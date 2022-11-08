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Борнмут - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 листопада 2022, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
Оновити
18'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
31%
Нічия
37%
Евертон
32%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 15-10 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 12 meetings, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 5 times. The goal difference is 23-23 in favour of Everton FC.
  • Everton FC's last away win against AFC Bournemouth was in 2016.
  • AFC Bournemouth have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • AFC Bournemouth have lost 4 matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, AFC Bournemouth have not lost to Everton FC in their last 5 encounters.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 36% of their matches, Everton FC in 25% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 36% of halftimes, Everton FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 3 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 3, Everton FC won 1, 1 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth scores 2.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Everton FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Everton FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.24 goals when playing at home and Everton FC scores 0.86 goals when playing away (on average).
  • Philip Billing is AFC Bournemouth's top scorer with 4 goals. Anthony Gordon has scored 3 times for Everton FC.
  • Chris Mepham has more yellow cards (5) than any other player at AFC Bournemouth. Anthony Gordon has collected 6 for Everton FC.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
  • Everton FC haven't won any of their last 3 games against AFC Bournemouth.
Особисті зустрічі
Борнмут
5
Перемог
13
Ігор
5
Перемог
Евертон
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021
26.07.2020 - 18:00 Евертон 1 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
15.09.2019 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2019/2020
15.09.2019 - 15:45 Борнмут 3 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Борнмут
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Лідс Юнайтед 4 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 3 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.10.2022 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Саутгемптон П
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Останні матчі - Евертон
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 19:30 Евертон 0 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Евертон П
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Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
31%
Нічия
37%
Евертон
32%
Склади команд
16
Travers, Mark
33
Zemura, Jordan
25
Senesi, Marcos
3
Джек Стівенс
15
Smith, Adam
16
Tavernier, Marcus
16
Lerma, Jefferson
4
Cook, Lewis
29
Billing, Philip
9
Домінік Соланке
21
Moore, Kieffer
22
Джордан Пікфорд
7
Patterson, Nathan
30
Coady, Conor
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
18
Iwobi, Alex
27
Gueye, Idrissa
18
Onana, Amadou Mvom
11
Gray, Demarai
20
Maupay, Neal
7
McNeil, Dwight
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 21
    Moore, Kieffer
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 16
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 33
    Zemura, Jordan
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Джек Стівенс
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 16
    Travers, Mark
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 20
    Maupay, Neal
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
  • 7
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 22
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гари О'Нил
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
1
Удари в отвір
1
Штрафні
Сейви
1
Фоли
1
Трансляція
12'
Непогана розрізна передача ішла низом вперед на Соланке, лише нападник трохи не встиг до м'яча.
10'
Таверньє все ж таки зміг пробити з-під Миколенка, проте удар вийшов слабеньким - Пікфорд забрав цей постріл низом до рук.
7'
Патерсон неточно навісив з правого флангу.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 16-го туру АПЛ, у якому Борнмут зіграє проти Евертона.
4'
Мопе прийняв м'яч у чужому штрафному і пробив з розвороту - круглий полетів трохи праворуч від дев'ятки.
2'
Траверс забрав до рук довге закидання вперед від Коуді.
Свисток
Матч розпочався!
Евертон: Пікфорд - Паттерсон, Коуді, Тарковські, Миколенко - Івобі, Гейе, Онана - Грей, Мопе, Макніл.
Борнмут: Траверс - Сміт, Стівенс, Сенесі, Земура - Біллінг, Кук, Лерма, Таверньє - Мур, Соланке.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
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Анонс матчу Борнмут - Евертон 12.11.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Борнмут (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 12.11.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Борнмут (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Борнмут, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Борнмут та Евертон у попередньому футбольному матчі 08.11.2022 закінчилось с таким счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Борнмут - Евертон можна подивитися 12.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Борнмут - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий поединок команди Борнмут був зіграний проти Евертон - 08.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Борнмут - 08.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Слідкуйте за результатами матчу Борнмут - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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