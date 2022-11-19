ФК Минай - Металіст онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 20.11.2022
Час початку матчу: 12:00
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Ратий, Олег розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Рух - 14.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти Кривбас - 14.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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