Райо Вальєкано - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Тереза Риверо.
Дата проведення матчу: 07.11.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення Райо Вальєкано та Реал у попередньому футбольному матчі 26.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Андони Ираола
Прошедший матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти "Севілья" - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Селтік - 02.11.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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