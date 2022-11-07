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Металіст - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 листопада 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
Оновити
10'
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
40%
Нічия
31%
Металіст 1925
29%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 5 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 7 away matches.
  • FC Metalist Kharkiv have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 0-2-1.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 35% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 14% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 35% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 14%.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv scores 2 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.33 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Показати більше
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
40%
Нічия
31%
Металіст 1925
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 24
    Віталій Федорів
    Захисник
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 19
    Zubkov, Illya
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ратий, Олег
  • Galovskyi, Edmar
Статистика матчу
Удари повз
1
Трансляція
8'
Офсайд
Габелок потрапив у офсайд під час передачі правим флангом атаки.
6'
Кутовий
Мизюк у центрі чужого штрафного поклав суперника на газон під час подачі кутового з правого флангу.
4'
Удар головою в падінні з ближньої стійки від Зубкова, після подачі з правого флангу від Русина, не влучив у ворота.
3'
Ременюк не втримав м'яч у межах поля під час просування лівим флангом атаки.
1'
Господарі тримають м'яч на власній половині поля.
Свисток
Пролунав стартовий свисток арбитра. Матч розпочався!
Інфо
Металіст 1925 із двома перемогами, чотирма нічиїми та чотирма поразками йде одинадцятим — 10 очок.
Інфо
Металіст із чотирма перемогами, двома нічиїми та чотирма поразками йде восьмим — 14 очок.
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Капінус, Ткачук, Коваленко, Ю. Потімков, Вачіберадзе, Бичек, Вендел, Дудік, Чирук.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Мартинюк — Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк — Зубков.
Запасні: Зновенко, Рибка, Ралюченко, Книш, Багачанський, Рязанцев, Клименчук, Порох, Шамич, Піко.
Металіст: Костик — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Демченко, Панасенко, Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Катерина Монзуль (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Ужгород, Україна) зіграють харківські Металіст та Металіст 1925.
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Анонс матчу Металіст - Металіст 1925 08.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 08.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Металіст 1925 можна подивитися 08.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Зоря - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Верес - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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