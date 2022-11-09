Реал - Кадіс онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Кадіс (Кадис) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 10.11.2022
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Кадіс (Кадис):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кадіс та Реал у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Серхио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 07.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.
Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Альваро Сервера
Предыдущий поединок команди Кадіс був зіграний проти Хетафе - 05.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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