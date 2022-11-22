Шахтар - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Ворскла 23.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 23.11.2022

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 23.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти СК Дніпро-1 - 19.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Колос - 19.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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