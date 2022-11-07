Металіст - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст - Металіст 1925 08.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 08.11.2022

Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металіст (Харьков): 2020

Країна: Украина



Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Зоря - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Верес - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

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