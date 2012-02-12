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Лечче - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 09 листопада 2022, 19:30 - Виа дель Мар
Головний суддя: Джанлука Орелиано
Рейтинг матчу:
Лечче
Лечче
0 - 0
Оновити
11'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Лечче
25%
Нічия
36%
Аталанта
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between US Lecce and Atalanta BC is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with US Lecce playing at home, US Lecce have won 2 times, there have been 3 draws while Atalanta BC have won 4 times. The goal difference is 17-12 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 18 meetings, US Lecce have won 3 times, there have been 7 draws while Atalanta BC have won 8 times. The goal difference is 30-21 in favour of Atalanta BC.
  • US Lecce's last home win against Atalanta BC was in 2005.
  • Did you know that Atalanta BC scores 39% of their goals between the minutes 46-60?
  • US Lecce haven't won in their last 6 games.
  • US Lecce have played 7 home matches in a row without winning.
  • Atalanta BC have lost none of their last 6 away matches.
  • US Lecce haven't scored in 1 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 6 away matches in Serie A this season.
  • US Lecce's home record this season: 0-4-2.
  • Atalanta BC's away record this season: 5-1-0.
  • Gabriel Strefezza is US Lecce's top scorer with 4 goals. Ademola Lookman has scored 6 times for Atalanta BC.
  • Morten Hjulmand has assisted the most goals for US Lecce with 2. Brandon Soppy is Atalanta BC's biggest assister (3).
  • Morten Hjulmand has more yellow cards (4) than any other player at US Lecce. Hans Hateboer has collected 6 for Atalanta BC.
  • US Lecce have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • US Lecce wins 1st half in 28% of their matches, Atalanta BC in 30% of their matches.
  • US Lecce wins 28% of halftimes, Atalanta BC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 5 goals.
  • When US Lecce leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When US Lecce is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than US Lecce.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than US Lecce's.
  • US Lecce has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 games against US Lecce (in all competitions).
  • In the last 5 meetings US Lecce won 0, Atalanta BC won 3, 2 draws.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against US Lecce.
  • US Lecce have won just 0 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • US Lecce scores 1.2 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 2.8 goals against US Lecce (on average).
  • Average number of goals in meetings between US Lecce and Atalanta BC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between US Lecce and Atalanta BC is 2.
  • US Lecce scores 1.52 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • Did you know that US Lecce scores 70% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
Особисті зустрічі
Лечче
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2011/2012
12.02.2012 - 16:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Лечче
Останні матчі - Лечче
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.11.2022 - 21:45 Удінезе 1 - 1 Завершено Лечче Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 19:00 Лечче 0 - 1 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Болонья 2 - 0 Завершено Лечче П
Чемпіонат Італії 2022/2023
17.10.2022 - 21:45 Лечче 1 - 1 Завершено Фіорентина Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 21:45 Рома 2 - 1 Завершено Лечче П
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.11.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.10.2022 - 13:30 Емполі 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 2 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Удінезе 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Лечче
25%
Нічия
36%
Аталанта
39%
Склади команд
30
Владіміро Фальконе
25
Gallo, Antonino
5
Pongracic, Marin
6
Baschirotto, Federico
17
Gendrey, Valentin
16
Gonzalez, Joan
42
Hjulmand, Morten
29
Blin, Alexis
11
Федеріко Ді Франческо
9
Colombo, Lorenzo
27
Strefezza, Gabriel
57
Sportiello, Marco
22
Ruggeri, Matteo
15
Okoli, Caleb
19
Djimsiti, Berat
93
Soppy, Brandon
15
De Roon, Marten
88
Маріо Пашаліч
21
Zortea, Nadir
13
Ederson
18
Руслан Малиновський
91
Zapata, Duvan
Стартовий склад
  • 11
    Федеріко Ді Франческо
    Форвард
  • 9
    Colombo, Lorenzo
  • 27
    Strefezza, Gabriel
  • 16
    Gonzalez, Joan
    Півзахисник
  • 42
    Hjulmand, Morten
    Півзахисник
  • 29
    Blin, Alexis
  • 25
    Gallo, Antonino
    Захисник
  • 5
    Pongracic, Marin
    Захисник
  • 6
    Baschirotto, Federico
    Захисник
  • 17
    Gendrey, Valentin
    Захисник
  • 30
    Владіміро Фальконе
    Воротар
  • 91
    Zapata, Duvan
    Форвард
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 93
    Soppy, Brandon
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 21
    Zortea, Nadir
    Захисник
  • 22
    Ruggeri, Matteo
    Захисник
  • 15
    Okoli, Caleb
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 57
    Sportiello, Marco
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Барони
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
9'
Понграчич передачею другим поверхом до лівого флангу атаки спрямував м'яч за бокову.
7'
Стрефесса зі входу до правого флангу штрафного закрутив м'яч до рук Спорт'єлло.
5'
Передачею з центрального гола від Маліновського запустили до лівого флангу штрафного Сапату, однак уже в межах штрафного він пробив у захисника.
4'
Наразився на лікоть суперника захисник Аталанти біля технічної зони.
3'
Околі вже встиг дістати пошкодження.
2'
Передачу до лівого флангу атаки Палашич не зберіг у межах поля.
1'
Аталанта тримає м'яч на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Муссо, Россі, Толой, Мехле, Паломіно, Копмейнерс, Бога, Лукман, Гейлунн, Ворліцький, Демірал, Гатебур.
Аталанта: Спорт'єлло — Джимсити, Околі, Руджері — Дзортеа, де Роон, Едерсон, Соппі — Маліновський, Пашалич — Сапата.
Запасні: Блеве, Бранколіні, Четін, Аскільдсен, Бістрович, Туя, Гельгасон, Лістковскі, Банда, Уден, Волкерлінг Перссон, Сісей, Умтіті, Пеццелла, Родрігес.
Лечче: Фальконе — Гендрей, Понграчич, Баширотто, Галло — Блін, Г'юлманд, Гонсалес — Стрефесса, Коломбо, Ди Франческо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Лечче з однією перемогою, шістьма нічиїми та шістьма поразками йде 17 — 9 очок.
Інфо
Аталанта з вісьмома перемогами, трьома нічиїми та двома поразками йде четвертою.
Джанлука Орельяна (Болонья, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Віа дель Маре (Лечче, Італія) зіграють Лечче та бергамаська Аталанта.
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Анонс матчу Лечче - "Аталанта" 09.11.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Лечче (Лечче) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Виа дель Мар.

Дата проведення матчу: 09.11.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Лечче (Лечче) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та Лечче у попередньому футбольному матчі 12.02.2012 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Барони и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лечче - "Аталанта" можна подивитися 09.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Лечче - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лечче (Лечче)
Рік заснування Лечче (Лечче): 1908
Країна: Италия
Тренер: Фабио Ливерани

Предыдущий поединок команди Лечче був зіграний проти Удінезе - 04.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Наполі - 05.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу Лечче - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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