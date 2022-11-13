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Динамо - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 листопада 2022, 15:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
38'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
14' Павло Оріховський 25' Popov, Denys 26' Олег Ільїн
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
45%
Нічия
28%
Колос
28%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 4 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 17-6 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 10 meetings, FC Dynamo Kiev have won 6 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 2 times. The goal difference is 24-8 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 42% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Kolos Kovalivka have lost 3 away matches in a row.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kiev.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to Kolos Kovalivka in their last 5 encounters.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 0-1-3.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 9 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 3 times for Kolos Kovalivka.
  • Serhiy Sydorchuk has more yellow cards (3) than any other player at FC Dynamo Kiev. Denys Bezborodko has collected 5 for Kolos Kovalivka.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 38% of their matches, Kolos Kovalivka in 18% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 38% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 7 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 3, Kolos Kovalivka won 1, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2.4 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.8 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and Kolos Kovalivka is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and Kolos Kovalivka is 1.4.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.29 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
7
Перемог
11
Ігор
2
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершено Динамо
Кубок України 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершено Колос
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Фенербахче П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 АЕК 3 - 3 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос П
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Головні події
26'
Олег Ільїн
Popov, Denys
25'
14'
Павло Оріховський
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
45%
Нічия
28%
Колос
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 41
    Артем Бєсєдін
    Форвард
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 25
    Popov, Denys
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    14
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
8
Штрафні
7
7
Фоли
8
1
ЖК
2
4
Удари в отвір
2
Кутові
Сейви
1
2
Удари повз
Трансляція
33'
Колос провалився у позиційному наступі, Караваєв правим флангом розганяв швидку атаку та віддавав симпатичну передачу до штрафного майданчика на Циганкова, але того випередив захисник.
30'
Штрафний для киян недалеко від лівого кутового прапорця. Пішла подача до лінії воротарського, Волинець на виході забрав.
28'
Сидорчук невдало б'є по діагоналі зовнішньою стороною стопи повз ліву стійку воріт.
26'
Жовта картка
Ільїн обікрав Вівчаренка і впав при вході до штрафного, коли захисник Динамо доторкнувся до його руки. Жовта вінгеру ковалівців за симуляцію.
25'
Жовта картка
Попов нагороджений жовтою. Колос з центра поля розганяв контратаку, Болбат прокинув м'яч повз захисника киян, а Попов виконав хокейний силовий прийом проти хавбека Колоса. У протистоянні Попов - Болбат поки нічия 1:1.
21'
Добрий удар від Циганкова метрів з двадцяти під ліву від себе стійку воріт - Волинець у стрибку забирає м'яч.
18'
Кутовий
Подача з кутового пішла на Бєсєдіна, але тому пробить не дали.
17'
Стандарт для Динамо з району лівого кута штрафного. Циганков м'яко закручував під поперечину, Волинець перевів на кутовий.
14'
Жовта картка
Оріховський нахабно обійняв Буяльського, зірвавши атаку киян, та отримав справедливу жовту.
11'
Небезпечний момент
Колос розганяв контратаку "чотири в один", пішла передача на Болбата, який програв силову боротьбу єдиному захисникові, Попову.
9'
Невеличка пауза у грі. Спершу Золотов отримав пошкодження, потім Бущан, схоже, попросив нові перчатки. Обидва вже готові продовжувати матч.
7'
Кабаєв наважився на удар з напівоберту з району лівого кута штрафного, м'яч після рикошету ледь не юркнув за комір Волинцю, але перед лінією м'яч став опускатися, тому голкіпер Колоса м'яч без проблем забрав.
5'
Закидання з глибини на Безбородька, Бущан виходив з воріт і послизнувся, чим ледь не привіз гол на свої ворота. Але все обійшлося для вболівальників господарів.
4'
Динамо одразу закриває Колос на його половині поля. Сидорчук наважився на безглуздий удар парашютом метрів з сорока - Волинець спокійно забрав м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався! Кияни першими розіграли з центра поля.
Нагадаємо, що Динамо на даний момент посідає п'яту сходинку в таблиці УПЛ. У Колоса дві поразки поспіль та сьома позиція.
Інфо
Динамо (старт): Бущан - Вівчаренко, Попов, Забарний, Караваєв - Сидорчук - Кабаєв, Шепелєв, Буяльський, Циганков - Бєсєдін.
Інфо
Динамо (запас): Нещерет, Ігнатенко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Лонвейк, Кулач, Сирота, Дубінчак, Кендзьора.
Інфо
Колос (старт): Волинець – Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець – Оріховський, Мілько, Мякушко – Ільїн, Болбат – Безбородько.
Інфо
Колос (запас): Маханьков, Фесюн, Зозуля, Ємець, Ставничний, Богданов, Задоя, Соловйов, Велетень, Тутєров, Лисенко, Попов.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію дербі столичного регіону. Сьогодні на стадіоні імені Валерія Лобановського Динамо прийматиме Колос.
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Анонс матчу Динамо - Колос 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Колос у попередньому футбольному матчі 28.08.2021 закінчилось с таким счетом: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Колос можна подивитися 13.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 10.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 09.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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