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Шахтар - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 листопада 2022, 14:00 - Арена Львов
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
31%
Ворскла
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Vorskla Poltava when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Vorskla Poltava is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 14 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 1 times. The goal difference is 37-13 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 40 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 29 times, there have been 6 draws while FC Vorskla Poltava have won 5 times. The goal difference is 74-23 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Vorskla Poltava's last away win against FC Shakhtar Donetsk was in 2016.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 5 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 5-3-0.
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 6 goals. Marlyson has scored 3 times for FC Vorskla Poltava.
  • Mykhailo Mudryk has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 6. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk is FC Vorskla Poltava's biggest assister (2).
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 4 in the table with 25 points. Now they are number 9 with 15 points.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 28% of their matches, FC Vorskla Poltava in 26% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 28% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 3, FC Vorskla Poltava won 1, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.4 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Vorskla Poltava is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Vorskla Poltava is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Mykhailo Mudryk has more yellow cards (3) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Oleksandr Sklyar has collected 5 for FC Vorskla Poltava.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
18
Перемог
24
Ігор
3
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Шахтар 0 - 4 Завершено РБ Лейпциг П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:20 Ворскла 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
31%
Ворскла
28%
Трансляція
13:00. У Львівський області оголошено повітряну тривогу. Матч може бути відкладено.
Інфо
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Тейлор – Судаков, Степаненко (к), Криськів – Мудрик, Траоре, Очеретько.
Запасні: Шевченко (в), Пузанков (в), Пятов (в), Кривцов, Козік, Тотовицький, Топалов, Бондаренко, Назарина, Петряк, Сікан, Кулаков.
Інфо
Стартовий склад Ворскли:
Запасні:
Підопічні Ігора Йовічевіча відстали від Дніпра-1 уже на вісім очок, але мають гру в запасі. Полтавці ж після невдалого старту підтягнулися на шосту позицію.
У «гірників» немає права на помилку. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 15-го туру УПЛ Шахтар – Ворскла.
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Останні матчі
Завершено 22:45 - Вчора Візела Візела 2 Chaves Chaves 2 Завершено 21:00 - Вчора Франція Франція 4 Австралія Австралія 1 Завершено 18:00 - Вчора Мексика Мексика 0 Польща Польща 0 Завершено 15:00 - Вчора Данія Данія 0 Туніс Туніс 0 Завершено 12:00 - Вчора Аргентина Аргентина 1 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 2

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Анонс матчу Шахтар - Ворскла 23.11.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 23.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 23.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Ворскла можна подивитися 23.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти СК Дніпро-1 - 19.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Колос - 19.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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