Аталанта - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - "Інтер" 13.11.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 13.11.2022

Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Аталанта" (Бергамо) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 16.01.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команди "Аталанта" був зіграний проти Лечче - 09.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лечче.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Болонья - 09.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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