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Рух - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 листопада 2022, 15:00 - Арена Львов
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
43%
ФК Минай
29%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Rukh Lviv have won 2 times, there have been 3 draws while FC Minaj have won 0 times. The goal difference is 6-3 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 42% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not lost to FC Minaj in their last 3 encounters.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Talles is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 2 times for FC Minaj.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 26% of their matches, FC Minaj in 18% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 26% of halftimes, FC Minaj wins 18%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Minaj.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 2, FC Minaj won 0, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 1.2 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.6 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Minaj is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Minaj is 0.4.
  • FC Rukh Lviv scores 1.38 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.75 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Minaj have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Minaj have lost 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Рух
Перша ліга України 2019/2020
03.08.2020 - 19:00 Рух 1 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
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Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
43%
ФК Минай
29%
Трансляція
Запасні: Пеньков, Кемкін, Рогозинський, Байдал, Паламар, Касімов, Чуєв, Кравчук, Трубочкін, Голуб.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Дмитрук — Вітенчук, Хахльов — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Колесник.
Запасні: Паньків, Веремієнко, Руніч, Мисик, Довгий, Притула, Альваренга, Кітела, Холод.
Рух: Ледвій — Роман, Слюсар, Слюбик, Лях — Федорчук, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Климчук — Карабін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та закарпатський Минай.
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Анонс матчу Рух - ФК Минай 14.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 14.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 24.10.2021 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - ФК Минай можна подивитися 14.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти ФК Львів - 10.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Чорноморець - 10.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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