27 times, there have been 22 draws while Arsenal FC have won 29 times. The goal difference is 109-106 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 2-4 (Chelsea FC at home) and 0-2 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC's home record this season: 3-2-0.
  • Chelsea FC wins 1st half in 39% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Chelsea FC wins 39% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 4 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 59% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Chelsea FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Arsenal FC won 3, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Chelsea FC scores 1.2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Arsenal FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Arsenal FC is 2.
  • Chelsea FC scores 1.78 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
11
Перемог
28
Ігор
9
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Челсі 2 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
26.12.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Цюрих В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
30%
Арсенал
36%
Трансляція
Інфо
Арсенал із 10 перемогами, однією нічиєю та однією поразкою йде другим — 31 очко.
Інфо
Челсі зі шістьма перемогами, трьома нічиїми та трьома поразками йде сьомим — 21 очко.
Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Седрик, Локонга, Ельнені, Вієйра, Нельсон, Нкетіа.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Партей, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Жезус.
Запасні: Беттінеллі, Кулібалі, Галлагер, Голл, Ковачич, Закарія, Пулишич, Зієш, Броя.
Челсі: Менді — Аспілікуета, Сілва, Чалоба — Лофтус-Чік, Маунт, Жоржиньйо, Кукурелья — Гаверц, Стерлінг, Обамеянг.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Челсі - Арсенал 06.11.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Арсенал у попередньому футбольному матчі 20.04.2022 закінчилось с таким счетом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Арсенал можна подивитися 06.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти Динамо - 02.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Цюрих - 03.11.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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