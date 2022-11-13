Шахтар - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Зоря 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 13.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Зоря у попередньому футбольному матчі 15.10.2021 закінчилось с таким счетом: 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Верес - 09.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Інгулець - 08.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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