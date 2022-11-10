Динамо - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - ФК Олександрія 10.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 10.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 18.09.2021 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 06.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Колос - 05.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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