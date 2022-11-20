Кривбас - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 20.11.2022
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Кривбас у попередньому футбольному матчі 12.07.2021 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Металіст - 14.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Інгулець - 13.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.
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