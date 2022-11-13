Металіст - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст - Кривбас 14.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 14.11.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Металіст у попередньому футбольному матчі 06.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ратий, Олег и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Кривбас можна подивитися 14.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металіст (Харьков): 2020

Країна: Украина



Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Металіст 1925 - 08.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 09.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.