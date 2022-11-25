Інгулець - Верес онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та Верес у попередньому футбольному матчі 30.10.2021 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Младен Бартулович
Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти ФК Львів - 21.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Динамо - 21.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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