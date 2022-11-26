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Динамо - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 листопада 2022, 14:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
перерыв
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
24' Tkachuk, Yevgeniy 33' Сергій Полянчук
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
38%
Нічия
27%
Металіст 1925
35%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 5 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 8 away matches.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 3 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 0-3-1.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 9 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Viktor Tsygankov has assisted the most goals for FC Dynamo Kiev with 4. Igor Kurylo is FC Metalist 1925 Kharkiv's biggest assister (3).
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 39% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 18% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 39% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.24 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.57 goals when playing away (on average).
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металіст 1925 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 14:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря П
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Головні події
33'
Сергій Полянчук
24'
Tkachuk, Yevgeniy
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
38%
Нічия
27%
Металіст 1925
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 25
    Popov, Denys
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
    33
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
    24
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Galovskyi, Edmar
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
3
Штрафні
2
1
Фоли
3
2
Удари в отвір
2
Удари повз
Сейви
2
7
Кутові
ЖК
2
1
Офсайди
Трансляція
45+1'
Свисток
Перерва.
44'
Незабитий пенальті
Олег Мозіль бере удар Віктора Циганкова з одинадцятиметрової позначки! Блискучий сейв, із верхнього кута потягнув м'яч воротар Металіста 1925.
43'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Металіста 1925! Бека Вачіберадзе штовхнув у штрафному майданчику Сергія Сидорчука.
33'
Стінка прийняла на себе удар Віктора Циганкова.
33'
Жовта картка
Ігор Курило наступив на ногу Владиславу Ванату. Жовта та небезпечний штрафний.
27'
Знову Владислав Ванат загрожував воротам суперника. Олег Мозіль потягнув удар у ближній кут.
24'
Жовта картка
Владислав Ванат пропустив м'яч собі на хід і отримав по ногах від Євгена Ткачука. Заслужена жовта.
22'
Небезпечний момент
Владислава Ваната вивели на хорошу позицію, але один із захисників Металіста 1925 в останній момент підставив ногу та заблокував удар суперника.
19'
Офсайд
Джастін Лонвейк запускав Владислава Ваната у вільну зону, але лайнсмен здійняв прапорець.
16'
Ростислав Русин на швидкості прорвався до карного суперника та пробивав по воротах, на шляху м'яча встав Ілля Забарний.
12'
Небезпечний момент
Олег Мозіль відмінно зіграв на виході, позбавивши Віктора Циганкова стовідсоткового гольового момента!
10'
Сергій Сидорчук дальнім ударом створив Олегу Мозілю чимало проблем. Тим не менш, кіпер Металліста 1925 упорався.
7'
Віталій Буяльський прийняв м'яч на коліно та другим дотиком пробив злету. Могло бути красиво, але шкіряний приземлився на сітку зверху.
6'
Віктор Циганков подав зі штрафного, Дмитро Капінус зняв м'яч із голови Джастіна Лонвейка.
4'
Владислав Ванат відборов м'яч у захисника, але скидання на Віталія Буяльського не пройшло.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Команди вже на полі. Декілька хвилин до старту поєдинку.
Інфо
Суддя в полі – Максим Козиряцький. Допомагатимуть йому Владислав Володін, Володимир Матяш і Віталій Романов.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет – Вівчаренко, Попов, Забарний, Караваєв – Лонвейк, Сидорчук (к), Буяльський – Кабаєв, Ванат, Циганков. Головний тренер – Мірча Луческу.
Запасні: Бущан (в), Бурда, Шепєлєв, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Сирота, Бєсєдін, Дубінчак, Кенджора.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Ткачук (к), Жичиков – Вачіберадзе, Кравченко, Габелок – Ременюк, Борячук, Русин. Виконуючий обов'язки головного тренера – Едмар.
Запасні: Сидоренко (в), Ігор Потімков (в), Коваленко, Шершень, Юрій Потімков, Мартинюк, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Зубков, Чирук.
Кияни зібралися після слабкого старту та вже піднялися до топ-4. Підопічні Едмара, схоже, також виходять із кризи: перемогами над Інгульцем і Кривбасом харків'яни перервали шестиматчеву безвиграшну серію.
«Біло-сині» приймають гостей із Харкова. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 15-го туру УПЛ Динамо Київ – Металіст 1925.
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Коментарі(2)
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aleks68
26.11.2022 о 14:51
опять пенальти?ахметов всё купил
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
26.11.2022 о 14:56
Удар по ногах у штрафному майданчику карається пенальті.
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Інгулець Інгулець 1 Верес Верес 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Діназ Діназ 1 ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 4 Завершено 12:00 - Сьогодні Туніс Туніс 0 Австралія Австралія 1 Завершено 21:00 - Вчора Англія Англія 0 США США 0 Завершено 18:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 1 Еквадор Еквадор 1

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Анонс матчу Динамо - Металіст 1925 26.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Динамо у попередньому футбольному матчі 11.09.2021 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Металіст 1925 можна подивитися 26.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Верес - 21.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Кривбас - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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