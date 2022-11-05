Тоттенхем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" 06.11.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 06.11.2022

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 07.05.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Марсель - 01.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Наполі - 01.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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