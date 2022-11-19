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ФК Минай - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 листопада 2022, 12:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Оновити
20'
Металіст
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
32%
Нічия
30%
Металіст
38%
Цікаві факти
  • FC Minaj have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Minaj have lost 3 matches in a row.
  • FC Minaj have played 13 home matches in a row without winning.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 5 games.
  • FC Metalist Kharkiv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 0-2-3.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Minaj's top scorer with 2 goals. Maksym Pryadun has scored 6 times for FC Metalist Kharkiv.
  • FC Minaj wins 1st half in 17% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 27% of their matches.
  • FC Minaj wins 17% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 27%.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 0% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv has better performance than FC Minaj.
  • FC Metalist Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Minaj scores 0.62 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Minaj haven't won in their last 4 games.
  • Oleg Gorin has more yellow cards (7) than any other player at FC Minaj. Viacheslav Tankovskyi has collected 4 for FC Metalist Kharkiv.
Прогноз на матч
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай В
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
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Новини команд
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
32%
Нічия
30%
Металіст
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 22
    Єгор Клименчук
    Півзахисник
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 7
    Korkishko, Dmytro Yuriyovych
    Форвард
  • 21
    Bagachanskyi, Maksym
    Півзахисник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Ратий, Олег
Статистика матчу
Удари повз
1
Штрафні
2
2
Фоли
Трансляція
17'
Наразі вже харків'яни більше контролюють м'яч. Але знову ж таки, контроль заради контролю
15'
15 хвилин - все спокійно, політ нормальний, небезпечних моментів поки що немає
13'
Ось Коркішко стрільнув на силу метрів із 20-ти. Вище, набагато вище
11'
Зараз Металіст більше комбінує на чужій половині поля, але все це поки що без ударів
9'
Василь Кобін із брівки щось активно висловлює гравцям Миная, які на полі
8'
Ось Романюк вивалився на ударну позицію, але пробив не дуже - звалився м'яч з ноги
7'
Багачинський впав на підходах до штрафної Миная, але суддя дає грати
5'
Господарі намагаються шукати підходи до воріт Металіста, але поки що не знаходять
4'
Воробчак ось пробив, влучив м'яч у Мізюка, ще й не дуже вдало для захисника Металіста, який опинився на газоні
3'
Поки що все спокійно. Минай намагається взяти матч під свій контроль
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Команди вже на полі
Інфо
Стартовий склад Металіста: Костик, Мізюк, Клименчук, Романюк, Каплієнко, Ралюченко, Коркішко, Багачинський, Підлепенець, Картушов, Прядун Запасні: Рибка, Книш, Панасенко, Шопін, Рязанцев, Демченко, Порох, Шаміч, Піко, Зновенко
Інфо
Стартовий склад Миная: Бандура, Дмитрук, Немчанінов, Горін, Трубочкін, Вітенчук, Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв, Вишневський Запасні: Кемкін, Пеньков, Байдал, Паламар, Касимов, Чуєв, Колесник, Кравчук, Голуб, Рогозинський
Перед цим матчем Металіст перебуває на 9-му місці в таблиці (15 очок в активі). Минай на 13-му місці (10 балів.
Поєдинок відбудеться на Минай Арені
Інфо
Матч розпочнеться о 12:00, судити гру буде Віталій Романов
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 14-го туру УПЛ Минай - Металіст
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Анонс матчу ФК Минай - Металіст 20.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 20.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Ратий, Олег розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Металіст можна подивитися 20.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Рух - 14.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти Кривбас - 14.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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