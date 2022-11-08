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Osasuna - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 листопада 2022, 22:30 - Рейно де Наварра
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Osasuna
Памплона
1 - 0
Оновити
31'
Барселона
Барселона
Хід матчу
6' Garcia, David 11' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Osasuna
29%
Нічия
39%
Барселона
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and FC Barcelona when CA Osasuna is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between CA Osasuna and FC Barcelona is 0-3. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with CA Osasuna playing at home, CA Osasuna have won 3 times, there have been 8 draws while FC Barcelona have won 9 times. The goal difference is 32-22 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 40 meetings, CA Osasuna have won 6 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 24 times. The goal difference is 99-32 in favour of FC Barcelona.
  • CA Osasuna's last home win against FC Barcelona was in 2012.
  • Last season's matches: 2-2 (CA Osasuna at home) and 4-0 (FC Barcelona at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that CA Osasuna scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • CA Osasuna have received 4 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • CA Osasuna haven't scored in 1 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna's home record this season: 5-0-2.
  • Chimy Avila is CA Osasuna's top scorer with 6 goals. Robert Lewandowski has scored 13 times for FC Barcelona.
  • David Garcia has more yellow cards (5) than any other player at CA Osasuna. Sergio Busquets has collected 4 for FC Barcelona.
  • A year ago, FC Barcelona were number 9 in the table with 17 points. Now they are number 2 with 31 points.
  • CA Osasuna wins 1st half in 22% of their matches, FC Barcelona in 41% of their matches.
  • CA Osasuna wins 22% of halftimes, FC Barcelona wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than CA Osasuna.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • CA Osasuna scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.6 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and FC Barcelona is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and FC Barcelona is 1.8.
  • CA Osasuna scores 1.36 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.03 goals when playing away (on average).
  • CA Osasuna haven't lost in their last 4 games.
  • Did you know that CA Osasuna scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Osasuna
2
Перемог
13
Ігор
8
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Osasuna
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Osasuna 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Osasuna 0 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
29.11.2020 - 15:15 Барселона 4 - 0 Завершено Osasuna
Останні матчі - Osasuna
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Osasuna В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 15:00 Osasuna 2 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершено Osasuna Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 21:00 Osasuna 1 - 0 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.10.2022 - 22:00 Вільярреал 2 - 0 Завершено Osasuna П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Альмерія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершено Баварія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік В
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Головні події
11'
Роберт Левандовскі
ГООЛ! Garcia, David
6'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Osasuna
29%
Нічия
39%
Барселона
32%
Склади команд
25
Айтор Фернандес
3
Cruz, Juan
5
Garcia, David
4
Garcia, Unai
2
Vidal, Nacho
16
Gomez, Moi
16
Moncayola, Jon
6
Torro, Lucas
22
Oroz, Aimar
14
Garcia, Ruben
9
Avila, Ezequiel
22
ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
17
Alonso, Marcos
18
Alba, Jordi
21
Pedri
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
11
Усман Дембеле
9
Роберт Левандовскі
11
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 14
    Garcia, Ruben
    Півзахисник
  • 9
    Avila, Ezequiel
  • 16
    Gomez, Moi
    Півзахисник
  • 16
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 22
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 3
    Cruz, Juan
    Захисник
  • 5
    Garcia, David
    Захисник
    6
  • 4
    Garcia, Unai
    Захисник
  • 2
    Vidal, Nacho
  • 25
    Айтор Фернандес
    Воротар
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    11
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 21
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ягоба Аррасате
  • Xavi
Статистика матчу
ЖК
1
33%
Володіння м'ячем
67%
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
3
1
Кутові
2
1
Офсайди
2
Фоли
1
1
Сейви
Трансляція
31'
Друга жовта
Роберт Левандовський наскочив на захисника і отримав другу жовту!
25'
Роберт Левандовський примудрився пробити з-під декількох захисників, але Айтор Фернандес очікував на удар у ближній кут.
23'
Алехандро Бальде наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. М'яч пройшов поруч зі стійкою. До речі, це була перша спроба гостей вразити ворота суперника.
19'
Ферран Торрес дотепно закидав до воротарського майданчика, але Айтор Фернандес продемонстрував, що він є господарем у цій зоні.
16'
Чімі Авіла вистрілив по воротах суперника з кута карного, м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку.
11'
Жовта картка
Роберт Левандовський потягнув за руку суперника, що йшов у відрив.
6'
Гоооол!!!
Осасуна відкриває рахунок! Давід Гарсія скористався подачею Рубена Гарсії з кутового та вразив дальній кут воріт Марка Андре тер Штегена. Ідеальний старт для господарів!
6'
Небезпечний момент
Ледь не пропустили каталонці після помилки Серхіо Бускетса! Маркос Алонсо підстрахував партнера, заблокувавши удар Рубена Гарсії. Добивання Йона Монкайоли виявилося неточним.
5'
Спокійний початок поєдинку. Команди обмінюються володіннями.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Осасуни: Фернандес – Крус, Давід Гарсія, Унай Гарсія (к), Відаль – Гомес, Монкайола, Торро, Орос – Рубен Гарсія, Авіла.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген – Альба, Алонсо, Крістенсен, Бальде – де Йонг, Бускетс (к), Педрі, Торрес, Левандовський, Дембеле.
«Червоні» досить неочікувано йдуть у зоні єврокубків. Барселона ж учора одноосібно очолила таблицю та напевно хоче закріпити успіх.
Каталонці навряд-чи можуть розраховувати на теплий прийом. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 14-го раунду Ла Ліги між Осасуною та Барселоною.
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Анонс матчу - "Барселона" 08.11.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою (Памплона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 08.11.2022
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между (Памплона) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та у попередньому футбольному матчі 13.03.2022 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ягоба Аррасате и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу - "Барселона" можна подивитися 08.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: (Памплона)
Рік заснування (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший поединок команди був зіграний проти Сельта - 05.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Альмерія - 05.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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