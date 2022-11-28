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Кривбас - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 листопада 2022, 14:00 - Стадион Металлург
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
СК Дніпро-1
Днепр
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
32%
Нічия
29%
СК Дніпро-1
39%
Цікаві факти
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 4 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 4 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 5-1-0.
  • SC Dnipro-1 have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 0% of their matches, SC Dnipro-1 in 50% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 0% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 50%.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.57 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 14:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:20 Ворскла 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай В
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 АЗ 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
32%
Нічия
29%
СК Дніпро-1
39%
Трансляція
Інфо
Кривбас із 3 перемогами, 3 нічиїми та 7 поразками йде чотирнадцятим — 12 очок.
Інфо
Дніпро-1 із 11 перемогами та 2 нічиїми йде першим — 35 очок.
Запасні: Рибак, Юрчук, Кінарейкін, Логінов, Когут, Назаренко, Кононов.
Дніпро-1: Макс Валеф — Гомес, Сваток, Сарапій, Адамюк — Бабенко, Рубчинський — Танчик, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.
Запасні: Кліщук, Зотько, Якімець, Опанасенко, Рябов, Ловрич, Семотюк, Кораблін, Хомченовський, Задерака, Устименко, Хобленко.
Кривбас: Сарнавський — Понєдельнік, Стецьков, Вернидуб, Дібанго — Капіч, Банада — Микитишин, Татарков, Волошин — Дебелко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Катерина Монзуль (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та дніпровський Дніпро-1.
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Останні матчі
Завершено 21:00 - Вчора Іспанія Іспанія 1 Німеччина Німеччина 1 Завершено 18:00 - Вчора Хорватія Хорватія 4 Канада Канада 1 Завершено 17:15 - Вчора Ньюпорт Каунті Ньюпорт Каунті 1 Derby County Derby County 2 Завершено 15:00 - Вчора Бельгія Бельгія 0 Марокко Марокко 2 Завершено 14:00 - Вчора Зоря Зоря 1 ФК Минай ФК Минай 1

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Анонс матчу Кривбас - СК Дніпро-1 28.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 28.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - СК Дніпро-1 можна подивитися 28.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Металіст 1925 - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Шахтар - 19.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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