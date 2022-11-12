Ліверпуль - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 12.11.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 17.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Lijnders, Pepijn и Джонс, Натан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти - 09.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль
Предыдущий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти - 09.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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