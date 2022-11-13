ФК Олександрія - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Верес 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 13.11.2022

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 03.10.2021 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 10.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Шахтар - 09.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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