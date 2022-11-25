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Інгулець - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 листопада 2022, 13:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 0
Оновити
10'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
32%
Нічия
26%
Верес
42%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Veres Rivne scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 25% of their matches, Veres Rivne in 28% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 25% of halftimes, Veres Rivne wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 3 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Ingulets Petrove won 0, Veres Rivne won 2, 1 draws.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.33 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 2 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and Veres Rivne is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and Veres Rivne is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.88 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than Veres Rivne.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Veres Rivne have lost 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес
Перша ліга України 2016/2017
23.04.2017 - 16:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Верес
Перша ліга України 2016/2017
13.09.2016 - 17:00 Верес 4 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 12:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес П
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
32%
Нічия
26%
Верес
42%
Трансляція
5'
Нагієв приняв на центральному вході штрафного передачу від Запорожця з лівого флангу, але потім ударив по нозі Вовченка в боротьбі за м'яч.
4'
Когут забрав до рук подачу від Запорожця з лівого флангу зі стандарту.
3'
Штрафний на лівому фланзі атаки заробив на собі Клименко.
2'
Ох і багнюка у воротарських майданчиках обидвох команд.
1'
Дахновський у центрі поля зазнав пошкодження спини під час зіткнення з Поспєловим.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Курко, Квасний, Кльоц, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим.
Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кучеров — В. Шарай, Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч — Гайдучик.
Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Павлов, В. Блізніченко, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Головкін, Сидоренко, Саків, Резепов.
Інфо
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Смоляков — Кучеренко — Марусич, Кухарук, Запорожець, Клименко — Сітало.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Верес із 5 перемогами, 2 нічиїми та 7 поразками йде сьомим — 17 очок.
Інфо
Інгулець із 2 перемогами, 4 нічиїми та 7 поразками йде чотирнадцятим — 10 очок.
Інфо
У Олександрійському районі оголошено тривогу через загрозу артилерійського обстрілу, тож матч може розпочатись із запізненням.
Дмитро Кривушкін (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Інгулець (с. Петрове, Україна) зіграють петровський Інгулець та рівненський Верес.
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Останні матчі
Завершено 21:00 - Вчора Англія Англія 0 США США 0 Завершено 18:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 1 Еквадор Еквадор 1 Завершено 15:00 - Вчора Катар Катар 1 Сенегал Сенегал 3 Завершено 13:00 - Вчора Чорноморець Чорноморець 0 Металіст Металіст 0 Завершено 12:00 - Вчора Уельс Уельс 0 Іран Іран 2

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Анонс матчу Інгулець - Верес 26.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та Верес у попередньому футбольному матчі 30.10.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Верес можна подивитися 26.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Младен Бартулович

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти ФК Львів - 21.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Динамо - 21.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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