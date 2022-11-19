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Колос - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 листопада 2022, 14:00 - Колос
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 1
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перерыв
Ворскла
Полтава
Хід матчу
30' Seferi Sulejmanov, Taulant
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Колос
21%
Нічия
30%
Ворскла
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Vorskla Poltava is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • Kolos Kovalivka have previously won 4 of 6 matches against FC Vorskla Poltava.
  • During the last 6 meetings, Kolos Kovalivka have won 1 times, there have been 0 draws while FC Vorskla Poltava have won 5 times. The goal difference is 9-3 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 30% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Pavlo Orikhovsky is Kolos Kovalivka's top scorer with 3 goals. Marlyson has scored 3 times for FC Vorskla Poltava.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 3 in the table with 24 points. Now they are number 9 with 14 points.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 17% of their matches, FC Vorskla Poltava in 26% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 17% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 1, FC Vorskla Poltava won 4, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • Kolos Kovalivka scores 0.6 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Vorskla Poltava is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Vorskla Poltava is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 1.22 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 0.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
1
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021
30.11.2019 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:20 Ворскла 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
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Головні події
30'
Seferi Sulejmanov, Taulant ГООЛ!
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Колос
21%
Нічия
30%
Ворскла
48%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 13
    Сергій Яворський
    Захисник
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
    30
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
3
Удари повз
3
7
Штрафні
5
5
Кутові
2
5
Фоли
7
3
Удари в отвір
3
1
Сейви
3
Трансляція
45+1'
Свисток
Перерва.
40'
Сергій Чоботенко пробивав по воротах після подачі з кутового, Дмитро Різник за рахунок правильного вибору позиції парирував удар.
39'
Небезпечний момент
Як же приклався здалеку Сергій Болбат! М'яч відскочив від поперечини та приземлився на лінію воріт. Фортуна на боці гостей у цьому епізоді.
38'
Небезпечний момент
Партнер учергове вивів Владлена Юрченка на вбивчу позицію, але 80-й номер Ворскли зіграв надто передбачувано та залишив Ніколаю Золотову шанс заблокувати удар.
37'
Євген Волинець відбив м'яч перед собою після непростого дальнього удару Владлена Юрченка, але нікого з полтавців на добиванні не було.
30'
Гоооол!!!
Ворскла відкриває рахунок! Таулян Сефері красивим обвідним ударом завершив сумбурну атаку своєї команди. Віктор Скрипник реагує стримано – попереду ще ціла година ігрового часу.
29'
Небезпечний момент
Владлен Юрченко не реалізував відмінний момент! Сергій Чоботенко припустився позиційної помилки, дозволивши супернику дістатися до м'яча, але плеймейкеру Ворскли не забракло навичок гри головою.
27'
Дуже незручно, з відскоком від газону пробив Андрій Богданов. Дмитру Різнику довелося попітніти, щоб відбити цей удар.
23'
Андрій Богданов навісив з кута поля. Сергій Чоботенко пролетів повз м'яч, однак Сергій Мякушко виявився першим на підборі. Вінгер Колоса пробив потужно, але неточно.
20'
Багато браку та фолів на футбольному полі, а от гольових моментів ми досі не бачили.
15'
Руслан Степанюк апелює до арбітра з приводи гри рукою Романа Гончаренка, але Олександр Дердо порушення не угледів.
10'
Микола Золотов прострілив із правого флангу, м'яч влучив у Василя Кравця та залишив межі поля.
3'
Пішла подача з кутового від Владлена Юрченка, Руслан Степанюк обробив м'яч і другим дотиком пробив. Спробу заблокував Євген Смирний.
1'
Свисток
Матч розпочався.
1'
Таулян Сефері відгукнувся на передачу Ігоря Пердути з флангу та скидав на набігаючого партнера, але один із захисників перехопив м'яч.
Інфо
Стартовий склад Колоса: Волинець – Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов – Мілько (к), Богданов, Смирний – Мякушко, Безбородько, Болбат. Головний тренер – Ярослав Вишняк.
Запасні: Маханьков (в), Зозуля, Ємець, Новак, Ставничий, Задоя, Соловйов, Велетень, Тутєров, Ісаєнко, Попов, Лисенко.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Різник – Кравець, Яворський, Зайков, Пердута (к) – Челядін, Павлюк, Юрченко – Бацула, Сефері, Степанюк. Головний тренер – Віктор Скрипник.
Запасні: Домолега (в), Ісенко (в), Козиренко, Кравчук, Мельничук, Назаріо, Олійник, Толі, Тотре, Родрігес.
Команди в турнірній таблиці розділяє лише один рядок: Колос на сьомому місці, Ворскла – дев'ята. От тільки полтавці зіграли на один матч більше.
Зустріч середняків у Ковалівці. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 14-го туру УПЛ Колос – Ворскла.
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Анонс матчу Колос - Ворскла 19.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 19.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Колос (Ковалевка) та командою Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Ворскла у попередньому футбольному матчі 24.09.2021 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Ворскла можна подивитися 19.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Динамо - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти СК Дніпро-1 - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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