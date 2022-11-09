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Кривбас - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 листопада 2022, 13:00 - Украина
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
Оновити
23'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
28%
Нічия
33%
Ворскла
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times, there have been 4 draws while FC Vorskla Poltava have won 1 times. The goal difference is 10-7 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 16 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 times, there have been 7 draws while FC Vorskla Poltava have won 5 times. The goal difference is 16-14 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava's last away win against FC Kryvbas Kriviy Rih was in 2009.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 4 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Roman Debelko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 3 goals. Marlyson has scored 3 times for FC Vorskla Poltava.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 3 in the table with 21 points. Now they are number 9 with 11 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 7% of their matches, FC Vorskla Poltava in 29% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 7% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, FC Vorskla Poltava won 2, 1 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.4 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 0.2.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.5 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла П
Показати більше
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
28%
Нічия
33%
Ворскла
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 25
    Lovric, Dragan
    Захисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 15
    Віталій Вернидуб
    Захисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 33
    Oliveira, Marlyson Conceicao
    Форвард
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 21
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 13
    Сергій Яворський
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Виктор Скрипник
Трансляція
Повідомляється про зліт російських літаків на території Білорусі. Потенційні ракетні носії. Бережіть себе, перебувайте в укритті!
Повітряна тривога оголошена по всіх областях України
Небезпечний момент
13:03. Команди йдуть в укриття
3'
Небезпечний момент
У Львові оголошено повітряну тривогу! Іде 3-я хвилина матчу!
3'
Поки що все спокійно, але областями йде повітряна тривога
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Яворський, Сефері, Кравець, Бацула, Марлісон, Юрченко Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Феліпе, Челядін, Мельничук, Тотре, Степанюк, Толі, Козиренко, Кравчук, Кулаковський
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Сарнавський, Понєдєльник, Ловріч, Вернидуб, Нябейє, Капіч, Хомченовський, Банада, Микитишин, Дебелко, Волошин Запасні: Кліщук, Стецьков, Зотько, Семотюк, Шевченко, Татарков, Рябов, Задерака, Опанасенко, Устименко, Кораблін
Зазначимо, що двобій пройде на стадіоні Україна у Львові
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 13:00, головний суддя – Віталій Романов
Добрий день всім! 12-й тур УПЛ матч Кривбас - Ворскла у текстовій онлайн-трансляції від UA-Футбол! Ви не можете пропустити це!
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Osasuna Osasuna 1 Барселона Барселона 2 Завершено 22:00 - Вчора Уотфорд Уотфорд 2 Reading Reading 0 Завершено 21:45 - Вчора Ливингстон Ливингстон 2 Абердин Абердин 1 Завершено 21:45 - Вчора Hibernian Hibernian 0 Росс Каунти Росс Каунти 2 Завершено 21:45 - Вчора Кремонезе Кремонезе 0 Мілан Мілан 0

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Анонс матчу Кривбас - Ворскла 09.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 09.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Ворскла можна подивитися 09.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 06.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Львів - 04.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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