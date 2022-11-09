Кривбас - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Ворскла 09.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 09.11.2022

Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 06.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Львів - 04.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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