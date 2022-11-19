СК Дніпро-1 - Шахтар онлайн трансляція матчу

У першій половині гри трохи помітнішим у роботі з м'ячем був усе ж таки Дніпро-1, проте Шахтар забив першим, що змусило команду Кучера сумлінніше підходити до створення власних моментів. Господарі відповіли власним голом трохи згодом, мали кілька моментів після того, а в суперників тим часом травмувався центральний захисник Кривцов. Дуже насиченим вийшов перший тайм.