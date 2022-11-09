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Верес - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 листопада 2022, 15:15 - Авангард
Головний суддя: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Верес
31%
Нічия
33%
Шахтар
36%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have previously won 4 of 6 matches against Veres Rivne.
  • During the last 6 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 6 times. The goal difference is 15-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Veres Rivne have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • Veres Rivne haven't won any of their last 6 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Veres Rivne haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-1-2.
  • Mykola Gayduchyk has assisted the most goals for Veres Rivne with 2. Mykhailo Mudryk is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (5).
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 36% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 27% of their matches.
  • Veres Rivne wins 36% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Veres Rivne.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Veres Rivne scores 0.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.6 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Shakhtar Donetsk is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Shakhtar Donetsk is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1.14 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
7
Ігор
7
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтар 2 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2017/2018
13.05.2018 - 19:30 Шахтар 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2017/2018
07.04.2018 - 14:00 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Шахтар 0 - 4 Завершено РБ Лейпциг П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Селтік 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Верес
31%
Нічия
33%
Шахтар
36%
Трансляція
Інфо
Матч Шахтар – Верес розпочнеться о 15:15.
Інфо
Через повітряну тривогу початок матчу перенесено на невизначений термін.
Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Курко, Квасний, Лебеденко, Г. Пасіч, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.
Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.
Інфо
Верес із п'ятьма перемогами, двома нічиїми та чотирма поразками йде п'ятим — 17 очок.
Інфо
Шахтар із сімома перемогами та двома нічиїми йде другим — 23 очки.
Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Тейлор, Козік, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Назарина, Петряк, Сікан, Кулаков.
Шахтар: Пятов — Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Криськів, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Анатолій Абдула (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють рівненський Верес та донецький Шахтар.
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Останні матчі
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Анонс матчу Верес - Шахтар 09.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 09.11.2022
Час початку матчу: 15:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Верес у попередньому футбольному матчі 25.09.2021 закінчилось со счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Шахтар можна подивитися 09.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Металіст 1925 - 05.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Інгулець - 05.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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