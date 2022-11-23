СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Лідер чемпіонату в чотирьох останніх турах здобув три перемоги, дві з яких з рахунком 3:1. Проте, матч з "Олександрією" легким не буде. Підопічні Юрія Гури прагнутимуть реабілітуватися за болісну поразку 1:4 від "Зорі".