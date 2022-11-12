Ньюкасл - Челсі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Ньюкасл (Ньюкасл) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Дата проведення матчу: 12.11.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами Ньюкасл (Ньюкасл) та командою Челсі (Лондон):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 13.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Предыдущий поединок команди Ньюкасл був зіграний проти Крістал Пелес - 09.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 09.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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