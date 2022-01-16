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Аталанта - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 13 листопада 2022, 13:30 - Gewiss Stadium
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
Оновити
20'
Інтер
Милан
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
31%
Нічия
42%
Інтер
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atalanta BC and Inter Milano when Atalanta BC is playing at home is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Atalanta BC and Inter Milano is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 5 times, there have been 11 draws while Inter Milano have won 8 times. The goal difference is 34-29 in favour of Inter Milano.
  • During the last 48 meetings, Atalanta BC have won 9 times, there have been 15 draws while Inter Milano have won 24 times. The goal difference is 82-49 in favour of Inter Milano.
  • Last season's matches: 0-0 (Atalanta BC at home) and 2-2 (Inter Milano at home).
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches in Serie A.
  • Did you know that Atalanta BC scores 35% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Inter Milano scores 24% of their goals between the minutes 0-15?
  • Atalanta BC haven't scored in 1 of their 7 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 1 of their 7 away matches in Serie A this season.
  • Ademola Lookman is Atalanta BC's top scorer with 6 goals. Lautaro Martinez has scored 6 times for Inter Milano.
  • Brandon Soppy has assisted the most goals for Atalanta BC with 3. Nicolo Barella is Inter Milano's biggest assister (4).
  • Hans Hateboer has more yellow cards (6) than any other player at Atalanta BC. Marcelo Brozovic has collected 5 for Inter Milano.
  • Atalanta BC wins 1st half in 30% of their matches, Inter Milano in 50% of their matches.
  • Atalanta BC wins 30% of halftimes, Inter Milano wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 26% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than Atalanta BC.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against Atalanta BC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 0, Inter Milano won 2, 3 draws.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Atalanta BC have won just 0 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • Atalanta BC scores 0.6 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.2 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and Inter Milano is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and Inter Milano is 1.
  • Both teams lost their last match.
  • Atalanta BC scores 1.65 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano's away record this season: 3-0-4.
  • A year ago, Inter Milano were number 3 in the table with 28 points. Now they are number 7 with 24 points.
  • Inter Milano has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
Особисті зустрічі
Аталанта
5
Перемог
22
Ігор
7
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Інтер 2 - 2 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
08.03.2021 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2019/2020
08.11.2020 - 16:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Інтер
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.11.2022 - 19:30 Лечче 2 - 1 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.11.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.10.2022 - 13:30 Емполі 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 2 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Сассуоло В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Інтер 6 - 1 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Інтер 3 - 0 Завершено Сампдорія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 19:45 Інтер 4 - 0 Завершено Вікторія В
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
31%
Нічия
42%
Інтер
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 91
    Zapata, Duvan
    Форвард
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 4
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 6
    Palomino, Jose Luis
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
58%
Володіння м'ячем
42%
Трансляція
18'
Подачу Скальвіні з лівого флангу в дальньому боці штрафного не пустили на Копмейнерса.
16'
Небезпечний момент
Паломіно головою завершив подачу кутового з правого флангу до дальнього кута воротарського, проте Онана потягнув і цей виклик!
15'
Небезпечний момент
Штанга! Онана перевів у стійку поруч із собою завершення Гатебуром подачі Пашалича з лівого флангу на протилежний кут воротарського!
13'
Дімарко зупинив перед чужим штрафним дальній пас Онана з власної половини, проте пробив доволі легко для Муссо.
12'
Джеко заробив аут на лівому фланзі атаки в боротьбі проти Паломіно.
11'
Дімарко не встиг до передачі лівим флангом атаки.
9'
Гатебур виштовхнув за лицьову Бастоні на правому фланзі атаки, і суперник травмував коліно.
7'
Скальвіні перехопив закидання з лівого флангу до штрафного від Барелли на Джеко.
6'
Пашалича на лівому фланзі захисту штовхнув у спину Чалханоглу.
4'
Сапата зі входу до лівого флангу штрафного пробив у ноги Думфріса.
2'
У центрі поля розминаються команди тим часом. Жодного поспіху.
1'
Фол проти Лаутаро з боку Деміраля на правому фланзі атаки Аталанти.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Россі, Спорт'єлло, Околі, Паломіно, Бога, Гейлунн, Маліновський, Джимсіти, Дзортеа, Руджері, Соппі.
Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Скальвіні — Гатебур, Едерсон, Копмейнерс, Мехле — Пашалич — Лукман, Сапата.
Запасні: Ханданович, Кордас, Гальярдіні, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Карбоні, Дзанотті, Брозович.
Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Джеко, Мартінес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Інтер із 9 перемогами та 5 поразками йде п'ятим — 27 очок.
Інфо
Аталанта з вісьмома перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками йде шостою — 27 очок.
Даніеле Кіффі (Падуя, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Атлеті Адзуррі д'Італія (Бергамо, Італія) зіграють бергамаська Аталанта та міланський Інтер.
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Анонс матчу "Аталанта" - "Інтер" 13.11.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Аталанта" (Бергамо) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 16.01.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - "Інтер" можна подивитися 13.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команди "Аталанта" був зіграний проти Лечче - 09.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лечче.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Болонья - 09.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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