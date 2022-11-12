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Ньюкасл - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 листопада 2022, 19:30 - Сент-Джеймс Парк
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
Оновити
перерыв
Челсі
Лондон
Хід матчу
7' Рубен Лофтус-Чік Вийшов: Тьяго Сілва 30' Жоржиньйо
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
41%
Нічия
30%
Челсі
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Chelsea FC when Newcastle United is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Chelsea FC is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 13 times, there have been 7 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 35-32 in favour of Newcastle United.
  • During the last 61 meetings, Newcastle United have won 15 times, there have been 14 draws while Chelsea FC have won 32 times. The goal difference is 91-52 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Newcastle United (1-0 at home and 3-0 away).
  • Newcastle United have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Newcastle United have 3 successive home wins.
  • Did you know that Newcastle United scores 32% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Chelsea FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Newcastle United have a winning streak of 5 matches.
  • Newcastle United haven't lost in their last 10 games.
  • Newcastle United have won 4 home matches in a row.
  • Newcastle United haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Newcastle United haven't won any of their last 4 games against Chelsea FC.
  • Newcastle United haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Newcastle United's home record this season: 4-3-0.
  • Newcastle United wins 1st half in 36% of their matches, Chelsea FC in 37% of their matches.
  • Newcastle United wins 36% of halftimes, Chelsea FC wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Chelsea FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 1, Chelsea FC won 4, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Newcastle United scores 0.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.6 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Chelsea FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Chelsea FC is 0.6.
  • Newcastle United scores 1.52 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
5
Перемог
20
Ігор
13
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
15.02.2021 - 22:00 Челсі 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2019/2020
21.11.2020 - 15:15 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Челсі
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 2 Завершено Челсі В
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Головні події
30'
Жоржиньйо
7'
Рубен Лофтус-Чік
Вийшов: Тьяго Сілва
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
41%
Нічия
30%
Челсі
30%
Склади команд
22
Pope, Nick
33
Деніел Берн
14
Botman Sven
22
Schar, Fabian
12
Кіран Тріпп'єр
28
Willock, Joseph
39
Guimaraes, Bruno
36
Longstaff, Sean
7
Joelinton
20
Wood, Chris
24
Almiron, Miguel
16
Едуар Менді
28
Сезар Аспiлiкуета
26
Koulibaly, Kalidou
14
Трево Чалоба
12
Рубен Лофтус-Чік
8
Матео Ковачіч
8
Жоржиньйо
67
Hall, Lewis
23
Gallagher, Conor
19
Мейсон Маунт
18
Broja, Armando
Стартовий склад
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 20
    Wood, Chris
    Форвард
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 14
    Botman Sven
  • 22
    Schar, Fabian
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 18
    Broja, Armando
    Форвард
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
    7
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
    30
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 14
    Трево Чалоба
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
4
Штрафні
12
10
Фоли
4
2
Удари повз
2
Офсайди
ЖК
1
44%
Володіння м'ячем
56%
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
Блоковано ударів
2
Кутові
1
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
У підкаті рукою блокував простріл Берна з лівого флангу штрафного Чалоба, проте арбітр призначили кутовий.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 2 хв.
43'
Невдале переведення до правого флангу атаки пішло в напрямку Альмірона.
41'
Фол від Жоелінтона на правому фланзі атаки проти Галлагера.
39'
Кутовий
Тріпп'єр із кутового на правому фланзі спрямував передачу під удар Шеру, але той у центрі штрафного не влучив ногою по м'ячу.
37'
Гімараєс та Тріпп'єр виконали послідовні подачі з правого флангу на голови захисникам.
35'
Менді забрав до рук відскок від блокованого дальнього пострілу Гімараєса з центральної зони.
32'
Менді на ближній забрав до рук простріл Тріпп'єра з правого флангу.
30'
Жовта картка
Жоржиньйо в центрі поля наступив на ногу Гімараєсу біля центральної лінії.
28'
Небезпечний момент
На завершення швидкої атаки через лівий фланг Голл віддав на Брою до штрафного, а той із-під захисника пробив низом у Поупа.
25'
Чалоба на лівому фланзі захисту не пустив до штрафного Віллок.
22'
Фол проти Жоржиньйо від Жоелінтона на правому фланзі захисту Челсі.
20'
Проти Альмірона на центральній лінії здійснив фол Кулібалі.
18'
Сілва із власної половини виконав пас до правого флангу атаки, проте Поуп зіграв далеко за межами штрафного.
16'
Небезпечний момент
Подача з лівого флангу штрафного від Віллока була перехоплена Кулібалі, після чого Альмірон бив із відскоку, проте зльоту поцілив над воротами.
14'
Голл прострілом із лівого флангу віддав м'яч супернику на ближньому куті воротарського.
12'
Альмірон не встигав до передачі Бруно правим флангом атаки.
10'
Офсайд
Офсайд у Тріпп'єра під час передачі Лонгстаффа правим флангом.
8'
Галлагер не дістався до м'яча під час передачі правим флангом атаки.
7'
Заміна
Замість Лофтус-Чіка вийшов Сілва.
6'
Готують заміни обидві сторони.
4'
Шер та Лофтус-Чік послідовно зазнали пошкоджень в епізодах боротьби.
2'
Головою скинув м'яч до рук Поупу подачу зі штрафного від Галлагера з лівого флангу Аспілікуета.
1'
Челсі розпочав гру зі штрафного на лівому фланзі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Челсі з шістьма перемогами, трьома нічиїми та чотирма поразками йде восьмим — 21 очко.
Інфо
Ньюкасл із сімома перемогами, шістьма нічиїми та однією поразкою йде четвертим — 27 очок.
Запасні: Беттінеллі, Сілва, Кукурелья, Пулишич, Закарія, Зієш, Гаверц, Гатчінсон, Обамеянг.
Челсі: Менді — Аспілікуета, Кулібалі, Чалоба — Лофтус-Чік, Ковачич, Жоржиньйо, Голл — Галлагер, Маунт — Броя.
Запасні: Дарлоу, Ласеллс, Таргетт, Манкільо, Шелві, Мерфі, Андерсон, Вілсон, Сен-Максімен.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок — Альмірон, Вуд, Жоелінтон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роберт Джонс (Честер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія) зіграють Ньюкасл та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Ньюкасл - Челсі 12.11.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Ньюкасл (Ньюкасл) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 12.11.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ньюкасл (Ньюкасл) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 13.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ньюкасл - Челсі можна подивитися 12.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ньюкасл - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команди Ньюкасл був зіграний проти Крістал Пелес - 09.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 09.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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