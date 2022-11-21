Сенегал - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Пощастило зараз Сенегалу! Коді Гакпо побачив, що його удар встигають заблокувати та віддав Стівену Бергвейну на порожні ворота. Сьомий номер постелився у підкаті, але так і не дотягнувся до м'яча.