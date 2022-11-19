СК Дніпро-1 - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 19.11.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Шахтар (Донецк):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 11.09.2021 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Ворскла - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 13.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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