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Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 09 листопада 2022, 22:00
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
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44'
Челсі
Лондон
Хід матчу
18' Koulibaly, Kalidou
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
34%
Нічия
34%
Челсі
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC when Manchester City is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 31-28 in favour of Manchester City.
  • During the last 58 meetings, Manchester City have won 21 times, there have been 8 draws while Chelsea FC have won 29 times. The goal difference is 84-67 in favour of Chelsea FC.
  • Manchester City have won 15 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Chelsea FC in 38% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Chelsea FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Chelsea FC won 3, 0 draws.
  • Manchester City scores 0.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 0.4.
  • Manchester City scores 3.23 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Manchester City haven't lost in their last 5 games.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
14
Перемог
30
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Головні події
18'
Koulibaly, Kalidou
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
34%
Нічия
34%
Челсі
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 80
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 15
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
  • 14
    Трево Чалоба
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
    18
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 20
    Деніс Закарія
    Півзахисник
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 22
    Хакім Зієш
  • 18
    Broja, Armando
    Форвард
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
ЖК
1
66%
Володіння м'ячем
34%
2
Удари в отвір
2
2
Удари повз
1
4
Блоковано ударів
2
6
Штрафні
4
6
Кутові
3
1
Офсайди
2
2
Сейви
2
3
Фоли
4
Трансляція
40'
Небезпечний момент
Гриліш отримує пас на розі штрафного Челсі, і пробиває з місця. Менді вдалося відбити удар під дальню штангу
36'
Палмер збиває з ніг Холла біля центрального круга. Штрафний для Челсі
33'
Офсайд
Зієш потрапив до офсайду після спроби прорватися до штрафного майданчика по правому флангу
31'
Льюїс прострілює з правого флангу впоперек штрафного майданчика Челсі, але ніхто не дотягується до м'яча
29'
Небезпечний момент
Альварес пробиває після виходу віч-на-віч з Менді. Але не влучає у ворота Челсі
27'
Гомес спробував прострілити з лівого флангу, але пас перехоплений Менді
24'
Небезпечний момент
Пулішич дістався штрафного Ман Сіті, і пробив під праву штангу. Але Ортега встигає відбити м'яч.
21'
Гюндоган пробив після отримання м'яча на межі штрафного майданчика Челсі, але і його удар заблоковано
18'
Жовта картка
Кулібалі збив Гриліша з ніг на кордоні свого штрафного майданчика. Штрафний для Ман Сіті
16'
Палмер отримав пас на кордоні штрафного майданчика Челсі, і з розвороту пробив. Менді легко бере м'яч
13'
Небезпечний момент
Зієш прострілює з правого флангу і м'яч потрапляє до Пулішича. Однак Крістіану не вдається завдати нормального удару
10'
Небезпечний момент
Гриліш пробив у падінні після розіграшу штрафного. Кукурелья заблокував удар
8'
Броя пробиває з-за меж штрафного Ман Сіті. Перед ним було два захисники містян. М'яч пролетів сильно вище воріт
5'
Гриліш дотяг м'яч від центрального кола до штрафного майданчика Челсі, проте там його одразу ж збили з ніг
2'
Небезпечний момент
Альварес блокує спробу Менді вибити від воріт. Едуар мало не помилився
Матч розпочато!
Стартовий склад "Челсі": Менді – Чалоба, Кулібалі, Закарія – Холл, Ковачич, Лофтус-Чік, Кукурелья – Пулішич, Зієш, Броя
Стартовий склад "Ман Сіті": Ортега – Льюїс, Ляпорт, Діаш, Гомес – Родрі, Гюндоган, Палмер – Гриліш, Марез, Альварес
Інфо
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Етіхад" у Манчестері, Велика Британія.
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу 1/16 фіналу Кубка англійської ліги між "Манчестер Сіті" та лондонським "Челсі".
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Челсі 09.11.2022, Кубок англійської ліги

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 09.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Челсі у попередньому футбольному матчі 15.01.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Челсі можна подивитися 09.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 05.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Арсенал - 06.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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