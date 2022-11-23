СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Днепр Арена.
Дата проведення матчу: 23.11.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 20.11.2021 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Шахтар - 19.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 18.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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