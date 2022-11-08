Борнмут - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Борнмут - Евертон 12.11.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Борнмут (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 12.11.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Борнмут (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Борнмут, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Борнмут та Евертон у попередньому футбольному матчі 08.11.2022 закінчилось с таким счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Борнмут (Борнмут)

Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Предыдущий поединок команди Борнмут був зіграний проти Евертон - 08.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Борнмут - 08.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

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