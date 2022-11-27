  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Олександрія - Рух Дивитися онлайн
У тренді

ФК Олександрія - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 листопада 2022, 13:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
27'
Рух
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
34%
Нічия
41%
Рух
24%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Oleksandriya have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 43% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya have won 4 home matches in a row.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Andriy Tsurikov is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Talles has scored 6 times for FC Rukh Lviv.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 37% of their matches, FC Rukh Lviv in 33% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 37% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 3 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Oleksandriya won 0, FC Rukh Lviv won 1, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Oleksandriya scores 0.33 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.67 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Rukh Lviv is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Rukh Lviv is 0.33.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 2 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 0.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
0
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.11.2020 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.11.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Показати більше
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
34%
Нічия
41%
Рух
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Valentyn Horokh
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 7
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 20
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 32
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 75
    Andriy, Kitela
    Захисник
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 30
    Talles
    Форвард
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Gura, Yury
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матчу
ЖК
1
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
4
Штрафні
1
Кутові
3
1
Сейви
1
Фоли
4
Трансляція
21'
Знову лікарі з'являються на полі. Пошкодження отримав Кирило Ковалець.
18'
Команди намагаються швидко доставляти м'яч до штрафної, але у заключній частині поля поки що не вистачає конструктиву.
15'
Заміна
Замість травмованого Шулянського виходить Авагімян.
14'
Шулянський отримав пошкодження і поки що залишив поле.
12'
Жовта картка
Попередження за симуляцію отримує Климчук.
9'
Господарі перехопили ініціативу, але з конструктивом у підопічних Гури поки що проблеми.
6'
Небезпечний момент
Після сольного рейду з-меж штрафної пробивав Климчук, але переграти Гороха не зміг.
5'
Темп матчу поки що повільний. Команди приглядаються одна до одної.
3'
Гості на початку зустрічі більше контролюють м'яч, але поки що без ударів по воротах.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Рух" (запасні): Паньків, Руніч, Карабін, Федор, Підгурський, Холод, Веремієнко, Квасниця, Столярчук
Інфо
"Рух" (стартовий склад): Ледвій - Кітела, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула, Таллес, Альваренга, Соломон, Климчук
Інфо
"Олександрія" (запасні): Білик, Мельник, Дришлюк, Авагімян, Волошин, Скорко, Мартинюк, Копина, Бондаренко, Кобзар, Мустафаєв, Єрмаков
Інфо
"Олександрія" (стартовий склад): Горох - Бабогло, Третьяков, Ковалець, Мірошніченко, Дячук, Кожушко, Шулянський, Демченко, Цуріков, Рибалка
"Олександрія" підходить до гри після розгромної поразки від "Зорі" (1:4), а "Рух" у попередньому матчі зіграв внічию з "Минаєм" (1:1). Львів'яни пропустили тур і це могло допомогти Леоніду Кучуку трохи перезавантажити команду.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 15 туру УПЛ між "Олександрією" та "Рухом". Гра розпочнеться о 13:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:00 - Вчора Іспанія Іспанія 1 Німеччина Німеччина 1 Завершено 18:00 - Вчора Хорватія Хорватія 4 Канада Канада 1 Завершено 17:15 - Вчора Ньюпорт Каунті Ньюпорт Каунті 1 Derby County Derby County 2 Завершено 15:00 - Вчора Бельгія Бельгія 0 Марокко Марокко 2 Завершено 14:00 - Вчора Зоря Зоря 1 ФК Минай ФК Минай 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу ФК Олександрія - Рух 28.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 28.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 31.10.2021 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Kuchuk, Leonid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Рух можна подивитися 28.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 18.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий матч команди Рух був зіграний проти ФК Минай - 14.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден