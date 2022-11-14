Рух - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - ФК Минай 14.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 14.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 24.10.2021 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Прошедший матч команди Рух був зіграний проти ФК Львів - 10.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Чорноморець - 10.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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