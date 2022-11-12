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Ліверпуль - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 листопада 2022, 17:00 - Энфилд
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 1
Оновити
19'
Саутгемптон
Саутгемптон
Хід матчу
5' Caleta-Car, Duje 6' Роберто Фiрмiно 9' Че Адамс
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
26%
Саутгемптон
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Southampton FC is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 15 times, there have been 5 draws while Southampton FC have won 4 times. The goal difference is 50-18 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 48 meetings, Liverpool FC have won 27 times, there have been 9 draws while Southampton FC have won 12 times. The goal difference is 89-47 in favour of Liverpool FC.
  • Southampton FC's last away win against Liverpool FC was in 2017.
  • Last season Liverpool FC won both games against Southampton FC (4-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Southampton FC scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Southampton FC haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Southampton FC in their last 6 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Southampton FC haven't scored in 4 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's away record this season: 2-0-5.
  • Roberto Firmino is Liverpool FC's top scorer with 6 goals. Che Adams has scored 3 times for Southampton FC.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 4. Romain Perraud is Southampton FC's biggest assister (2).
  • Liverpool FC wins 1st half in 37% of their matches, Southampton FC in 29% of their matches.
  • Liverpool FC wins 37% of halftimes, Southampton FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 46% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Southampton FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Southampton FC won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2.4 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 0.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Southampton FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Southampton FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.29 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
13
Перемог
22
Ігор
6
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
08.05.2021 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
04.01.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Derby County Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Наполі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Аякс 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Саутгемптон
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Sheffield Wednesday Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Саутгемптон В
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Новини команд
Головні події
9'
Че Адамс ГООЛ!
ГООЛ! Роберто Фiрмiно
6'
5'
Caleta-Car, Duje
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
26%
Саутгемптон
39%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
66
Alexander-Arnold, Trent
6
Тьяго Алькантара
15
Фабiньо
21
Elliott, Harvey
9
Роберто Фiрмiно
27
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
31
Bazunu, Gavin
37
Bella-Kotchap, Armel
6
Caleta-Car, Duje
22
Salisu, Mohammed
15
Perraud, Romain
45
Lavia, Romeo
8
Ward Prowse, James
17
Armstrong, Stuart
10
Че Адамс
24
Elyounoussi, Mohamed
9
Адам Армстронґ
Стартовий склад
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 9
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 9
    Адам Армстронґ
    Форвард
  • 17
    Armstrong, Stuart
    Півзахисник
  • 10
    Че Адамс
    Півзахисник
  • 24
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 8
    Ward Prowse, James
  • 37
    Bella-Kotchap, Armel
    Захисник
  • 6
    Caleta-Car, Duje
    Захисник
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 15
    Perraud, Romain
    Форвард
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Lijnders, Pepijn
  • Джонс, Натан
Статистика матчу
ЖК
1
1
Удари в отвір
1
Удари повз
1
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
52%
Володіння м'ячем
48%
Трансляція
15'
Святі зараз навіть краще за господарів виглядають - все сміливіше ходять в атаку
12'
Саутгемптон не відсиджується – ось ще одну атаку непогану гості провели, правда без завершення
9'
Гоооол!!!
Гооол! Оце так! 1:1! Зрівняли святі! Схожий гол! Праус навісив зі штрафного - вклав у голову Адамсу, який із 5 метрів вбив у сітку!
8'
Жовта картка
А Чалета-Цар жовту отримав за той штрафний, який призвів до голу
7'
Гоооол!!!
Гоооол! 1:0! Все просто! Навіс зі штрафного від Робертсона та Фірміно головою підрізав у дальній кут! Ліверпуль попереду!
4'
Нуньєс вивалився в чужу штрафну, але кут гострий, і передача не дуже вдала від Дарвіна пішла
2'
Святі нормально так почали – ось після навісу Адамс трохи не дістав головою. А момент цікавий
Свисток
Матч розпочався!
Юрген Клопп, між іншим, проводить через дискваліфікацію сьогоднішній матч на трибунах
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Саутгемптона: Базуну, Белла-Котчап, Чалета-Цар, Салісу, Перро, Лавіа, Уорд-Праус, Армстронг, Ельюнуссі, Адамс, Армстронг
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Алісон Бекер, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Еліотт, Фабіньо, Алькантара, Фірміно, Салах, Нуньєс
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Саймон Хупер
Доброго вечора всім любителям англійського футболу. UA-футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 16-го туру АПЛ Ліверпуль - Саутгемптон
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Останні матчі
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" 12.11.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 12.11.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 17.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Lijnders, Pepijn и Джонс, Натан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" можна подивитися 12.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти - 09.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти - 09.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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