Динамо - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Металіст 1925 26.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 26.11.2022

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Динамо у попередньому футбольному матчі 11.09.2021 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Верес - 21.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Кривбас - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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