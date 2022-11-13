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Металіст - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 листопада 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 1
Оновити
90'+5
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
15' Yakimets, Volodymyr
46' Тимур Стецьков Вийшов: Іван Зотько 46' Mykytyshyn, Artur Вийшов: Максим Задерака 50' Ігор Чайковський Вийшов: Єгор Демченко 51' Lovric, Dragan 54' Porokh, Bogdan 62' Сергій Панасенко Вийшов: Knysh, Danylo 72' Єгор Клименчук Вийшов: Олександр Каплієнко 73' Voloshyn, Nazar 78' Voloshyn, Nazar
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
40%
Нічия
32%
Кривбас
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Metalist Kharkiv and FC Kryvbas Kriviy Rih when FC Metalist Kharkiv is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Metalist Kharkiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Metalist Kharkiv playing at home, FC Metalist Kharkiv have won 5 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 13-8 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • During the last 17 meetings, FC Metalist Kharkiv have won 10 times, there have been 5 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 2 times. The goal difference is 32-14 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost 5 away matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's away record this season: 0-1-5.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 6 goals. Roman Debelko has scored 3 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 29% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 7% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 29% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 7%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist Kharkiv won by 5 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Metalist Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist Kharkiv won 3, FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, 2 draws.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv scores 2.2 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.6 goals against FC Metalist Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Metalist Kharkiv scores 1.56 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 4 games.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
2
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст
Перша ліга України 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбас 0 - 5 Завершено Металіст
Друга ліга України 2022
29.05.2021 - 17:00 Металіст 3 - 0 Завершено Кривбас
Друга ліга України 2020/2021
15.11.2020 - 14:00 Кривбас 0 - 0 Завершено Металіст
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас П
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Головні події
78'
Voloshyn, Nazar
73'
Voloshyn, Nazar ГООЛ!
Єгор Клименчук
Вийшов: Олександр Каплієнко
72'
Сергій Панасенко
Вийшов: Knysh, Danylo
62'
Porokh, Bogdan
54'
51'
Lovric, Dragan
Ігор Чайковський
Вийшов: Єгор Демченко
50'
46'
Тимур Стецьков
Вийшов: Іван Зотько
46'
Mykytyshyn, Artur
Вийшов: Максим Задерака
15'
Yakimets, Volodymyr
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
40%
Нічия
32%
Кривбас
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
    54
  • 22
    Єгор Клименчук
    Півзахисник
    72
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
    50
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
    62
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
    15
  • 25
    Lovric, Dragan
    Захисник
    51
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
    46
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
    46
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
    78 73
Запасні гравці
Тренери
  • Ратий, Олег
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
4
Кутові
6
19
Штрафні
11
10
Фоли
16
1
ЖК
3
4
Удари в отвір
5
4
Сейви
4
2
Удари повз
2
56%
Володіння м'ячем
44%
1
Офсайди
3
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
90'
Інфо
3 хвилини компенсовано до другого тайму
90'
Заміна
Устименко замість Дебелка вийшов у Кривбасу
89'
Потрібно йти вперед Металу. Але поки що не особливо ми це прагнення бачимо
87'
Танковський фолить у центрі. Ризиковано з огляду на те, що одна жовта в нього вже є
86'
Жовта картка
Танковський щось дуже актвино висловлював судді, за що й отримав гірчичник
85'
Кривбас заробив штрафний на фланзі. Довго Капіч готувався, навісив, навіть до удару головою дійшло, але Костик знову на місці
83'
Небезпечний момент
Ох як! Задерака отримав м'яч у штрафній, підробив і добре так пробив! Але Костик нехай і не з першого разу, але накриває м'яч!
80'
Ах, Хомченовський класно розрізав на Дебелка, але в останній момент Романюк у підкаті встиг зачепитися.
79'
Поки що у харків'ян майже нічого не виходить в атаці. Та й темп наростити Металіст поки що не може
78'
Жовта картка
Волошин відмахнувся руками від Романюка. Отримав жовту
75'
А Дебелко невеликий розтин отримав. Зупиняють йому кровотечу за лінією
74'
Є ще час у Металіста, чекаємо на реакцію харків'ян
73'
Гоооол!!!
Гооол! Кривбас! Ох як Волошин поклав красеня в дальній кут! Класний удар, класний гол!
71'
Заміна
Каплієнко замість Клименчука вийшов у Металіста
70'
Ось класно з флангу Хомченовський закинув у штрафну на Банаду, але Євген Танковського прибрати на замаху не зумів
69'
Небезпечний момент
А ось який момент! Розрізний пас на Дебелка, той вивалився на кіпера харків'ян, прокинув, але заліз під гострий кут, звідки пробити нормально не зміг!
67'
Офсайд
Волошин в офсайді. Ще й Романюк на газоні після зіткнення. Невелика пауза у грі
65'
Небезпечний момент
Ох як Книш приклався – у самий кут йшов м'яч, але Сарнавський тягне! Гарний удар та класний сейв!
