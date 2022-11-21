Сенегал - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Сенегал та командою Нідерланди проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.
Дата проведення матчу: 21.11.2022
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд Сиссе, Алью и Van Gaal, Louis розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Сенегал
Країна: Сенегал
Тренер: Алиу Сиссе
Предыдущий матч команди Сенегал був зіграний проти Іран - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.
Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Прошедший матч команди Нідерланди був зіграний проти Бельгія - 25.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.
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