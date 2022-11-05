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Тоттенхем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 листопада 2022, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 1
Оновити
41'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
11' Мохамед Салах
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
36%
Нічия
32%
Ліверпуль
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Liverpool FC when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 12 times, there have been 9 draws while Liverpool FC have won 10 times. The goal difference is 45-43 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 63 meetings, Tottenham Hotspur have won 14 times, there have been 19 draws while Liverpool FC have won 30 times. The goal difference is 103-70 in favour of Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur's last home win against Liverpool FC was in 2017.
  • Last season's matches: 2-2 (Tottenham Hotspur at home) and 1-1 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 0-2-3.
  • Harry Kane is Tottenham Hotspur's top scorer with 10 goals. Roberto Firmino has scored 6 times for Liverpool FC.
  • Ivan Perisic has assisted the most goals for Tottenham Hotspur with 4. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (4).
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 33% of their matches, Liverpool FC in 36% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 33% of halftimes, Liverpool FC wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 54% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur scores 1 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.8 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 1.2.
  • Tottenham Hotspur scores 2.24 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
2
Перемог
24
Ігор
14
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 Тоттенхем 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Марсель 1 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 3 Завершено Тоттенхем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
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Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Наполі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Аякс 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Головні події
11'
Мохамед Салах ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
36%
Нічия
32%
Ліверпуль
32%
Склади команд
1
Уго Льорис
33
Бен Девіс
34
Lenglet, Clement
15
Ерік Даєр
19
Sessegnon, Ryan
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
38
Ів Біссума
30
Родріго Бентанкур
12
Емерсон
14
Іван Перішич
10
Kane, Harry
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
6
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
15
Фабiньо
21
Elliott, Harvey
6
Тьяго Алькантара
24
Роберто Фiрмiно
11
Мохамед Салах
27
Nunez, Darwin
Стартовий склад
  • 10
    Kane, Harry
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 19
    Sessegnon, Ryan
    Півзахисник
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 38
    Ів Біссума
    Форвард
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    11
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 24
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 6
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Конте, Антонио
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
5
Штрафні
7
6
Фоли
5
1
Удари в отвір
2
1
Офсайди
1
Сейви
1
37%
Володіння м'ячем
63%
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
35'
Перішич зі штрафного виконав навісну передачу в карний майданчик, але м'яч із легкістю вибив один із гравців суперника.
31'
Тьяго обробив м'яч та пробив в один дотик з лінії штрафного майданчика. Його спробу було заблоковано захисником Тотенгема.
27'
Кейн знайшов трохи вільного простору та виконав навісну передачу в штрафний. Там ніхто з партнерів не зміг дістатися до круглого.
23'
Сессеньйон черговий раз спробував виконати розріну передачу, але оборонці гостей виявились першими, перехопивши м'яч.
19'
Небезпечний момент
Порушення правил у штрафному Ліврепуля! Гравці команди Конте вимагають призначення 11-метрового. Рефері вважає інакше.
15'
Небезпечний момент
Шалена відповідь Тоттенгема! Подача з лівого краю, Перишич виграє верхову боротьбу у Аліссона, який запізно вийшов на м'яч, але пробив форвард Шпор прямо в голкіпера, а від нього - у стійку!
11'
Гоооол!!!
Салаааааах! Якось навіть дуже просто все вийшло у мерсисайдців! Передача із глибини знайшла Нуньєса, той зробив короткий пас на Салаха, який знаходився поруч, Мо прийняв та другим дотиком з тринадцяти метрів поклав снаряд під праву стійку!
8'
Нуньєс стріляє здалеку - мимо.
5'
Декілька атак Ліверпуля, поки більше схоже на промацування слабких зон у суперника.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Тоттенгем: Льоріс, Девіс, Ленгле, Даєр, Біссума, Бентанкур, Гейб'єрг, Сессеньйон, Перішич, Емерсон, Кейн. Ліверпуль: Аліссон, Трент, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабіньо, Тьяго, Елліот, Фірміно, Нуньєс, Салах.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу АПЛ Тоттенгем - Ліверпуль.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" 06.11.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 07.05.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" можна подивитися 06.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Марсель - 01.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Наполі - 01.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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