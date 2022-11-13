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Металіст 1925 - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 листопада 2022, 15:00 - Олимпийский
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
39'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
23' Олександр Козак
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
38%
Нічия
29%
Інгулець
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 2 times, there have been 2 draws while FC Ingulets Petrove have won 2 times. The goal difference is 7-5 in favour of FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 9 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 13 away matches.
  • When playing at home, FC Metalist 1925 Kharkiv have not lost to FC Ingulets Petrove in their last 3 encounters.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-4-2.
  • Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's top scorer with 3 goals. Artem Hennadiiovych Smoliakov has scored 2 times for FC Ingulets Petrove.
  • Igor Kurylo has assisted the most goals for FC Metalist 1925 Kharkiv with 2. Vladyslav Klymenko is FC Ingulets Petrove's biggest assister (2).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Ingulets Petrove in 21% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 13% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 4 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 2, FC Ingulets Petrove won 1, 2 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.4 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Ingulets Petrove is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Ingulets Petrove is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.88 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
2
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металіст 1925 4 - 0 Завершено Інгулець
Первая лига Украины 2021
03.11.2019 - 15:00 Інгулець 1 - 1 Завершено Металіст 1925
Кубок України 2019/2020
27.08.2019 - 18:00 Інгулець 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Первая лига Украины 2019/2020
27.07.2019 - 19:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай П
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
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Головні події
23'
Олександр Козак ГООЛ!
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
38%
Нічия
29%
Інгулець
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 19
    Zubkov, Illya
    Форвард
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 55
    Максим Ковальов
    Захисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 9
    Максим Марусич
    Півзахисник
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Galovskyi, Edmar
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матчу
7
Штрафні
3
3
Фоли
7
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
2
1
Удари повз
1
Кутові
1
Трансляція
33'
Русин підібрав ігровий снаряд в 25 метрах від воріт та вирішив пробити на силу. Після його удару круглий летить набагато вище рамки воріт.
29'
Металіст-1925 не надто намагається відігратися - команда сидить з м'ячем на власній половині поля. Інгулець не намагається поки пресингувати.
25'
Гоооол!!!
А ось і вдалося! Забиває Інгулець! Проходить шикарний пас з глибини на Козака, який якраз забігав в штрафний. Той випередив захисників та пробив у лівий кут низом!
21'
Інгулець йде вперед великими силами, залишаючи позаду багато вільних зон. Поки що супернику не вдається цим скористатися.
17'
Досить низький темп гри ми можемо спостерігати на полі. Обидві команди не намагаються зараз активно атакувати.
13'
Продовжує тиснути Металіст-1925. Зараз підопічні Едмара перепасовуються поблизу центральної лінії, а суперник в пресингу.
9'
Непогана атака харків'ян пройшла зараз правим флангом. Однак, нічого небезпечного не вийшло створити - м'яч вибито захистом Інгульця.
5'
Інгулець володіє м'ячем на своїй половині поля. Поки що без просування вперед. Команда намагається знайти слабкі сторони суперника.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Мартинюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Зубков. Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Клименко, Марусич, Козак, Павлов, Смоляков, Нагієв, Саків, Ковальов, Кухарук.
Інфо
Гра розпочнеться о 15:00, судитиме поєдинок Володимир Новохатній
Доброго дня всім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 13-го туру УПЛ Металіст 1925 - Інгулець
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Анонс матчу Металіст 1925 - Інгулець 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Інгулець у попередньому футбольному матчі 22.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Інгулець можна подивитися 13.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Металіст - 08.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Зоря - 08.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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