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Реал - Кадіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 листопада 2022, 22:30 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
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перерыв
Кадіс
Кадис
Хід матчу
19' Militao, Eder 28' Fali 28' Junior, Vinicius 37' Давід Алаба 40' Militao, Eder 44' Рубен Собріно
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Реал
31%
Нічия
35%
Кадіс
35%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Real Madrid have won 4 times, there have been 2 draws while Cadiz CF have won 1 times. The goal difference is 12-5 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 0-0 (Real Madrid at home) and 1-1 (Cadiz CF at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Cadiz CF have received 4 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • Cadiz CF haven't scored in 3 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 4-2-0.
  • Rodrygo has assisted the most goals for Real Madrid with 4. Alfonso Espino is Cadiz CF's biggest assister (3).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 42% of their matches, Cadiz CF in 14% of their matches.
  • Real Madrid wins 42% of halftimes, Cadiz CF wins 14%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Cadiz CF leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Cadiz CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Cadiz CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Cadiz CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Cadiz CF won 1, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Cadiz CF.
  • Cadiz CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.4 goals in a match against Cadiz CF and Cadiz CF scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Cadiz CF is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Cadiz CF is 1.4.
  • Real Madrid scores 2.25 goals when playing at home and Cadiz CF scores 0.88 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Кадіс 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадіс 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Реал 0 - 1 Завершено Кадіс
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.11.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Реал 5 - 1 Завершено Селтік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 17:15 Реал 1 - 1 Завершено Жирона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья В
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Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Хетафе 0 - 0 Завершено Кадіс Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 17:15 Кадіс 3 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 Райо Вальєкано 5 - 1 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.10.2022 - 20:00 Кадіс 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 15:00 Жирона 1 - 1 Завершено Кадіс Н
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Головні події
44'
Рубен Собріно
ГООЛ! Militao, Eder
40'
Давід Алаба
37'
28'
Fali
Junior, Vinicius
28'
Militao, Eder
19'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Реал
31%
Нічия
35%
Кадіс
35%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
8
Давід Алаба
14
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
20
Junior, Vinicius
21
Rodrygo
15
Федеріко Вальверде
1
Ledesma, Jeremias
20
Carcelén, Isaac
3
Fali
16
Хуан Калатаюд
22
Espino, Alfonso
11
Alejo, Ivan
4
Alcaraz, Ruben
24
San Emeterio, Fede
7
Рубен Собріно
8
Alex
9
Lozano, Choco
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
    28
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
    19
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 8
    Alex
    Півзахисник
  • 9
    Lozano, Choco
  • 11
    Alejo, Ivan
  • 4
    Alcaraz, Ruben
    Півзахисник
  • 24
    San Emeterio, Fede
    Півзахисник
  • 7
    Рубен Собріно
    Форвард
  • 20
    Carcelén, Isaac
    Захисник
  • 3
    Fali
    Півзахисник
    28
  • 16
    Хуан Калатаюд
    Воротар
  • 22
    Espino, Alfonso
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Серхио
Статистика матчу
7
Штрафні
9
9
Фоли
7
73%
Володіння м'ячем
27%
4
Удари повз
1
3
Удари в отвір
Блоковано ударів
1
Сейви
2
3
ЖК
1
3
Кутові
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0.
Інфо
Арбітр компенсував дві хвилини.
43'
Жовта картка
Попередження за грубу гру отримав Собріно.
40'
Гоооол!!!
"Реал" виходить вперед. Мілітао ударом головою пробив у кут.
Інфо
"Реал" 67% ігрового часу володіє м'ячем, а "Кадіс" - 33%. Проте, результат на табло.
37'
Жовта картка
Алаба отримує попередження за фол у центрі поля.
36'
Родріго впав у штрафній, але за таке пенальті не призначать.
34'
Наприкінці тайму стало багато порушень правил, які суттєво збивають і без того невисокий темп матчу.
32'
Затиснули господарі суперника, але до акцентованого удару справа не дійшла.
29'
Жовта картка
Сутичка у нашому матчі. Фалі отримує попередження. Також попередження у Вінісіуса.
26'
Модріч прострілював з флангу, але до Родріго м'яч так і не дійшов.
24'
Лукас Васкес відмахнувся, але попередження не отримав.
24'
Темп матчу у нас невисокий і це повністю влаштовує "Кадіс". Чим більше гості тримаються, тим впевненіше себе почувають.
21'
Складно віддати комусь перевагу у першій половині тайму. Мадридці контролюють м'яч але до гольових моментів справа не доходила.
19'
Жовта картка
Попередження отримує Мілітао.
19'
Далеко не найкращий стан газону сьогодні у Мадриді. Можливо, це також заважає господарям?
17'
Гості сьогодні намагаються грати сміливо. При першій нагоді гравці "Кадіса" виходять із захисту в атаку.
14'
Поки що "вершкові" не можуть створити проблеми захисту "Кадіса". Не вистачає конструктиву мадридцям.
11'
Небезпечний момент
Огризнулися гості. Еспіно наважився на удар з-за меж штрафної і м'яч влучив поперечину. Перший момент у нашому матчі.
Інфо
Відзначимо, що Модріч сьогодні грає 454 матч за "Реал".
9'
Модріч наважився на удар з-за меж штрафної, але не влучив у площину воріт.
8'
Поки що гості до заключної третини поля дійти не можуть, але у захисті грають непогано.
5'
Гості захищаються низьким блоком. Про високий пресинг не йдеться.
3'
Чуамені завдав першого удару в матчі, але м'яч пролетів набагато вище воріт.
3'
Господарі прогнозовано грають першим номером, але поки що без гольових моментів. "Кадіс" намагається організовано захищатися.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже вийшли на поле. Чекати залишилося недовго.
Інфо
"Кадіс" (запасні): Бехарано-Серано, Бонгонда, Аларкон, Окампо, Хіль, Мартінес, Мабіл, Негредо, Хіменес, Арсамендія, Бланко, Шпац
Інфо
"Кадіс" (стартовий склад): Ледесма - Еспіно, Кала, Хіменес Харке, Карселен, Алехо, Алькарас, Еметеріо, Собрино, Іглесіас, Лосано
"Реал" (запасні): Лунін, Луіс Лопес, Карвахаль, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Камавінга, Одріасола, Маріано, Себальос
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Куртуа - Мілітао, Алаба, Кроос, Модріч, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамені, Вінісіус, Менді, Родріго
Інфо
Відзначимо, що у "Реала" пропустять гру центрбек Антоніо Рюдігер та капітан Карім Бензема.
Добрий вечір! Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 14 туру Ла Ліги у якому "Реал" зустрінеться з "Кадісом". Гра розпочнеться о 22:30.
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Останні матчі
Завершено 21:00 - Сьогодні Феєноорд Феєноорд 1 Камбюр Камбюр 0 Завершено 21:00 - Сьогодні Валенсія Валенсія 2 Бетіс Бетіс 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Райо Вальєкано Райо Вальєкано 0 Сельта Сельта 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Гонвед Гонвед 2 Вашаш Вашаш 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Еллас Верона Еллас Верона 0 Ювентус Ювентус 1

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Анонс матчу Реал - Кадіс 10.11.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Кадіс (Кадис) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 10.11.2022
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Кадіс (Кадис):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кадіс та Реал у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Серхио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Кадіс можна подивитися 10.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Кадіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 07.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Альваро Сервера

Предыдущий поединок команди Кадіс був зіграний проти Хетафе - 05.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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