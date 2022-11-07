Райо Вальєкано - Реал онлайн трансляція матчу

У першій половині зустрічі команди зіграли у відмінний гострий футбол, який у підсумку приніс нам аж чотири голи. Райо настільки ж добре виглядає в атаці, наскільки потім провалюється в обороні, тож моменти спрямовані в обидва боки поля.