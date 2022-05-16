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Ювентус - Лаціо онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 13 листопада 2022, 21:45 - Альянц Стадиум
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
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38'
Лаціо
Рим
Хід матчу
25' Gatti, Federico 27' Bremer 28' Сергей Мілінковіч-Савіч
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
38%
Нічия
27%
Лаціо
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and Lazio Rome is 2-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 16 times, there have been 9 draws while Lazio Rome have won 6 times. The goal difference is 58-34 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 69 meetings, Juventus Turin have won 36 times, there have been 16 draws while Lazio Rome have won 17 times. The goal difference is 111-75 in favour of Juventus Turin.
  • Lazio Rome's last away win against Juventus Turin was in 2017.
  • Last season's matches: 2-2 (Juventus Turin at home) and 0-2 (Lazio Rome at home).
  • Juventus Turin have a winning streak of 5 matches in Serie A.
  • Did you know that Juventus Turin scores 22% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Lazio Rome scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Juventus Turin have not lost to Lazio Rome in their last 4 encounters.
  • Juventus Turin have received 4 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • Juventus Turin haven't scored in 0 of their 7 home matches in Serie A this season.
  • Lazio Rome haven't scored in 1 of their 6 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 5-2-0.
  • Lazio Rome's away record this season: 4-2-0.
  • Dusan Vlahovic is Juventus Turin's top scorer with 6 goals. Ciro Immobile has scored 6 times for Lazio Rome.
  • A year ago, Lazio Rome were number 7 in the table with 21 points. Now they are number 3 with 27 points.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 43% of their matches, Lazio Rome in 36% of their matches.
  • Juventus Turin wins 43% of halftimes, Lazio Rome wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than Lazio Rome.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 5 games against Lazio Rome (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 3, Lazio Rome won 0, 2 draws.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Lazio Rome.
  • Lazio Rome have won just 0 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin scores 2 goals in a match against Lazio Rome and Lazio Rome scores 1 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Lazio Rome is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Lazio Rome is 1.2.
  • Juventus Turin scores 1.77 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • In Serie A, Juventus Turin have 3 successive home wins.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Juventus Turin scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Filip Kostic has assisted the most goals for Juventus Turin with 5. Sergej Milinkovic-Savic is Lazio Rome's biggest assister (7).
Особисті зустрічі
Ювентус
20
Перемог
29
Ігор
4
Перемог
Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.05.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.11.2021 - 19:00 Лаціо 0 - 2 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2020/2021
06.03.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2019/2020
08.11.2020 - 13:30 Лаціо 0 - 0 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.11.2022 - 19:30 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 19:00 Лечче 0 - 1 Завершено Ювентус В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Бенфіка 4 - 3 Завершено Ювентус П
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.11.2022 - 21:45 Лаціо 1 - 0 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Лаціо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Феєноорд 1 - 0 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.10.2022 - 19:00 Лаціо 1 - 3 Завершено Салернітана П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 Лаціо 2 - 1 Завершено Мідтьюлланн В
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Головні події
28'
Сергей Мілінковіч-Савіч
Bremer
27'
Gatti, Federico
25'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
38%
Нічия
27%
Лаціо
35%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
24
Bremer
15
Gatti, Federico
17
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
5
Мануель Локателлі
44
Fagioli, Nicolo
11
Хуан Куадрадо
14
Аркадіуш Мілік
18
Kean, Moise
94
Іван Проведель
23
Ельсеїд Хюсай
15
Casale, Nicolo
13
Алессіо Романьйолі
77
Адам Марушич
21
Сергей Мілінковіч-Савіч
32
Даніло Катальді
88
Тома Башич
18
Romero, Luka
7
Феліпе Андерсон
9
Педро Родрiгес
Стартовий склад
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
  • 18
    Kean, Moise
    Форвард
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 44
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 24
    Bremer
    Захисник
    27
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
    25
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 18
    Romero, Luka
    Півзахисник
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 9
    Педро Родрiгес
    Півзахисник
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
    28
  • 32
    Даніло Катальді
    Півзахисник
  • 88
    Тома Башич
    Півзахисник
  • 23
    Ельсеїд Хюсай
    Захисник
  • 15
    Casale, Nicolo
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Маурицио Сарри
Статистика матчу
40%
Володіння м'ячем
60%
1
Удари в отвір
2
Удари повз
3
Штрафні
3
Сейви
1
3
Фоли
3
2
ЖК
1
Трансляція
35'
Ромеро на правому краю штрафного намагався розхитати двох захисників, але підвела техніка й він прокинув м'яч повз обидвох прямо до рук Щенсного.
33'
Юве дістався до чужих воріт. Подача з лівого краю - лаціале закрили всі спроби завдати удару в площину.
31'
Якось непомітно ініціатива перейшла до ніг гравців Лаціо. Проте це поки не приносить результату у вигляді моментів чи голів.
28'
Жовта картка
Тепер попередження для представника Лаціо. Мілінковіч-Савіч за зрив атаки нагороджений жовтою карткою.
27'
Жовта картка
І тут же Бремер також отримує жовту. Біля лицьової захисник Юве поставив підніжку Педро.
26'
Жовта картка
Гатті помилився в обробці м'яч та ледь не привіз небезпечну контратаку на свої ворота. Довелось порушувати правила, за що він отримав жовту.
24'
Проведел вийшов до кута штрафного та забрав м'яч до рук після закидання на Куадрадо.
22'
Вся гра в центрі поля. Команди продовжують набивати власну статистику володіння м'ячем в надії, що очки можна заробити в якості приза глядацьких симпатій.
19'
Небезпечний момент
Ох! Закидання з глибини до напівкола штрафного на Міліка, нападник прийняв, обробив та пробив поруч із лівою від себе стійкою! Поки найкращий момент, що ми бачили сьогодні.
15'
Простріл з правого краю до воротарського Юве, але там один Щенсний. Темп поки невисокий, але команди намагаються це компенсувати цікавими ідеями попереду.
11'
Фаджолі непогано низом стріляв метрів з двадцяти, Проведел впорався з першою серйозною загрозою.
8'
Закидання до штрафного Юве на Мілінковіча-Савіча, проте Щенсний вчасно вийшов з воріт та м'яч забрав.
6'
Уф! Кін на лівому краю штрафного стріляв з-під захисника по діагоналі під дальню стійку, проте не влучив у площину.
4'
Неспішний початок. Ювентус одразу взяв м'яч під свій контроль та катає його з флангу на фланг, шукаючи найбільш проблемні місця в обороні Лаціо.
1'
Свисток
Матч стартував. Лаціо першим розіграв з центра поля.
Інфо
Ювентус (старт): Щенсний - Даніло, Бремер, Гатті - Костіч, Рабіо, Локателлі, Фаджолі, Куадрадо - Мілік, Кін.
Інфо
Лаціо (старт): Проведел - Марушич, Романьйолі, Казале, Хюсай - Башич, Катальді, Мілінковіч-Савіч - Педро, Феліпе Андерсон, Ромеро.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію, можливо, головного матчу вихідних на Апеннінському півострові. У Турині зійдуться Ювентус та Лаціо, які ведуть боротьбу за зону Ліги чемпіонів.
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Анонс матчу "Ювентус" - Лаціо 13.11.2022, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ювентус" (Турин) та командою Лаціо (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Лаціо у попередньому футбольному матчі 16.05.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - Лаціо можна подивитися 13.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Еллас Верона - 10.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команди Лаціо був зіграний проти "Монца" - 10.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

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