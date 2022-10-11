Шахтар U19 - Динамо U19 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар U19 - Динамо U19 15.10.2022, Юнацький чемпіонат України

між командою Шахтар U19 (Донецк) та командою Динамо U19 (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Юнацький чемпіонат України 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 15.10.2022

Час початку матчу: 11:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар U19 (Донецк)

Країна: Украина



команди Шахтар U19 був зіграний проти Реал U19 - 11.10.2022, у рамках Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.

Команда гостей

Назва: Динамо U19 (Киев)

Країна: Украина



команди Динамо U19 був зіграний проти Мідлсбро U-19 - 09.02.2016, у рамках Юношеский чемпионат Европы U-19 2015/2016 та закінчився перемогою команди Мідлсбро U-19.

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