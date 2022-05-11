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Ювентус - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 06 листопада 2022, 21:45 - Альянц Стадиум
Головний суддя: Даниеле Довери
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
До початку
00 : 00 : 00
Інтер
Милан
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
39%
Нічия
30%
Інтер
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and Inter Milano when Juventus Turin is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 19 times, there have been 9 draws while Inter Milano have won 5 times. The goal difference is 44-21 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 70 meetings, Juventus Turin have won 29 times, there have been 28 draws while Inter Milano have won 13 times. The goal difference is 90-69 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 0-1 (Juventus Turin at home) and 1-1 (Inter Milano at home).
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches in Serie A.
  • Did you know that Juventus Turin scores 22% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Inter Milano scores 24% of their goals between the minutes 0-15?
  • Juventus Turin have won 3 home matches in a row.
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 7 games.
  • Juventus Turin haven't won any of their last 3 games against Inter Milano.
  • Juventus Turin have received 3 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • Juventus Turin haven't scored in 0 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 6 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 4-2-0.
  • Dusan Vlahovic is Juventus Turin's top scorer with 6 goals. Lautaro Martinez has scored 6 times for Inter Milano.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 44% of their matches, Inter Milano in 50% of their matches.
  • Juventus Turin wins 44% of halftimes, Inter Milano wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 2 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 1, Inter Milano won 3, 1 draws.
  • Juventus Turin scores 1.4 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 2 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Inter Milano is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Inter Milano is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Juventus Turin scores 1.76 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Ювентус
13
Перемог
28
Ігор
7
Перемог
Інтер
Кубок Італії 2021/2022
11.05.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 4 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 1 Завершено Інтер
Суперкубок Італії 2022
12.01.2022 - 22:00 Інтер 2 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Інтер 1 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 19:00 Лечче 0 - 1 Завершено Ювентус В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Бенфіка 4 - 3 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.10.2022 - 21:45 Ювентус 4 - 0 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 19:00 Торіно 0 - 1 Завершено Ювентус В
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Останні матчі - Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Інтер 3 - 0 Завершено Сампдорія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 19:45 Інтер 4 - 0 Завершено Вікторія В
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.10.2022 - 21:45 Фіорентина 3 - 4 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 13:30 Інтер 2 - 0 Завершено Салернітана В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
39%
Нічия
30%
Інтер
30%
Трансляція
Інфо
Ювентус із шістьма перемогами, чотирма нічиїми та двома поразками йде восьмим — 22 очки.
Інфо
Інтер із вісьмома перемогами та чотирма поразками йде шостим — 24 очки.
Запасні: Ханданович, Кордаз, Гал’ярдіні, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Д’Амброзіо, Дарміан, Карбоні, Брозович, Бастоні.
Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Джеко, Мартінес.
Запасні: Пінсольо, Перін, К’єза, Гатті, Бонуччі, Бонуччі, Ді Марія, Ругані, Суле.
Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджиолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Міретті — Мілік.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даніеле Довері (Рим, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Альянц Стедіум (Турин, Італія) зіграють туринський Ювентус та міланський Інтер.
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Анонс матчу "Ювентус" - "Інтер" 06.11.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Ювентус" (Турин) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 06.11.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ювентус" (Турин) та командою "Інтер" (Милан):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда "Ювентус" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ювентус" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 11.05.2022 закінчилось с таким счетом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - "Інтер" можна подивитися 06.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команди "Ювентус" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 02.11.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти "Баварія" - 01.11.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Ювентус" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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