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Шахтар - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 листопада 2022, 15:00 - Арена Львов
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 0
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38'
Зоря
Луганск
Хід матчу
13' Bondarenko, Artem
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
30%
Зоря
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 3-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 15 times, there have been 2 draws while FC Zorya Lugansk have won 1 times. The goal difference is 47-13 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 41 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 32 times, there have been 4 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 103-33 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 5-2-0.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 29% of their matches, FC Zorya Lugansk in 33% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 29% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 5 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 1, FC Zorya Lugansk won 2, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 1.2.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.23 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
23
Перемог
31
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтар 6 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021
20.09.2020 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтар 0 - 0 Завершено Зоря
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Шахтар 0 - 4 Завершено РБ Лейпциг П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Селтік 1 - 1 Завершено Шахтар Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря В
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Головні події
ГООЛ! Bondarenko, Artem
13'
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
30%
Зоря
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
    13
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 4
    Сергій Кривцов
    Захисник
  • 16
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 5
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 8
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 9
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
Удари повз
1
1
Кутові
1
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
35'
Мудрик пальнув із лінії штрафного кудись на трибуни.
31'
З одного боку", "Зоря" намагається більше володіти м'ячем, але з іншого боку - часто обрізається.
28'
Поки що у грі відсутні моменти. "Шахтар" особливо не розбігається, "Зоря" не може дійти до штрафного майданчика "гірників".
26'
Трубін випадково зачепив Бондаренка шипами, нейтралізуючи загрозу від "Зорі", тепер на газоні Криськів. Виглядає так, що все обійдеться.
23'
Подача Вантуха до штрафного майданчика Трубіна заблокована. З кутового "Зоря" нічого не вичавила, Анатолій успішно зіграв кулаками на виході.
21'
Пошкодження отримав Булеца.
18'
Тепер Трубін помилився з передачею, на його щастя, Луньов довго думав і його удар заблокували.
16'
Не перший технічний брак від Мудрика за 16 зіграних хвилин...
14'
Інфо
Оператори показали повтор забитого голу: можливо, Бондаренко був у мінімальному офсайді.
13'
Гоооол!!!
Гооол! М'яч відлетів від Траоре до Бондаренка під час подачі з корнера, хавбек "Шахтаря" не схибив!
12'
Небезпечний момент
Ух! Криськів пробив зльоту, Мацапура на місці! Мудрик перед цим трьох гравців "Зорі" обіграв.
10'
Сфера відскочила до Мудрика, Михайло двічі помилився з передачею. Відповіддю став удар Вантуха - по дузі м'яч пішов за лицьову.
8'
Кірюханцев знову рвався з лівого краю – Бондар відтер його від снаряду.
5'
Трубін вдало зіграв на виході!
3'
"Зоря" провела атаку лівим флангом, проте до м'яча виконавець гостей не дістався.
2'
"Шахтар" проривався з м'ячем до воріт, але його зупинили.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
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Анонс матчу Шахтар - Зоря 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Зоря у попередньому футбольному матчі 15.10.2021 закінчилось с таким счетом: 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Зоря можна подивитися 13.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Верес - 09.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Інгулець - 08.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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