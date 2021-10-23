Чорноморець - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - ФК Львів 14.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 14.11.2022

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Чорноморець (Одесса) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 23.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти ФК Минай - 10.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Рух - 10.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

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