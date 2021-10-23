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Чорноморець - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 листопада 2022, 14:00 - Черноморец
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
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перерыв
ФК Львів
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
52%
Нічия
22%
ФК Львів
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Lviv is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 4 times, there have been 2 draws while FC Lviv have won 1 times.
  • FC Chernomorets Odessa's last home win against FC Lviv was in 2009.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 6 games.
  • FC Chernomorets Odessa have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Lviv haven't won in their last 6 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 4 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's home record this season: 0-1-4.
  • Maksym Bragaru is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 2 goals. Vladyslav Bugay has scored 3 times for FC Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 26% of their matches, FC Lviv in 13% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 26% of halftimes, FC Lviv wins 13%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Lviv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, FC Lviv won 1, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.8 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 0.6 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Lviv is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Lviv is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.62 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.62 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Чорноморець
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2019
23.02.2019 - 17:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2018/2019
16.09.2018 - 19:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Львів
Перша ліга України 2010/2011
04.06.2011 - 17:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря П
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
52%
Нічия
22%
ФК Львів
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 29
    Максим Білий
    Захисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 14
    Сергій С.Кравченко
    Півзахисник
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 21
    Іван Бобко
    Півзахисник
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 99
    Koubemba, Kevin
    Форвард
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Воротар
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 23
    Михайло Шишка
    Півзахисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
1
Кутові
1
8
Штрафні
3
3
Фоли
7
Удари в отвір
1
Офсайди
1
1
Сейви
1
Удари повз
1
Трансляція
45+1'
Свисток
Перерва.
42'
Михайло Шишка скористався скиданням Бориса Крушинського та головою пробивав по воротах з близької відстані. Над поперечиною пройшов м'яч.
41'
Небезпечний момент
Знову нагода у Чорноморця! Владислав Наумець вийшов віч-на-віч із Олександром Ільющенковим, але втратив м'яч у спробі обвести голкіпера.
37'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент у зустрічі! Віталій Єрмаков загрожував воротам суперника після подачі Сергія Політила зі штрафного. М'яч приземлився на сітку зверху.
30'
Якість гри залишає бажати кращого. Судячи з того, що ми бачимо на полі, на голи у першому таймі очікувати не варто.
25'
Офсайд
Борис Крушинський опинився у положенні поза грою.
20'
Владислав Бугай пробігся з м'ячем до воріт і пробив по центру. Дмитро Нєпогодов упевнено парирував удар, який став першим у сьогоднішньому поєдинку.
13'
Львів виконав стандартне положення, але створити загрозу воротам суперника не вдалося.
9'
Максим Брагару непогано відкрився під закидання з глибини, але обрав не найкращий варіант продовження атаки. На його передачу не пішов ніхто з партнерів.
4'
Декілька навісів до карного виконали одесити, Олександр Ільющенков упорався з усіма.
3'
Іван Бобко стріляв з лівого флангу, м'яч перехопив один із захисників.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр у полі – Олександр Омельченко (Слов'янськ).
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Нєпогодов – Путря, Білий, Єрмаков, Салюк – Кравченко (к), Політило, Брагару – Наумець, Кубемба, Бобко. Головний тренер – Роман Григорчук.
Запасні: Варакута (в), Бадібанга, Войтіховський, Гладкий, Кузик, Литвиненко, Петько, Плакса, Селін, Суханов, Філі, Штогрін.
Інфо
Стартовий склад Львова: Ільющенков (к) – Муравський, Вовкун, Никитюк – Полегенько, Бойко, Мільченко, Грисьо – Крушинський, Шишка, Бугай. Головний тренер – Олег Дулуб.
Запасні: Пономаренко (в), Михайлів, Ременяк, Сасовський, Сімінін, Якимів.
Підопічні Романа Григорчука відштовхнулися від дна турнірної таблиці, перемігши у минулому турі Минай. Львів же розташовується прямо над зоною вильоту.
Чи зможуть «моряки» оформити переможну серію? До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 13-го туру УПЛ Чорноморець – Львів.
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Анонс матчу Чорноморець - ФК Львів 14.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 14.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Чорноморець (Одесса) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 23.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - ФК Львів можна подивитися 14.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти ФК Минай - 10.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Рух - 10.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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