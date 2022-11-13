Динамо - Колос онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Колос у попередньому футбольному матчі 28.08.2021 закінчилось с таким счетом: 7:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 10.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 09.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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