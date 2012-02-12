Лечче - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лечче - "Аталанта" 09.11.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Лечче (Лечче) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Виа дель Мар.

Дата проведення матчу: 09.11.2022

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Лечче (Лечче) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та Лечче у попередньому футбольному матчі 12.02.2012 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Барони и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лечче (Лечче)

Рік заснування Лечче (Лечче): 1908

Країна: Италия

Тренер: Фабио Ливерани



Предыдущий поединок команди Лечче був зіграний проти Удінезе - 04.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Наполі - 05.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

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