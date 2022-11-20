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Кривбас - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 листопада 2022, 14:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 1
Оновити
26'
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
33%
Нічия
31%
Металіст 1925
36%
Цікаві факти
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 8 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 3 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 0-3-1.
  • Roman Debelko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 3 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 7% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 12% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 7% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 12%.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.67 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.29 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 45% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • If Rostyslav Rusyn scores against FC Kryvbas Kriviy Rih it will be his 5th goal for FC Metalist 1925 Kharkiv this season.
  • If Igor Kurylo receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 4 yellow cards so far this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.07.2021 - 17:00 Металіст 1925 3 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Показати більше
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
33%
Нічия
31%
Металіст 1925
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 15
    Віталій Вернидуб
    Захисник
  • 25
    Lovric, Dragan
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Galovskyi, Edmar
Статистика матчу
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
Удари повз
1
Кутові
2
1
Удари в отвір
1
Сейви
1
Трансляція
24'
Якийсь шматок арматури в руках у Пасхала, через що він зупинив гру на нетривалий час.
21'
Низький блок від гостей у відповідь на атаки суперників.
19'
Небезпечний момент
Волошин відверто підставив Вернидуба передачею назад до штрафного з лівого флангу, проте захисник завадив пробити Ременюку.
18'
Ременюк на лівому фланзі чужого штрафного сфолив против Якімця.
16'
Дебелко з правого флангу штрафного виконав невдалий постріл повз дальню стійку.
14'
Харків'яни наразі тримають м'яч на чужій половині поля.
12'
Небезпечний момент
Поперечина! У верхній каркас воріт угатив м'ячем Хомченовський, коли на нього до меж воротарського скинув подачу Дібанго з лівого флангу Якімець!
10'
Мозіль на виході до правого кута власного штрафного перехопив закидання з глибини на Дебелка.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! У власні ворота головою перевів м'яч Дебелко на завершення подачі штрафного з правого флангу від Габелка!
5'
На завершення просування лівим флангом контратаки Ременюк подав на дальню стійку, де був першим Дібанго.
3'
Гості намагаються потримати м'яч у себе в центрі поля.
1'
Кутовий зробив Задерака прострілом із правого флангу в захисника.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Металіст 1925 із 3 перемогами, 5 нічиїми та 4 поразками йде 10 — 14 очок.
Інфо
Кривбас із 3 перемогами, 3 нічиїми та шістьма поразками йде дванадцятим — 12 очок.
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Ткачук, Рудавський, Ю. Потімков, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Зубков, Чирук.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Вачіберадзе — Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк — Борячук.
Запасні: Кліщук, Зотько, Стецьков, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Кораблін, Татарков, Микитишин, Устименко, Хобленко.
Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Вернидуб, Дібанго — Капіч, Банада — Задерака, Хомченовський, Волошин — Дебелко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ігор Пасхал (Херсон, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925.
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Анонс матчу Кривбас - Металіст 1925 20.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 20.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Кривбас у попередньому футбольному матчі 12.07.2021 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Металіст 1925 можна подивитися 20.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Металіст - 14.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Інгулець - 13.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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