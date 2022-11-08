Колос - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - СК Дніпро-1 09.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 09.11.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Колос (Ковалевка) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Колос у попередньому футбольному матчі 16.10.2021 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти ФК Олександрія - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Минай - 06.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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