Металіст 1925 - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Інгулець 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 13.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Інгулець у попередньому футбольному матчі 22.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Металіст - 08.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Зоря - 08.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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