Інгулець - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Який же гол від Марусича!! Просто краса! Пішло закидання з глибини у штрафний, але там один з захисників вибив головою. Однак, після цього круглий опинився на нозі Марусича. Вінгер пробив з 25 метрів у дотик в лівий кут за якоюсь неймовірною траєкторією!