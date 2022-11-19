Колос - Ворскла онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 19.11.2022
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между Колос (Ковалевка) та командою Ворскла (Полтава):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Ворскла у попередньому футбольному матчі 24.09.2021 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Динамо - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти СК Дніпро-1 - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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