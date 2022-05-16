Ювентус - Лаціо онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между "Ювентус" (Турин) та командою Лаціо (Рим):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Лаціо у попередньому футбольному матчі 16.05.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Еллас Верона - 10.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".
Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший поединок команди Лаціо був зіграний проти "Монца" - 10.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.
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