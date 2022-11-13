  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Фулгем - Манчестер Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Фулгем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 листопада 2022, 18:30 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
0 - 1
Оновити
33'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
14' Крістіан Еріксен
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
25%
Нічия
42%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Manchester United when Fulham FC is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Fulham FC and Manchester United is 0-3. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 2 times, there have been 4 draws while Manchester United have won 10 times. The goal difference is 34-17 in favour of Manchester United.
  • During the last 33 meetings, Fulham FC have won 3 times, there have been 6 draws while Manchester United have won 24 times. The goal difference is 78-33 in favour of Manchester United.
  • Fulham FC's last home win against Manchester United was in 2009.
  • Did you know that Fulham FC scores 30% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Aleksandar Mitrovic is Fulham FC's top scorer with 9 goals. Marcus Rashford has scored 4 times for Manchester United.
  • Andreas Pereira has assisted the most goals for Fulham FC with 4. Christian Eriksen is Manchester United's biggest assister (3).
  • Manchester United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 42% of their matches, Manchester United in 37% of their matches.
  • Fulham FC wins 42% of halftimes, Manchester United wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Manchester United won 3, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Fulham FC scores 1 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.4 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Manchester United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Manchester United is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Fulham FC scores 2.21 goals when playing at home and Manchester United scores 1.43 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
0
Перемог
10
Ігор
8
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.01.2021 - 22:15 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2018
09.02.2019 - 15:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2018
08.12.2018 - 17:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 2 - 3 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.10.2022 - 21:30 Фулгем 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Шериф В
Показати більше
Головні події
14'
Крістіан Еріксен ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
25%
Нічия
42%
Манчестер Юнайтед
33%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
13
Ream, Tim
31
Ісса Диоп
14
Reid, Bobby
26
Palhinha, Joao
10
Cairney, Tom
20
Вілліан
18
Андреас Перейра
8
Wilson, Harry
30
Vinicius, Carlos
1
De Gea, David
16
Malacia, Tyrell
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
6
Martinez, Lisandro
23
Shaw, Luke
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
36
Elanga, Anthony
8
Fernandes, Bruno
11
Rashford, Marcus
9
Антоні Марсьяль
Стартовий склад
  • 30
    Vinicius, Carlos
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 8
    Wilson, Harry
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 10
    Cairney, Tom
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 36
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
    14
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
3
Штрафні
3
2
Сейви
2
2
Фоли
2
Блоковано ударів
1
1
Кутові
2
1
Офсайди
1
52%
Володіння м'ячем
48%
1
ЖК
1
Удари повз
Трансляція
29'
Небезпечний момент
Марсьял бив під Лено з лівого флангу штрафного, але м'яч так і не докотився до лінії воріт через реакцію голкіпера.
27'
Небезпечний момент
Вілсон вийшов із дриблінгу біля входу до правого флангу штрафного з підкрученим ударом, проте де Хеа зіграв кулаками.
25'
Офсайд
Ногами не дозволив де Хеа завершити простріл Перейри з правого флангу штрафного Вілсону, хоча суперник і без того перебував у офсайді.
23'
Перейра раптово схопився за поперек.
21'
Лено забрав до рук у штрафному закидання в напрямку Еланги.
18'
Кутовий на лівому фланзі заробив Вілліан прострілом із меж штрафного в ноги Еріксена.
16'
Намагається підступитись до чужого штрафного Фулгем.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Каземіро відібрав м'яч у центральному колі, розігнав Марсьяля, а той перевів до лівого флангу штрафного на Бруну, який прострілив у дотик на дальню для Еріксена!
10'
Офсайд
Фернандеш в офсайді перед чужим штрафним, після дальнього пасу Мартінеса.
8'
Небезпечний момент
Марсьяль намагався пробити з лівого флангу штрафного в ближній кут, проте за нього це зробив Діоп, однак Лено зреагував.
7'
Де Хеа біля правого кута власного воротарського перехопив закидання від Пальїньї.
5'
Небезпечний момент
Де Хеа вдалось парирувати удар низом із лівого флангу штрафного від Вінісіуса в ближній кут.
3'
Вілліана на правому фланзі захисту без фолу зустрів Маласія на прийомі м'яча.
1'
Юнайтед намагається тримати контроль на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Фулгем іде дев'ятим із п'ятьма перемогами, чотирма нічиїми та п'ятьма поразками — 19 очок.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде п'ятим із 7 перемогами, 2 нічиїми та чотирма поразками — 23 очки.
Запасні: Бішоп, Дубравка, Магвайр, Фред, ван де Беек, Мактоміней, Гарначо, Ікбал.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Маласія, Лінделеф, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен — Еланга, Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль.
Запасні: Родак, Адарабіойо, Даффі, Мбабу, Чалоба, Джеймс, Онома, Гарріс, Шекуларац.
Фулгем: Лено — Декордова-Рід, Діоп, Рім, Робінсон — Керні, Пальїнья — Вілсон, Перейра, Вілліан — Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Крейвен Коттедж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Фулгем та Манчестер Юнайтед.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Стандард Стандард 1 Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 3 Завершено 16:45 - Сьогодні Гонвед Гонвед 0 Ференцварош Ференцварош 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Майнц Майнц 1 Айнтрахт Айнтрахт 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Kayserispor Kayserispor 1 Коньяспор Коньяспор 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Істанбулспор Істанбулспор 0 Хатайспор Хатайспор 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" 13.11.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 18.05.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 13.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 05.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Астон Вілла - 10.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден