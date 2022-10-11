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Шахтар U19 - Динамо U19 онлайн трансляція матчу

Юнацький чемпіонат України - 15 жовтня 2022, 11:00
Рейтинг матчу:
Шахтар U19
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Динамо U19
Киев
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар U19
33%
Нічия
33%
Динамо U19
33%
Останні матчі - Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 13:00 Шахтар U19 0 - 3 Завершено Реал U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 15:00 Реал U19 6 - 1 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 13:00 Шахтар U19 2 - 1 Завершено Селтік U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг U19 0 - 2 Завершено Шахтар U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 12:00 Шахтар U19 6 - 0 Завершено Шериф Тирасполь (19) В
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Останні матчі - Динамо U19
Юношеский чемпионат Европы U-19 2015/2016
09.02.2016 - 21:00 Мідлсбро U-19 5 - 0 Завершено Динамо U19 П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар U19
33%
Нічия
33%
Динамо U19
33%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Динамо: Ігнатенко, Малиш, Боль, Балаба, Бенедюк, Маткевич, Яцик, Діалло, Саленко, Царенко, Горбач
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Твардовський, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Лосенко, Хромей, Бако, Сігеєв, Пушкарьов, Погорілий
Потрібно зазначити, що на даний момент у команд по 13 очок, але у Динамо на один зіграний матч більше
Сам матч пройде у Львові
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 11:00, судитиме гру Тарас Козак
Добрий день всім! 7-й тур чемпіонату України U-19, і не просто матч, а класичне, Шахтар – Динамо! Саме цей поєдинок UA-Футбол і пропонує вашій увазі як текстовий онлайн!
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Райо Вальєкано Райо Вальєкано 0 Хетафе Хетафе 0 Завершено 22:00 - Вчора Страсбур Страсбур 0 Лілль Лілль 3 Завершено 22:00 - Вчора Брентфорд Брентфорд 2 Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 0 Завершено 21:45 - Вчора Вестерло Вестерло 2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2 Завершено 21:30 - Вчора Вісла Вісла 2 Легія Легія 1

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Анонс матчу Шахтар U19 - Динамо U19 15.10.2022, Юнацький чемпіонат України

між командою Шахтар U19 (Донецк) та командою Динамо U19 (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Юнацький чемпіонат України 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 15.10.2022
Час початку матчу: 11:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар U19 - Динамо U19 можна подивитися 15.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Юнацький чемпіонат України. Текстову трансляцію матчу Шахтар U19 - Динамо U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

команди Шахтар U19 був зіграний проти Реал U19 - 11.10.2022, у рамках Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.

Команда гостей

Назва: Динамо U19 (Киев)
Країна: Украина

команди Динамо U19 був зіграний проти Мідлсбро U-19 - 09.02.2016, у рамках Юношеский чемпионат Европы U-19 2015/2016 та закінчився перемогою команди Мідлсбро U-19.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар U19 - Динамо U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Юнацький чемпіонат України та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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