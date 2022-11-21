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Сенегал - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 21 листопада 2022, 18:00 - Al-Thumama Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Перейра Сампайо, Вилтон
Рейтинг матчу:
Сенегал
0 - 0
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перерыв
Нідерланди
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Хід матчу
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Сенегал
27%
Нічия
19%
Нідерланди
54%
Цікаві факти
  • Netherlands have a winning streak of 3 matches.
  • Netherlands haven't lost in their last 15 games.
  • Senegal have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Netherlands have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Senegal wins 1st half in 25% of their matches, Netherlands in 50% of their matches.
  • Senegal wins 25% of halftimes, Netherlands wins 50%.
  • When Senegal leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Netherlands leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • Netherlands's performance of the last 5 matches is better than Senegal's.
  • Senegal scores 1.4 goals when playing at home and Netherlands scores 2.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Сенегал
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 17:30 Сенегал 1 - 1 Завершено Іран Н
Міжнародні товариські матчі 2022
24.09.2022 - 20:00 Сенегал 2 - 0 Завершено Uzbekistan В
Кубок Африки 2021/2022
06.02.2022 - 21:00 Сенегал 1 - 0 Завершено Єгипет В
Кубок Африки 2022
02.02.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 1 - 3 Завершено Сенегал В
Кубок Африки 2022
30.01.2022 - 21:00 Сенегал 3 - 1 Завершено Екваторіальна Гвінея В
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Останні матчі - Нідерланди
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 0 Завершено Бельгія В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нідерланди 3 - 2 Завершено Уельс В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Польща Н
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 2 Завершено Нідерланди В
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Новини команд
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Сенегал
27%
Нічия
19%
Нідерланди
54%
Склади команд
16
Едуар Менді
37
Абду Діалло
66
Cisse, Pape
26
Koulibaly, Kalidou
23
Юссуф Сабалі
21
Kouyate, Cheikhou
27
Gueye, Idrissa
24
Нампаліс Менді
23
Ісмаїла Сарр
29
Dia, Boulaye
27
Diatta, Krepin
44
Андріс Нопперт
22
Dumfries, Denzel
4
De Ligt, Matthijs
4
Вірджил ван Дейк
6
Натан Аке
17
Blind, Daley
23
Berghuis, Steven
21
De Jong, Frenkie
11
Gakpo, Cody
18
Janssen, Vincent
7
Bergwijn, Steven
Стартовий склад
  • 23
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 29
    Dia, Boulaye
    Форвард
  • 27
    Diatta, Krepin
    Півзахисник
  • 21
    Kouyate, Cheikhou
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 24
    Нампаліс Менді
    Півзахисник
  • 37
    Абду Діалло
    Захисник
  • 66
    Cisse, Pape
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
  • 18
    Janssen, Vincent
    Форвард
  • 7
    Bergwijn, Steven
    Форвард
  • 23
    Berghuis, Steven
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 11
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 44
    Андріс Нопперт
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сиссе, Алью
  • Van Gaal, Louis
Статистика матчу
3
Блоковано ударів
1
6
Штрафні
3
3
Кутові
1
2
Фоли
6
47%
Володіння м'ячем
53%
2
Удари повз
2
1
Офсайди
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Сенегал - Нідерланди
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
41'
Ісмаїла Сарр зряче віддавав на Булає Діа, але Натан Аке в останній момент перехопив небезпечний простріл.
40'
Хорошу комбінацію розіграли нідерландці, але завершальний удар не вдався Стевену Бергейсу.
33'
Юссуф Сабалі вдарив здалеку, м'яч прикотився в руки до Андріса Нопперта.
27'
Вірджил ван Дейк відгукнувся на подачу з кутового, але влучити у площину не зумів. Можливо, варто було пропустити м'яч на Маттейса де Лігта, який знаходився у більш вигідній позиції.
25'
Ісмаїла Сарр змістився з флангу в центр і закручував у дальню дев'ятку. Вірджил ван Дейк прийняв удар на себе.
19'
Небезпечний момент
Знову Нідерланди втрачають відмінний момент! Цього разу Френкі де Йонг відзначився зі знаком мінус. Замість удару по воротах півзахисник Барси почав мудрити та втратив м'яч.
13'
Офсайд
Сенегальці вискочили у цікаву контратаку, але Крепен Діатта заліз в офсайд.
10'
Едуар Менді спокійно перехопив навіс Дензела Думфріса з правого флангу.
9'
Ісмаїла Сарр прийняв м'яч спиною до воріт, розвернувся й одразу ж пробив. За силою непогано, а от точність підвела.
4'
Небезпечний момент
Пощастило зараз Сенегалу! Коді Гакпо побачив, що його удар встигають заблокувати та віддав Стівену Бергвейну на порожні ворота. Сьомий номер постелився у підкаті, але так і не дотягнувся до м'яча.
1'
Булає Діа пробивав із меж карного, Френкі де Йонг заблокував.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Головний арбітр – Вілтон Сампайо.
Інфо
Стартовий склад Сенегалу: Едуар Менді – Діалло, Кулібалі (к), Сіссе, Сампалі – Гує, Куяте, Нампалі Менді – Сарр, Діа, Діатта.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Нідерландів: Нопперт – Аке, ван Дейк (к), де Лігт – Блінд, Бергейс, де Йонг, Думфріс – Гакпо, Янссен, Бергвейн.
Запасні:
Група А була відкрита вчора: Катар програв Еквадору з рахунком 0:2. Сьогодні ж зустрічаються фаворити квартету.
Найсильніша команда Африки проти банди Луї ван Гала. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу першого туру групового етапу Чемпіонату світу 2022 Сенегал – Нідерланди.
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Анонс матчу Сенегал - Нідерланди 21.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Сенегал та командою Нідерланди проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.

Дата проведення матчу: 21.11.2022
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Сиссе, Алью и Van Gaal, Louis розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сенегал - Нідерланди можна подивитися 21.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Сенегал - Нідерланди, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сенегал
Країна: Сенегал
Тренер: Алиу Сиссе

Предыдущий матч команди Сенегал був зіграний проти Іран - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Прошедший матч команди Нідерланди був зіграний проти Бельгія - 25.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Слідкуйте за результатами матчу Сенегал - Нідерланди онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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