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Верес - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 листопада 2022, 14:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 1
Матч завершено
Динамо
Киев
Хід матчу
27' Віктор Циганков
46' Володимир Шепелєв Вийшов: Денис Гармаш 46' Lonwijk, Justin Вийшов: Олександр Андрієвський 66' Tymchyk, Oleksandr Вийшов: Олександр Караваєв 66' Vanat, Vladyslav Andriyovych Вийшов: Артем Бєсєдін 69' Владислав Дубінчак 75' Gayduchyk, Mykola Вийшов: Михайло Сергійчук 80' Dakhnovskyi, Vitaliy Вийшов: Сергій Шестаков 85' Dmytro Kliots Вийшов: Василь Курко
Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
Верес
20%
Нічия
21%
Динамо
59%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Veres Rivne have won 1 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kiev have won 4 times. The goal difference is 13-4 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Last season FC Dynamo Kiev won both games against Veres Rivne (4-0 at home and 3-0 away).
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Veres Rivne scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Veres Rivne have a losing streak of 3 matches at home.
  • Veres Rivne have played 6 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't won any of their last 4 games against FC Dynamo Kiev.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-1-3.
  • Dmytro Klyots is Veres Rivne's top scorer with 4 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 9 times for FC Dynamo Kiev.
  • Mykola Gayduchyk has assisted the most goals for Veres Rivne with 4. Viktor Tsygankov is FC Dynamo Kiev's biggest assister (4).
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 33% of their matches, FC Dynamo Kiev in 37% of their matches.
  • Veres Rivne wins 33% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 3 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than Veres Rivne.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 1, FC Dynamo Kiev won 4, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 4 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • Veres Rivne scores 0.8 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2.6 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Dynamo Kiev is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Dynamo Kiev is 1.8.
  • Veres Rivne scores 1 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 4 games.
  • Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has more yellow cards (5) than any other player at Veres Rivne. Serhiy Sydorchuk has collected 4 for FC Dynamo Kiev.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
8
Ігор
6
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо В
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Головні події
Dmytro Kliots
Вийшов: Василь Курко
85'
Dakhnovskyi, Vitaliy
Вийшов: Сергій Шестаков
80'
Gayduchyk, Mykola
Вийшов: Михайло Сергійчук
75'
69'
Владислав Дубінчак
66'
Tymchyk, Oleksandr
Вийшов: Олександр Караваєв
66'
Vanat, Vladyslav Andriyovych
Вийшов: Артем Бєсєдін
46'
Володимир Шепелєв
Вийшов: Денис Гармаш
46'
Lonwijk, Justin
Вийшов: Олександр Андрієвський
27'
Віктор Циганков ГООЛ!
Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
Верес
20%
Нічия
21%
Динамо
59%
Склади команд
Стартовий склад
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
    80
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
    75
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
    85
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 33
    Роман Мірошник
    Захисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
    69
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
    46
  • 4
    Popov, Denys
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
    46
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    27
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
    66
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
    66
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
9
Штрафні
3
5
Кутові
9
Офсайди
1
3
Фоли
8
1
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
ЖК
1
1
Удари повз
2
Трансляція
90+3'
Свисток
Та й усе, фінальний свисток! 1:0, Динамо мінімально обіграло Верес!
90+2'
Кутовий
Кутовий для Вереса. Навіть Когут пішов у чужу штрафну, і саме на нього пішов навіс. Кіпер пробив головою, але не дуже вийшло. Ще й фол в атаці там суддя побачив
90'
Інфо
2 хвилини компенсовано до другого тайму
89'
Караваєва підключили на фланзі – той прострілив у центр, але встигли захисники Вереса перервати цей небезпечний пас
87'
Небезпечний момент
Ох як! Циганков пробив метрів з 25-ти! Когут не без зусиль тягне! Неприємний м'яч для воротаря!
85'
Заміна
Курко замість Кльоца вийшов у рівнян
84'
Динамо в останні хвилини більше хоче забити другий, ніж Верес перший
82'
Небезпечний момент
Ще момент у ДК! Багатоходівка закінчилася пасом на Гармаша, який із 5 метрів пробивав, але Когут тут на висоті! Тягне удар, встигає викинути руку!
81'
Небезпечний момент
Ох! Когут так віддавав на партнера, що м'яч перехопив Бєсєдін! Артем став перекидати – перекинув. І воротаря, і ворота!
80'
Заміна
Шестаков замість Дахновського вийшов у Вереса
79'
Довго катали кияни на чужій половині, але до удару так і не довели
77'
Небезпечний момент
Ох як! Після серії рикошетів Буяльський вивалився на воротаря під гострим кутом. Катнув м'яч упоперек. Чи простріл це був, чи такий удар. Не зрозуміло
76'
Андрієвський на ударну вивалився - пробив, але Гагун встиг вставити ногу. А ситуація була напружена
75'
Заміна
Сергійчук замість Гайдучека – перша заміна у Вереса
74'
Гармаш метрів з 25 приклався. Начебто і непогано, але трохи вище
71'
Дубінчак класно зрізав кут, прострелив, але Кучеров перервав цей пас, щоправда, круглий при цьому мало не залетів у свої ворота
69'
Жовта картка
Дубінчак руками прихопив суперника – перша жовта у матчі
68'
Дощ припинився, але поле слизьке. Ось Пасич прокотився на п'ятій точці, не встиг до пасу
66'
Кутовий
Ще кутовий для Вереса – цього разу Андрієвський розряджає ситуацію
65'
Заміна
Караваєв замість Тимчика, Бєсєдін замість Тимчика вийшли у Динамо
63'
Кутовий
Кутовий для Вереса - Забарний виносить навіс
62'
Небезпечний момент
Дахновський супершанс! Пробивши метрів з 11-ти! Вище, ах момоент!
