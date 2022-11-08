  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - СК Дніпро-1 Дивитися онлайн
У тренді

Колос - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 листопада 2022, 13:00 - Колос
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Оновити
23'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Колос
26%
Нічия
24%
СК Дніпро-1
50%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 2 draws while SC Dnipro-1 have won 3 times. The goal difference is 14-10 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Kolos Kovalivka haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 11 games.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 5 matches away from home.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not lost to SC Dnipro-1 in their last 4 encounters.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 4-2-0.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 4-0-0.
  • Pavlo Orikhovsky is Kolos Kovalivka's top scorer with 3 goals. Artem Dovbyk has scored 6 times for SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 20% of their matches, SC Dnipro-1 in 52% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 20% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 52%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than Kolos Kovalivka.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 3, SC Dnipro-1 won 1, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 2.2 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 0.8 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and SC Dnipro-1 is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and SC Dnipro-1 is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 1.25 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 2 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
3
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Колос
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Дніпро-1 0 - 2 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Показати більше
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай В
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 АЗ 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Аполлон В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Показати більше
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Колос
26%
Нічия
24%
СК Дніпро-1
50%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
  • 99
    Євген Задоя
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 6
    Busanello
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 99
    Gomes, Gabriel
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 29
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
Трансляція
Небезпечний момент
Після хвилини мовчання команди прямують до укриття. У Ковалівці оголосили повітряну тривогу. Старт матчу відкладається.
Нагадаємо, що Дніпро-1 наразі очолює таблицю УПЛ та має перевагу в п'ять балів над Шахтарем. Колос посідає сьомий рядок таблиці.
Інфо
Дніпро-1 (старт): Валеф - Бузанелло, Гомес, Сарапій, Адамюк - Рубчинський, Бабенко - Гуцуляк, Піхальонок, Назаренко - Довбик.
Інфо
Дніпро-1 (запас): Рибак, Юрчук, Логінов, Когут, Танчик, Громов, Кононов.
Інфо
Колос (старт): Волинець - Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов - Мілько, Задоя - Мякушко, Смирний, Болбат - Безбородько.
Інфо
Колос (запас): Фесюн, Маханьков, Ставничний, Зозуля, Ємець, Соловйов, Оріховський, Кузик, Ільїн, Ісаєнко, Попов, Велетень.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу дванадцятого туру УПЛ! У Ковалівці місцевий Колос прийматиме лідера чемпіонату, Дніпро-1.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Osasuna Osasuna 1 Барселона Барселона 2 Завершено 22:00 - Вчора Уотфорд Уотфорд 2 Reading Reading 0 Завершено 21:45 - Вчора Ливингстон Ливингстон 2 Абердин Абердин 1 Завершено 21:45 - Вчора Hibernian Hibernian 0 Росс Каунти Росс Каунти 2 Завершено 21:45 - Вчора Кремонезе Кремонезе 0 Мілан Мілан 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Колос - СК Дніпро-1 09.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 09.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Колос (Ковалевка) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Колос у попередньому футбольному матчі 16.10.2021 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - СК Дніпро-1 можна подивитися 09.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти ФК Олександрія - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Минай - 06.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден