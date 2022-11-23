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СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 листопада 2022, 13:00 - Днепр Арена
Головний суддя: Козык, Ярослав
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
Оновити
39'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
40%
Нічия
29%
ФК Олександрія
31%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, SC Dnipro-1 have won 1 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 4 times. The goal difference is 12-7 in favour of FC Oleksandriya.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • SC Dnipro-1 have won 4 home matches in a row.
  • SC Dnipro-1 haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 5-1-0.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 9 goals. Andriy Tsurikov has scored 5 times for FC Oleksandriya.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 51% of their matches, FC Oleksandriya in 37% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 51% of halftimes, FC Oleksandriya wins 37%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 1, FC Oleksandriya won 3, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • SC Dnipro-1 scores 1.2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.6 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Oleksandriya is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Oleksandriya is 1.2.
  • SC Dnipro-1 scores 2.15 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 4 games.
  • SC Dnipro-1 have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
3
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Кубок України 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:20 Ворскла 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай В
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 АЗ 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.11.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
40%
Нічия
29%
ФК Олександрія
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 6
    Busanello
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 29
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 1
    Valentyn Horokh
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 7
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 20
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Gura, Yury
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
Інфо
13:12 Повітряна тривога оголошена в Ужгороді. Будемо чекати на відновлення матчу
9'
Цуріков по діагоналі віддавав у штрафну, але м'яч полетів за межі поля. Шукають ключі до захисту "Дніпра-1" гості.
7'
Темп гри поки що повільний. Команди приглядаються одна до одної. Очікуємо на більш активну від "Дніпра-1".
4'
На початку зустрічі більше контролюють м'яч підопічні Гури. Номінальні господарі поки що без ударів.
1'
Гості активно розпочали гру. Після прострілу Кожушка пробивав Шулянський, але не влучив у площину ворті.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже вийшли на поле. Лунає гімн України.
Інфо
В Ужгороді поки що немає повітряної тривоги, тому гра має розпочатися вчасно.
Інфо
"Олександрія" (запасні): Білик, Мельник, Дришлюк, Авагімян, Волошин, Костишин, Мартинюк, Копина, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков, Мастафаєв
Інфо
"Олександрія" (стартовий склад): Горох - Бабогло, Ковалець, Третьяков, Мірошніченко, Дячук, Кожушко, Шулянський, Демченко, Цуріков, Рибалка
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): Юрчук, Кінарейкін, Гуцуляк, Когут, Логінов, Кононов, Гомес, Балулі
Інфо
"Дніпро-1" (стартовий склад): Валеф - Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Назаренко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Танчик, Довбик
Інфо
"Олександрії" дуже не вистачає травмованого Владислава Калітвінцева. Проте, і у "Дніпра-1" є кадрові проблеми. Невідомо, у якому стані перебуває Яніс Амаш.
Лідер чемпіонату в чотирьох останніх турах здобув три перемоги, дві з яких з рахунком 3:1. Проте, матч з "Олександрією" легким не буде. Підопічні Юрія Гури прагнутимуть реабілітуватися за болісну поразку 1:4 від "Зорі".
Добрий день! Запрошуємо вас на текстову трансляцію перенесеного матчу першого туру УПЛ між "Дніпром-1" та "Олександрією". Гра розпочнеться о 13:00.
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Завершено 22:45 - Вчора Візела Візела 2 Chaves Chaves 2 Завершено 21:00 - Вчора Франція Франція 4 Австралія Австралія 1 Завершено 18:00 - Вчора Мексика Мексика 0 Польща Польща 0 Завершено 15:00 - Вчора Данія Данія 0 Туніс Туніс 0 Завершено 12:00 - Вчора Аргентина Аргентина 1 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 2

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Анонс матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія 23.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 23.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 20.11.2021 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія можна подивитися 23.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Шахтар - 19.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 18.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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