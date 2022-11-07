  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Райо Вальєкано - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Райо Вальєкано - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 07 листопада 2022, 22:00 - Тереза Риверо
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Райо Вальєкано
Мадрид
2 - 2
Оновити
48'
Реал
Мадрид
Хід матчу
2' Catena, Alejandro 5' Comesana, Santi 11' Junior, Vinicius 37' Лука Модрiч 41' Militao, Eder 44' Garcia, Alvaro
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
24%
Нічия
41%
Реал
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and Real Madrid when Rayo Vallecano is playing at home is 2-3. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and Real Madrid is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 2 times, there have been 0 draws while Real Madrid have won 12 times. The goal difference is 29-11 in favour of Real Madrid.
  • During the last 28 meetings, Rayo Vallecano have won 3 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 24 times. The goal difference is 76-24 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Rayo Vallecano (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Rayo Vallecano haven't lost in their last 4 games.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 2 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 6-0-0.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 22% of their matches, Real Madrid in 43% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 22% of halftimes, Real Madrid wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Rayo Vallecano.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Rayo Vallecano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Rayo Vallecano scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.4 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and Real Madrid is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and Real Madrid is 1.4.
  • Rayo Vallecano scores 1.14 goals when playing at home and Real Madrid scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
1
Перемог
14
Ігор
12
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Клубні товариські матчі 2019/2020
09.09.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2018
28.04.2019 - 21:30 Райо Вальєкано 1 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Севілья 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 Райо Вальєкано 5 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.10.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.10.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 0 - 0 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 15:00 Альмерія 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Показати більше
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Реал 5 - 1 Завершено Селтік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 17:15 Реал 1 - 1 Завершено Жирона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.10.2022 - 22:00 Ельче 0 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Garcia, Alvaro
44'
41'
Militao, Eder ГООЛ!
37'
Лука Модрiч ГООЛ!
11'
Junior, Vinicius
ГООЛ! Comesana, Santi
5'
Catena, Alejandro
2'
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
24%
Нічия
41%
Реал
35%
Склади команд
1
Столе Дiмiтрiевскi
3
Garcia, Francisco
5
Catena, Alejandro
19
Lejeune, Florian
20
Balliu, Ivan
6
Comesana, Santi
23
Valentín, Óscar
18
Garcia, Alvaro
8
Оскар Трехо
7
Palazon, Isi
34
Camello, Sergio
1
Тібо Куртуа
20
Данiель Карвахаль
14
Militao, Eder
8
Давід Алаба
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
18
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
11
Asensio, Marco
26
Rodrygo
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 34
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 18
    Garcia, Alvaro
    44
  • 8
    Оскар Трехо
    Форвард
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 6
    Comesana, Santi
    Півзахисник
    5
  • 23
    Valentín, Óscar
  • 3
    Garcia, Francisco
  • 5
    Catena, Alejandro
    2
  • 19
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 26
    Rodrygo
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
    11
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
    37
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
    41
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
1
ЖК
1
46%
Володіння м'ячем
54%
5
Удари в отвір
2
2
Удари повз
4
6
Штрафні
15
13
Фоли
6
Сейви
3
1
Кутові
1
2
Офсайди
Трансляція
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині зустрічі команди зіграли у відмінний гострий футбол, який у підсумку приніс нам аж чотири голи. Райо настільки ж добре виглядає в атаці, наскільки потім провалюється в обороні, тож моменти спрямовані в обидва боки поля.
Інфо
Удари (у площину): 8 (5) – 7 (2) / Кутові: 1 – 1 / Офсайди: 2 – 0 / Володіння: 41% – 59%.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Небезпечний момент
Мілітао запустив із власної половини пас до центру чужого штрафного на Вінісіуса, а той із-за спини захисника пробив повз ліву стійку.
45+2'
Баллю врізався щелепою у Вінісіуса на правому фланзі атаки.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 3 хв.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Трехо двічі на правому фланзі штрафного пробив у захисника, після чого скинув до центру на Ісі, а той продовжив далі на Альваро, який пробив у ближній кут!
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Асенсіо подав із кутового на правому фланзі, а на дальній стійці Мілітао пробив головою!
39'
Блоковано на кутовий простріл Карвахаля з правого флангу.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Із пенальті Модрич пробив у центр воріт.
36'
Небезпечний момент
Пенальті! Фран усе ж таки зав'язав ноги супернику.
35'
Інфо
Арбітр іде дивитись повтор!
34'
Фран боровся проти Асенсіо на лівому фланзі власного штрафного, суперник упав, але фолу не було.
32'
Вінісіус дотягнув м'яч до лівого флангу штрафного до Родріго, але той пробив на трибуни з гострого кута.
30'
Подачу з лівого флангу Комесанья в чужому штрафному зупинив рукою.
28'
Карвахаль раптово опинився на лівому фланзі атаки, проте навіть кутовий не заробив.
26'
Родріго запустив за лицьову передачу до правого флангу атаки, яка передбачалась для Карвахаля.
23'
Комесанью в офсайді спіймала передача правим флангом атаки.
21'
Камельо на хід до центру штрафного запустили передачу партнери, проте Алаба такий прийом читав.
19'
Менді розганяли лівим флангом атаки, проте він м'яч так і не наздогнав.
16'
Реал вимушено перебуває на власній половині під тиском суперників.
13'
Небезпечний момент
Мілітао відпустив м'яч від себе на правому фланзі захисту, після чого Альваро з гострого кута бив із лівого флангу штрафного, але влучив у Куртуа.
11'
Анчелотті довелось виховувати власного футболіста.
10'
Жовта картка
Знову запалав Вінісіус, після власного фолу проти Баллю.
8'
Над воротами з-за меж штрафного з лівого флангу запустив м'яч над воротами Валентин.
7'
Мілітао вирішив пробити з далеку на правому фланзі, але спрямував м'яч повз ворота.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фран та Альваро Гарсія зіграли на лівому фланзі, після чого захисник прострілив до штрафного на Комесанью, а той у дотик пробив у дальній кут.
3'
Родріго зі штрафного закрутив над воротами.
2'
Жовта картка
Катена підбив ноги Вінісіуса, який заходив до лівого флангу штрафного.
1'
Родріго помчав до правого флангу атаки з центрального кола, але його зупинили.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Д. Лопес, Морро, Ернандес, Суарес, Фалькао, Бебе, Санчес, Чавварія, Мумін, У. Лопес, Сісс, Савельїч.
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Комесанья, Валентин — Паласон, Трехо, А. Гарсія — Камельо.
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Камавінга, Одріосола, Васкес, Себальос, Діас.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Вальверде, Чуамені, Модрич — Асенсіо, Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хуан Мартінес Мунуера (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо де Вальєкас (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Райо Вальєкано та мадридський Реал.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Хатайспор Хатайспор 3 Істанбул ББ Істанбул ББ 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Фенербахче Фенербахче 1 Сівасспор Сівасспор 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Кремінь-2 Кремінь-2 0 Васт Васт 2 Завершено 22:30 - Вчора Estoril Estoril 1 Бенфіка Бенфіка 5 Завершено 22:00 - Вчора Бетіс Бетіс 1 Севілья Севілья 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Райо Вальєкано - Реал 07.11.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 07.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення Райо Вальєкано та Реал у попередньому футбольному матчі 26.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Райо Вальєкано - Реал можна подивитися 07.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Райо Вальєкано - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти "Севілья" - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Селтік - 02.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Райо Вальєкано - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден