Динамо - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Динамо у попередньому футбольному матчі 11.09.2021 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Верес - 21.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Кривбас - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.
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