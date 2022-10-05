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Галатасарай U19 - Рух U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 26 жовтня 2022, 14:00
Рейтинг матчу:
Галатасарай U19
Стамбул
1 - 2
Оновити
перерыв
Рух U19
Львов
Хід матчу
4' Stolyarchuk, Andriy 8' Erdem, Umut 34' Akman, Hamza
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Галатасарай U19
31%
Нічия
27%
Рух U19
42%
Цікаві факти
  • Galatasaray SK haven't lost in their last 5 games.
  • Galatasaray SK have won 11 home matches in a row.
  • FC Rukh LVIV haven't lost in their last 22 games.
  • FC Rukh LVIV have lost none of their last 18 away matches.
  • Galatasaray SK have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Galatasaray SK wins 1st half in 2% of their matches, FC Rukh LVIV in 55% of their matches.
  • Galatasaray SK wins 2% of halftimes, FC Rukh LVIV wins 55%.
  • When Galatasaray SK leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Galatasaray SK is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • FC Rukh LVIV's performance of the last 5 matches is better than Galatasaray SK's.
  • Galatasaray SK scores 2.67 goals when playing at home and FC Rukh LVIV scores 2.44 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Галатасарай U19
Останні матчі - Рух U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:00 Заглембе U19 0 - 0 Завершено Рух U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 18:00 Рух U19 1 - 0 Завершено Заглембе U19 В
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Головні події
ГООЛ! Akman, Hamza
34'
8'
Erdem, Umut ГООЛ!
4'
Stolyarchuk, Andriy ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Галатасарай U19
31%
Нічия
27%
Рух U19
42%
Статистика матчу
6
Кутові
2
ЖК
2
Live Zone
Трансляція
Дуже активно розпочали гру українці, але заключні 15-ть хвилин домінували вже господарі. Швидкий вихід із захисту в атаку та високий пресинг допоміг львів'янам забити два м'ячі. Сподіваємося, що у другому таймі підопічні Пономарьова зможуть відсунути гру від власних воріт.
Свисток
Перший тайм завершився!
43'
Не можуть зачепитися за м'яч попереду гості. Очікуємо на перерву.
41'
Жовта картка
Попередження за зрив атаки отримав Пастух.
40'
"Галатасарай" контролює гру наразі. Дуже непросто українцям.
37'
Забитий м'яч додав впевненості господарям. Українцям зараз дуже важливо не пропустити у роздягальню.
34'
Гоооол!!!
На жаль, українці пропускають. Акман наважився на удар з далекої відстані після розіграшу стандарту. Герета не зміг на цей удар зреагувати
33'
Жовта картка
Попередження отримав Підгурський.
33'
З просуванням м'яча у заключній третині поля у господарів наразі суттєві проблеми. Проте, українцям не варто розслаблятися.
30'
Вже чотири кутові подали господарі, але жодного разу навіть до удару справа не доходила.
28'
Українці наразі повністю контролюють гру. Така солідна гра "Руху" не може не подобатися.
26'
Столярчук пробивав, але м'яч прилетів прямо в руки голкіпера.
25'
Головна зірка "Гаталасараю" Алмазбеков зазнав пошкодження, але продовжити гру зможе.
24'
Не вистачає турецькій команді нестандартних дій попереду. Без цього досягнути результату сьогодні буде неможливо.
21'
Чи зможуть львів'яни протягом більшої частини матчу пресингувати? Поки що пресинг дуже сильно допомагає українцям.
19'
Поки що українці не дають своїм суперників вільних зон для швидких атак.
17'
Додали в активності господарі. Зараз дуже уважно варто зіграти укранцям. Три поспіль кутові виконали турки.
16'
Гюрбюз пробивав з далекої відстані, а Герета перевів м'яч на кутовий.
16'
Організований захист і швидкий вихід в атаку - секрет успіху нашої команди на старті протистояння.
14'
Інфо
Поки що у "Галатасарая" не було жодного удару навіть у напрямку воріт.
12'
Господарі не можуть спокійно вийти із захисту в напад. Високий пресинг українців приносить результат.
10'
Мало хто очікував такої гри від українців. Львів'яни не дають супернику оговтатися.
8'
Гоооол!!!
Це просто неймовірно. Ердем зрізав м'яч у власні ворота.
7'
Небезпечний момент
Сапуга наважився на удар здалеку, але блискуче зіграв голкіпер. Притиснули ми суперників.
6'
Дуже активно зараз грають українців. Господарі не очікували такого старту зустрічі.
4'
Гоооол!!!
Перша акцентована атака від українців і відразу гол. Після навісу з флангу відзначився Столярчук.
3'
Команди на початку зустрічі приглядаються одна до одної. Покищо без ударів по воротам.
Свисток
Матч розпочався!
Команди вже вийшли на поле!
Готуємося вболівати за українців. Гра розпочнеться вже через 15 хвилин.
Інфо
"Рух" U-19: Герета - Роман,Холод, Слюбик, Кітела, Підгурський, Сапуга, Федор О., Пастух, Столярчук, Федор А. Запасні: Ванівський, Михальчук, Русяк ,Бойко, Добрянський, Товарницький, Ніколаєв
Інфо
"Галатасарай" U-19: Йилмаз - Турап, Яваш, Ешілюрт, Ердем, Ефе Акман, Аксака, Хамза Акман, Каяр, Деміроглу, Алмазбеків. Запасні: Орду, Чекірге, Сакі, Аксой, Нарін, Гюрбюз, Буюкка
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію першого матчу другого раунду Юнацької ліги УЄФА, у якому "Рух" U-19 зустрінеться з "Галатасараєм". Гра пройде на стадіоні "Алі Самі Єн" (домашня назва "Тюрк Телеком Арена"). Стартовий свисток арбітра прозвучить о 14:00.
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Анонс матчу Галатасарай U19 - Рух U19 26.10.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Поединок між командою Галатасарай U19 (Стамбул) та командою Рух U19 (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 26.10.2022
Час початку матчу: 14:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Галатасарай U19 - Рух U19 можна подивитися 26.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Галатасарай U19 - Рух U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Галатасарай U19 (Стамбул)
Країна: Турция

Предыдущий матч команди Галатасарай U19 був зіграний проти FK Csikszereda Miercurea Ciuc U19 - 05.10.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Галатасарай U19.

Команда гостей

Назва: Рух U19 (Львов)
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Рух U19 був зіграний проти Заглембе U19 - 05.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Галатасарай U19 - Рух U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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