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СК Дніпро-1 - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 листопада 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
2 - 1
Матч завершено
Шахтар
Донецк
Хід матчу
17' Mudryk, Mykhailo 21' Олександр Піхальонок 28' Sarapii, Eduard 35' Сергій Кривцов Вийшов: Taylor, Lucas
53' Артем Довбик 63' Sikan, Danylo Вийшов: Traore, Lassina Franck 63' Єгор Назарина Вийшов: Kryskiv, Dmytro 73' Олексій Гуцуляк Вийшов: Олександр Назаренко 80' Тарас Степаненко Вийшов: Іван Петряк 83' Bondar, Valerii 85' Mudryk, Mykhailo 86' Rubchynskyi, Valentyn Вийшов: Ігор Когут 89' Артем Довбик
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
29%
Нічия
31%
Шахтар
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SC Dnipro-1 and FC Shakhtar Donetsk is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings, SC Dnipro-1 have won 0 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 6 times. The goal difference is 13-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • SC Dnipro-1 have won 3 home matches in a row.
  • SC Dnipro-1 haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • SC Dnipro-1 haven't won any of their last 6 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 5-1-0.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 3-0-0.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 9 goals. Danylo Sikan has scored 6 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Oleksandr Pikhalyonok has assisted the most goals for SC Dnipro-1 with 4. Mykhailo Mudryk is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (6).
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 55% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 28% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 55% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 28%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • SC Dnipro-1 scores 0.4 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Shakhtar Donetsk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Shakhtar Donetsk is 1.6.
  • SC Dnipro-1 scores 2.23 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • If Artem Dovbyk scores against FC Shakhtar Donetsk it will be his 10th goal for SC Dnipro-1 this season.
  • If Oleksandr Svatok receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 4 yellow cards so far this season.
  • The most common end-result when SC Dnipro-1 are down 0-1 at home this season is 0-3.
  • FC Shakhtar Donetsk is undefeated this season when playing at home and taking the lead 1-0.
  • This was Oleksandr Pikhalyonok's 5th goal for the season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
1
Перемог
7
Ігор
6
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтар 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.11.2020 - 19:30 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:20 Ворскла 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай В
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 АЗ 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Шахтар 0 - 4 Завершено РБ Лейпциг П
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Головні події
Артем Довбик
89'
Rubchynskyi, Valentyn
Вийшов: Ігор Когут
86'
85'
Mudryk, Mykhailo
83'
Bondar, Valerii
80'
Тарас Степаненко
Вийшов: Іван Петряк
Олексій Гуцуляк
Вийшов: Олександр Назаренко
73'
63'
Sikan, Danylo
Вийшов: Traore, Lassina Franck
63'
Єгор Назарина
Вийшов: Kryskiv, Dmytro
ГООЛ! Артем Довбик
53'
35'
Сергій Кривцов
Вийшов: Taylor, Lucas
Sarapii, Eduard
28'
ГООЛ! Олександр Піхальонок
21'
17'
Mudryk, Mykhailo ГООЛ!
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
29%
Нічия
31%
Шахтар
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 6
    Busanello
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
    28
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
    86
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
    21
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
    73
  • 7
    Артем Довбик
    Форвард
    53
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 4
    Сергій Кривцов
    Захисник
    35
  • 5
    Bondar, Valerii
    83
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
    80
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    85 17
  • 14
    Sikan, Danylo
    63
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
    63
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
11
Штрафні
21
18
Фоли
9
6
Удари в отвір
4
6
Кутові
6
3
Сейви
4
2
ЖК
2
46%
Володіння м'ячем
54%
1
Удари повз
3
3
Офсайди
2
1
Блоковано ударів
3
Трансляція
Свисток
Усе! Матч завершено! 2:1! Чемпіонський успіх?
90'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
88'
Жовта картка
Отримав картку за удар після свистка Довбик.
85'
Заміна
Замість Рубчинського вийшов Когут.
84'
Жовта картка
Мудрик пішов у стик із Танчиком на лівому фланзі, після чого накричав на арбітра, який побачив фол.
81'
Жовта картка
Бондар дістав картку за розмови.
80'
Заблокована на кутовий подача з правого флангу від Тейлора.
79'
Заміна
Петряк дограватиме за Степаненка.
77'
Михайліченко виконав подачу з лівого флангу на дальній кут воротарського, але Валеф випередив Траоре.
74'
Навіс від Мудрика з лівого флангу на ближній кут воротарського пішов до захисника.
72'
Заміна
Замість Гуцуляка дограватиме Назаренко.
70'
Офсайд
До офсайду запустили передачу до правого флангу штрафного на Довбика.
68'
Небезпечний момент
Валеф біля ближньої стійки забрав до рук постріл Криськіва з правого флангу штрафного з гострого кута.
66'
Офсайд
Траоре отримав передачу лівим флангом атаки в офсайд.
65'
Небезпечний момент
Валеф на лінії воріт потягнув постріл Мудрика зі входу до лівого флангу штрафного в дальній кут.