59'
Сидорчук здалеку розрядив – вище, набагато вище
57'
Кияни катають у центрі поля, контроль задля контролю
55'
Заміна
Андрієвський також замість Лонвейка вийшов у Динамо
51'
Динамо спокійно веде гру зараз, хоча Вересу треба щось робити
49'
Спокійний початок другого тайму
46'
Заміна
Гармаш замість Шепелєва вийшов у ДК
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
Динамо мало перевагу у першому таймі, але дуже часто на важкому полі києвляни робили зайві паси, зайві рухи, зайві спроби загострення. Ну і в результаті, справу взяв Циганков, який дальним фірмовим ударом лівою вколотив у сітку. 1:0 для ДК до перерви
45+1'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву! 1:0, Динамо поки що обіграє Верес
45'
Небезпечний момент
Штрафний для ДК. Метра 22-23 до воріт. Лонвейк пробив класно, гостро, але трохи вище!
43'
Дахновський наважився на дальній удар – дуже неточно
39'
Начебто й тримає м'яч Верес, але таке враження, що кияни, при цьому, всі контролюють
38'
А Бущан гучно кричить "Вийшли", виганяє своїх гравців на чужу половину
35'
Наразі Верес активніше виглядає. Ну а що робити, рахунок зобов'язує
33'
Кутовий
Ще один для Вереса кутовий – після виносу Гагун головою пробивав, але Бущану головою з-за меж штрафної не заб'єш
31'
Кутовий
Перший кутовий для Вереса – нічого цікавого не створили рівняни. А у киян кутових на цей момент вже п'ять
30'
Атака Вереса. Дахновський намагався обіграти Тимчика, але Олександра так просто не обіграєш
28'
Дощ, здається, припинився. Вже має приємніше командам грати
27'
Гоооол!!!
Гоооол! Динамо! 1:0! Коли не вдається завести, треба бити здалеку! Циганков у своєму стилі, лівою, ідеально поклав! Когут не мав шансів!
23'
І знову пас на Ваната у штрафну проходить, але знову не став одразу бити форвард, у результаті накрили його захисники Вереса
20'
Офсайд
А ось в офсайді Ванат, хоч повтор каже, що його й не було. Помилився боковий у цьому моменті
19'
Небезпечний момент
А ось небезпечно! Пройшов пас на Ваната, той у боротьбі із захисником вивалився на Когута, пробив, але кіпер встиг вийти та скоротити кут обстрілу! Перший справді гострий момент у матчі!
18'
Шарай метрів із 25-ти пробив - просто в руки Бущану. Ну так, для статистики вийшов удар
16'
Забарний не дуже акуратно скинув Бущану, кіпер також само відповів захиснику. Ледь не привезли кияни... М'яч у результаті, полетів у аут
13'
Попов на фланзі підштовхнув суперника і дуже незадоволений, що суддя побачив тут фол
11'
А ось на Буяльського пройшов пас у штрафну, Віталій довго возився із замахом, потрапив під пресинг, упав, але суддя на таке падіння не купився
9'
Ось непоганий закид на Тимчика йшов, але не встигає Олександр, розігнатися важко в'язким полем
8'
Погода, звичайно, впливає на гру. Поле важкувате
6'
Кияни взяли м'яч під контроль, намагаються підтискати
5'
Тимчик із флангу навісив - звалився м'яч з ноги, полетів за лицьову
4'
Кутовий
Перший кутовий у матчі – для Динамо. Навіс - Гайдучек якось не дуже впевнено грає і знову вибиває на кутовий
3'
Верес не притискається - рівняни також намагаються грати в атаку поки що
1'
Ванат поштовхався у чужій штрафній - фол в атаці
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
А у Києві, на стадіоні Динамо, йде дощ. Досить сильний
Перед цим матчем Динамо перебуває на 4-му місці у турнірній таблиці (23 очки). Верес не так вже й далеко – 7 місце, 17 очок. Тож гра обіцяє бути цікавою.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шепелєв, Ванат, Циганков, Лонвейк, Тимчик, Забарний, Буяльський, Дубінчак Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Євген Пасіч, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Владислав Шарай, Гайдучек Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 14:00, судитиме гру Ярослав Козик!
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 14-го туру УПЛ Верес - Динамо!
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Коментарі(1)
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Spokoyno (Київ)
21.11.2022 о 14:47
На 11 хв. Буяльського ЗРІЗАЛИ! Будь VAR і ситуацію було б розглянуто!
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Анонс матчу Верес - Динамо 21.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 21.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Динамо у попередньому футбольному матчі 21.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Динамо можна подивитися 21.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Динамо - 21.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Верес - 21.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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