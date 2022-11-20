Інгулець - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 21.11.2022
Час початку матчу: 12:00
Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою ФК Львів (Львов):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Інгулець, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Інгулець у попередньому футбольному матчі 23.08.2021 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Bartulovich, Mladen и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Младен Бартулович
Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Динамо - 17.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Чорноморець - 14.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
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