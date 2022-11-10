  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - ФК Олександрія Дивитися онлайн
У тренді

Динамо - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 листопада 2022, 15:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
21%
ФК Олександрія
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Oleksandriya when FC Dynamo Kiev is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 10 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 0 times. The goal difference is 31-3 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 25 meetings, FC Dynamo Kiev have won 16 times, there have been 7 draws while FC Oleksandriya have won 2 times. The goal difference is 53-15 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 42% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 7 games.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kiev.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to FC Oleksandriya in their last 12 encounters.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 2-2-0.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 7 goals. Andriy Tsurikov has scored 4 times for FC Oleksandriya.
  • FC Dynamo Kiev have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 36% of their matches, FC Oleksandriya in 42% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 36% of halftimes, FC Oleksandriya wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 4, FC Oleksandriya won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2.2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 0.8 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Oleksandriya is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Oleksandriya is 1.4.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.19 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 35% of their goals between the minutes 61-75?
  • Serhiy Sydorchuk has more yellow cards (3) than any other player at FC Dynamo Kiev. Vladislav Baboglo has collected 3 for FC Oleksandriya.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
18
Перемог
25
Ігор
2
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Фенербахче П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 АЕК 3 - 3 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Показати більше
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
21%
ФК Олександрія
32%
Трансляція
Інфо
Арбітр у полі – Дмитро Панчишин (Харків).
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет – Дубінчак, Сирота, Забарний, Кенджора – Шепєлєв, Сидорчук (к), Буяльський – Кабаєв, Ванат, Циганков. Головний тренер – Мірча Луческу.
Запасні: Бущан (в), Ігнатенко (в), Вівчаренко, Попов, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Кулач, Бєсєдін.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Білик – Цуріков, Бабогло, Бондаренко, Мірошніченко – Ковалець, Рибалка, Демченко – Кожушко, Третьяков (к), Калітвінцев. Головний тренер – Юрій Гура.
Запасні: Горох (в), Єрмаков (в), Мельник, Дришлюк, Авагімян, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Кобзар, Мустафаєв.
Олександрія замикає четвірку лідерів, Динамо лише підбирається до зони єврокубків. Підопічні Гури у дев'яти матчах набрали 20 очок, їхній сьогоднішній суперник – 16.
Зустріч прямих конкурентів. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 12-го раунду УПЛ між Динамо й Олександрією.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Львів ФК Львів 2 Рух Рух 1 Завершено 04:00 - Сьогодні Costa Rica Costa Rica 2 Нігерія Нігерія 0 Завершено 22:45 - Вчора Estoril Estoril 0 Бенфіка Бенфіка 1 Завершено 22:30 - Вчора Мальорка Мальорка 1 Атлетіко Атлетіко 0 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Сіті Манчестер Сіті 2 Челсі Челсі 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Динамо - ФК Олександрія 10.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 10.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 18.09.2021 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - ФК Олександрія можна подивитися 10.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 06.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Колос - 05.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден