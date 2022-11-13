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ФК Олександрія - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 листопада 2022, 14:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
24%
Верес
38%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Oleksandriya have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 35% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 7 games.
  • FC Oleksandriya have won 3 home matches in a row.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Vladislav Baboglo has more yellow cards (3) than any other player at FC Oleksandriya. Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has collected 5 for Veres Rivne.
  • A year ago, Veres Rivne were number 9 in the table with 15 points. Now they are number 5 with 17 points.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 40% of their matches, Veres Rivne in 35% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 40% of halftimes, Veres Rivne wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Veres Rivne.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • In the last 3 meetings FC Oleksandriya won 0, Veres Rivne won 0, 3 draws.
  • FC Oleksandriya scores 0.33 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.33 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and Veres Rivne is 0.67.
  • FC Oleksandriya scores 1.88 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.17 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
0
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2017/2018
21.10.2017 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2017/2018
22.07.2017 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
24%
Верес
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Valentyn Horokh
    Воротар
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 6
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 7
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 8
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 73
    Kobzar, Bohdan
    Форвард
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 33
    Роман Мірошник
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 9
    Михайло Шестаков
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Gura, Yury
  • Вирт, Юрий
Трансляція
Але командам треба ще розім'ятися. Ймовірно, матч розпочнеться близько 14:00
13:38 Відбій тривоги!
Інфо
Тривога триває вже більше години Ворожі винищувачі все ще залишаються у небі над Білоруссю. Про пуски ракет не повідомлялося, але ситуація може змінитися будь-якої хвилини.
Небезпечний момент
13:00. Тривога по всій Україні триває
Інфо
За 15 хвилин до матчу все ще тривога. Зважаючи на все, вчасно матч не розпочнеться
Інфо
О 12:10 по всій Україні оголошено повітряну тривогу
Зазначимо, що гра піде домашньому стадіоні Олександрії Ніка
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Євген Пасіч, Клйоц, Кучеров, Дажновський, Лебеденко, Геннадій Пасіч, Михайло Шестаков Запасні: Ющишин, Сергій Шестаков, Курко, Квасний, Шарай, Сергійчук, Гайдучик, Коркодим, Поворознюк
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Горох, Бабогло, Дрішлюк, Ковалець, Авагімян, Мірошниченко, Кожушко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко, Кобзар Запасні: Єрмаков, Мельник, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Демченко, Копіна, Мустафаєв
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Олександр Шандор.
Доброго дня всім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 13-го туру УПЛ Олександрія - Верес
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Анонс матчу ФК Олександрія - Верес 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 03.10.2021 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Верес можна подивитися 13.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 10.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Шахтар - 09.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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