63'
Інфо
3:3 за ударами в площину на даний момент
62'
Заміна
Книш замість Тарасенка вийшов у Метала
61'
Дорозмовляється Вернідуб. Пішов суддя його заспокоювати
60'
А Вернідуб незадоволений на брівці. Мабуть, грою своєї команди
57'
Краще зараз Металіст виглядає. Ось Підліпенец із флангу увійшов у штрафну і спробував пробити. Заблокували спробу
56'
Кутовий
Кутовий для харків'ян – пішов навіс, Сарнавський не дуже впевнено зіграв на виході, не втримав м'яча, але захисники підстрахували
53'
Жовта картка
Пороху жовта. Двома руками тримав Капіча
52'
Підліпенець із флангу намагався увійти у штрафну, але захисника криворіжців обдурити і прокинути не зміг
51'
Заміна
Замість Чайковського Демченко у Металіста. Вимушена заміна
49'
Офсайд
Ось Хомченовський вивалився на ударну позицію, пробив, але офсайд запалив суддя
47'
Підліпенець після пасу Прядуна увірвався у штрафну, але завозився. І не вдарив, і не віддав
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
46'
Заміна
Зотько замість Стецькова, Задерака замість Микитишина у Кривбасу вийшли у перерві
Тайм не дуже цікавий, але зі своїми нюансами. Кривбас більше володів ініціативою. Криворіжці начебто й більше грали на атаку, але два забійні моменти створив Металіст, які так і не реалізував. 0:0 до перерви.
45+2'
Свисток
Свисток на перерву, 0:0 поки що у нас
45+1'
Небезпечний момент
Охохо! Після навісу Танковський спокійно пробивав головою, але Сарнавський тягне! Такий момент!
45'
Інфо
1 хвилина додана до першого тайму
43'
Знову послизнувся хтось із гравців Кривбасу. Таких моментів багатенько сьогодні, слизьке поле
41'
Пройшов Картушов центром, віддав на Танковського, який не повірив, що м'яч до нього дійде. А даремно
39'
А Вернидуб на брівці продовжує спілкуватися із резервним рефері.
38'
Штрафний для Кривбасу. Метрів 30 до воріт. Капіч вішає, але харків'яни спокійно відбиваються
36'
Суддя промовляє Капічу за стрибок у ноги. Але без картки
33'
Фол в атаці від Металіста. Досить нудно поки що все йде
30'
А ось знову спарка – Дібанго навісив, Дебелко головою пробив. Але знову удар прямо у воротаря
29'
Офсайд
Прядун начебто і непогано вирізав на фланг, але офсайд, офсайд
27'
Тренери команд поспілкувалися між собою щодо можливої картки. Жовтої нема, всі заспокоїлися
25'
Небезпечний момент
Ой ой! Танковський з лінії штрафної дав у перекладину! Який удар та момент для Металіста!
22'
Краще зараз Кривбас. Очевидно краще. Ось Банада пробив мимо
20'
Дебелко відклеївся від захисника та пробив після навісу Дібанго. Але знову до рук кіпера все йде
19'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу - але Костик з гучним криком Я забирає навіс
17'
Штрафний для Кривбасу на фланзі вирішили розіграти, але все вилилося в дуже неточний дальній удар
15'
Жовта картка
Якимець руками притримав суперника. Перша жовта у матчі
14'
Темп гри невисокий. Усе боротьба у центрі поля
11'
Кутовий
Кутовий для Металіста. Після навісу Панасенко навіть пробив головою, але прямо в руки воротареві
9'
Небезпечний момент
Гарно! Контру розігнав Кривбас, вивели Дебелка на удар, але Костик тягне! Перший момент у матчі!
8'
Вернидуб на брівці емоційний і чимось вже незадоволений
7'
Ну а загалом, все спокійно у нас на початку матчу
5'
Штрафний для Металіста на фланзі - але навіс пішов прямо до рук воротаря
3'
Кривбас поки що більш комфортно почувається. Тримають м'яч у центрі поля
2'
Кутовий
І одразу кутовий для Кривбасу, який, втім, нічого небезпечного не ніс
1'
Свисток
Матч розпочався, поїхали!
Виходять команди на поле
Туманно в Ужгороді
Інфо
Стартовий склад Кривбаса: Сарнавський, Якимець, Ловріч, Стецьков, Нябейє, Капіч, Хомченовський, Банада, Микитишин, Дебелко, Волошин Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Татарков, Рябов, Задерака, Опанасенко, Устименко, Кораблін
Інфо
Стартовий склад Металіста: Костик, Мізюк, Порох, Клименчук, Романюк, Чайковський, Панасенко, Танковський, Підлепенець, Прядун, Картушов Запасні: Рибка, Книш, Багачинський, Шопін, Рязанцев, Демченко, Каплієнко, Шаміч, Піко, Зновенко
Гра пройде в Ужгороді на стадіоні Авангард
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Андрій Коваленко
Добрий день всім! 13 тур УПЛ, Металіст - Кривбас. Цей матч як текстовий онлайн пропонує вашій увазі UA-Футбол!
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Анонс матчу Металіст - Кривбас 14.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 14.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Металіст у попередньому футбольному матчі 06.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ратий, Олег и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Кривбас можна подивитися 14.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Металіст 1925 - 08.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 09.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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