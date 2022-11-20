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Інгулець - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 листопада 2022, 12:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
1 - 0
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70'
ФК Львів
Львов
Хід матчу
12' Владислав Клименко 21' Олександр Козак Вийшов: Максим Марусич 26' Максим Марусич 29' Grysyo, Maksym 45' Максим Марусич
46' Віталій Павлов Вийшов: Pospelov, Dmytro 52' Vovkun, Artem Вийшов: Михайло Шишка 52' Polegenko, Pavlo Вийшов: Krushynskyi, Borys 53' Сергій Сімінін Вийшов: Muravskyi, Nazariy
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
32%
Нічия
32%
ФК Львів
35%
Цікаві факти
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 5 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Artem Hennadiiovych Smoliakov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 2 goals. Vladyslav Bugay has scored 3 times for FC Lviv.
  • Vladyslav Klymenko has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 2. Vitaliy Boyko is FC Lviv's biggest assister (2).
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 18% of their matches, FC Lviv in 6% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 18% of halftimes, FC Lviv wins 6%.
  • The winner of their last meeting was FC Ingulets Petrove.
  • On their last meeting FC Ingulets Petrove won by 1 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Lviv.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 0 of their last 3 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Ingulets Petrove won 2, FC Lviv won 0, 1 draws.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.33 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 0.67 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Lviv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Lviv is 1.33.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.86 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.56 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Lviv have lost their last 3 away matches.
  • FC Lviv have lost 3 away matches in a row.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • In Premier League, FC Lviv has better performance than FC Ingulets Petrove.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
23.08.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 2 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець П
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів П
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Головні події
53'
Сергій Сімінін
Вийшов: Muravskyi, Nazariy
52'
Vovkun, Artem
Вийшов: Михайло Шишка
52'
Polegenko, Pavlo
Вийшов: Krushynskyi, Borys
Віталій Павлов
Вийшов: Pospelov, Dmytro
46'
ГООЛ! Максим Марусич
45'
29'
Grysyo, Maksym
Максим Марусич
26'
Олександр Козак
Вийшов: Максим Марусич
21'
Владислав Клименко
12'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
32%
Нічия
32%
ФК Львів
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
    12
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
    21
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
    46
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 55
    Максим Ковальов
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Воротар
  • 30
    Сергій Сімінін
    Захисник
    53
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
    52
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
    29
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
    52
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 99
    Nich, Nazaryi
Запасні гравці
Тренери
  • Bartulovich, Mladen
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
2
ЖК
1
60%
Володіння м'ячем
40%
3
Удари повз
17
Штрафні
11
3
Офсайди
2
8
Фоли
15
2
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
1
Кутові
Трансляція
56'
Інгулець пробує атакувати обома флангами по черзі, але результат поки посередній. Львів все ж зберігає гнучкість лінії захисту.
52'
Заміна
Три заміни в складі ФК Львів. Крушинський, Муравський та Шишка вийшли замість Вовкуна, Сімініна та Полегенька.
49'
Жовта картка
Гірчичник для Грисьо. Занадто жорстким гравець був у відборі м'яча.
46'
Заміна
Заміна в складі Інгульця сталася після перерви. Поспєлов вийшов замість Павлова.
46'
Свисток
Розпочинається другий тайм нашого поєдинку.
В першому таймі домінування Інгульця було беззаперечним, але забити багато м'ячів не вдалося. Однак, той забитий гол, який стався на 44-й хвилині, точно компенсував всі невикористані шанси. Подивимося, чи зміниться баланс сил у таймі номер два.
45+1'
Свисток
Арбітр дає свисток про завершення першого тайму нашого матчу!
44'
Гоооол!!!
Який же гол від Марусича!! Просто краса! Пішло закидання з глибини у штрафний, але там один з захисників вибив головою. Однак, після цього круглий опинився на нозі Марусича. Вінгер пробив з 25 метрів у дотик в лівий кут за якоюсь неймовірною траєкторією!
41'
Жодного шансу не мають львів'яни. Зараз вони намагаються стримати суперника поблизу центральної лінії, але чи довго це ще буде вдаватися?
37'
Небезпечний момент
Поперечка! Який же шанс у Сітала! Гравець отримав можливість потужно пробити з межі штрафного, отримавши передачу з глибини, та влучив у каркас воріт!
33'
Марусич класно прорвався флангом та зміщувався до воріт Ілющенкова. Захисник дуже вчасно догнав вінгера та відвів небезпеку.
29'
Команда з Петрового ненадовго втратила м'яч, але Львів навряд чи втримає довго володіння під таким пресингом.
25'
Інгулець притискає свого суперника до його воріт та практично не дає грати з м'ячем. Проте захист поки витримує натиск.
21'
Заміна
А ось і перша заміна в нашому поєдинку. На жаль, вона вимушена. Грисьо не може продовжити гру - замість нього з'являється Марусич.
18'
Непогано комбінують львів'яни в центрі поля. Півзахист намагається проштовхнути далі на Нича, але поки мало що виходить в атаці.
14'
Жовта картка
Перший гіричник в нашому матчі. Його отримує Клименко.
12'
Небезпечний момент
А тут вже небезпечно! Сітало отримав м'яч у штрафному та пробив у дотик трохи вище лівої дев'ятки!
9'
Інгулець зміг провести непогану атаку правим флангом силами Павлова та Нагієва. Однак, якісно зміститися в центр, щоб пробити, не вдалося.
5'
В ці хвилини гра проходить в центрі поля. Команди по черзі володіють м'ячем без значного просування вперед. На даний момент перепасовується Інгулець.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади на матч. Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Клименко, Ковальов, Козак, Кучерук, Коваленко, Нагієв, Павлов, Сітало, Смоляков. Львів: Ілющенков, Бойко, Бугай, Васильєв, Вовкун, Грисьо, Мільченко, Нікітюк, Нич, Полегенько, Сімінін.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу УПЛ Інгулець - Львів.
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 1 Каса Піа Каса Піа 1 Завершено 21:45 - Вчора Австрія Австрія 2 Італія Італія 0 Завершено 21:15 - Вчора Угорщина Угорщина 2 Греція Греція 1 Завершено 21:00 - Вчора Мальта Мальта 0 Ірландія Ірландія 1 Завершено 20:30 - Вчора Молдова Молдова 0 Румунія Румунія 5

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Анонс матчу Інгулець - ФК Львів 21.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 21.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Інгулець, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Інгулець у попередньому футбольному матчі 23.08.2021 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Bartulovich, Mladen и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - ФК Львів можна подивитися 21.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Младен Бартулович

Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Динамо - 17.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Чорноморець - 14.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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