63'
Заміна
Замість Сікана дограватиме Траоре.
62'
Заміна
Криськіва випустили на заміну Назарині.
60'
Потрохи починає сідати до захисту Дніпро-1.
57'
Стрибнув у м'яч Валеф під час передачі Мудрика на хід Сікану до лівого флангу штрафного.
55'
Степаненко відправив м'яч за лицьову закиданням до лівого флангу штрафного на Мудрика.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Довбик на прийомі передачі з правого флангу в чужому штрафному розвернув Матвієнка, після чого пробив низом у ближній кут!
51'
Подача від Михайліченка з лівого флангу пройшла високо над воротами.
49'
Фол Рубчинського в центральній зоні на власній половині проти Бондаренка.
47'
Кутовий заробив Степаненко на лівому фланзі влучанням у Піхальонка під час подачі.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри трохи помітнішим у роботі з м'ячем був усе ж таки Дніпро-1, проте Шахтар забив першим, що змусило команду Кучера сумлінніше підходити до створення власних моментів. Господарі відповіли власним голом трохи згодом, мали кілька моментів після того, а в суперників тим часом травмувався центральний захисник Кривцов. Дуже насиченим вийшов перший тайм.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 2 хв.
43'
Бабенко повалив Бондаренка на газон біля лівого кута власного штрафного.
41'
Жорстке зіткнення поміж Назариною та Добвиком у центрі поля.
39'
А ось і другий м'яч довелось замінити. І чого б це?
38'
Сваток перехопив рух м'яча штрафним, після прострілу Мудрика з лівого флангу.
36'
Небезпечний момент
Поруч із ближньою стійкою пройшов м'яч на завершення удару Добвика головою з подачі кутового з правого флангу.
35'
Заміна
Тейлор гратиме за Кривцова.
33'
Інфо
Кривцов завершив гру на сьогодні. Несподівано.
31'
Небезпечний момент
Трубін потягнув удар головою від Довбика, який винирнув перед захисником на подачі Танчика з лівого флангу.
29'
Жовта картка
Сарапій таки отримав картку за фол проти Бондаренка в центрі поля.
28'
Дніпряни потрохи звалюються до постійних фолів.
27'
На лівому фланзі виконував штрафний Мудрик, проте подав до центру чужих володінь на голову Адамюку.
25'
Сватку на голову відправив закидання лівим флангом Степаненко.
23'
Донеччани наразі роблять те саме, що й суперники після пропущеного — вантажать до чужої половини.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Піхальонок на дальній стійці зупинив простріл Гуцуляка з правого флангу штрафного зі скидання п'ятою від Довбика, після чого пробив повз Трубіна.
19'
На контроль м'яча грає Дніпро-1 тим часом.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кричуща помилка Валефа під час відбиття пострілу Мудрика зі входу до лівого флангу штрафного в ближній кут низом на завершення сольного слалому!
15'
Шахтар вимушено виступає в середньому блоці цими хвилинами.
13'
Трубін трохи панічно кулаком зіграв у воротарському зі скидання подачі кутового з правого флангу. Адамюк потім поцілив у блок.
11'
Степаненко закинув до правого флангу контратаки на Сікана, але той не встиг.
9'
На утримання м'яча грає Шахтар цими хвилинами.
7'
Безглуздий пас Сікана з центральної зони до ауту на лівому фланзі під час контратаки Шахтаря.
5'
Небезпечний момент
Піхальонок закинув до правого флангу атаки на Довбика, той зайшов до штрафного, пробив низом у ближній, але Трубін парирував!
4'
Бондаренко не зміг проскочити Бузанелло на правому фланзі атаки.
2'
Намагається підтискати суперників Дніпро-1.
1'
Випустив повітря м'яч трохи вже на самому початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Замість Амаша, який травмувався під час розминки, вийде Танчик.
Інфо
Шахтар із 8 перемогами та 3 нічиїми йде другим — 27 очок.
Інфо
Дніпро-1 із 10 перемогами, 2 нічиїми йде першим — 32.
Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицький, Криськів, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік, Петряк.
Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко, Назарина — Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.
Запасні: Юрчук, Логінов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балулі.
Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Амаш — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віктор Копієвський (Кропивницький, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Ужгород, Україна) зіграють дніпровський Дніпро-1 та донецький Шахтар.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Portsmouth Portsmouth 0 Derby County Derby County 0 Завершено 21:30 - Вчора Лехія Лехія 2 Гурнік Гурнік 1 Завершено 17:30 - Вчора Бахрейн Бахрейн 1 Сербія Сербія 5 Завершено 13:00 - Вчора Зоря Зоря 4 ФК Олександрія ФК Олександрія 1 Завершено 21:45 - 17.11.2022 Ірландія Ірландія 1 Норвегія Норвегія 2

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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Шахтар 19.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 19.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 11.09.2021 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Шахтар можна подивитися 19.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Ворскла - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 13.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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