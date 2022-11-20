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Англія - Іран онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 21 листопада 2022, 15:00 - Международный стадион Халифа . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Рафаел Клаус
Рейтинг матчу:
Англія
3 - 0
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46'
Іран
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Хід матчу
20' Beiranvand, Alireza 25' Jahanbakhsh, Alireza 35' Bellingham, Jude 43' Saka, Bukayo 45' Рахім Стерлінґ
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Англія
53%
Нічия
21%
Іран
26%
Цікаві факти
  • England haven't won in their last 6 games.
  • Iran have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • England wins 1st half in 12% of their matches, Iran in 37% of their matches.
  • England wins 12% of halftimes, Iran wins 37%.
  • When England leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When England is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Iran is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Iran's performance of the last 5 matches is better than England's.
  • England scores 1.6 goals when playing at home and Iran scores 0.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Англія
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Англія 3 - 3 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 4 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Німеччина 1 - 1 Завершено Англія Н
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Останні матчі - Іран
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 17:30 Сенегал 1 - 1 Завершено Іран Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 19:00 Іран 1 - 0 Завершено Uruguay В
Міжнародні товариські матчі 2019/2020
12.11.2020 - 19:00 Боснія і Герцеговина 0 - 2 Завершено Іран В
Міжнародні товариські матчі 2019/2020
13.10.2020 - 17:00 Малі 0 - 0 Завершено Іран Н
Міжнародні товариські матчі 2019
11.06.2019 - 15:15 Австралія 1 - 1 Завершено Іран Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Рахім Стерлінґ
45'
ГООЛ! Saka, Bukayo
43'
ГООЛ! Bellingham, Jude
35'
25'
Jahanbakhsh, Alireza
20'
Beiranvand, Alireza
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Англія
53%
Нічия
21%
Іран
26%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
23
Shaw, Luke
6
Харрі Магуайр
5
Джон Стоунз
12
Кіран Тріпп'єр
41
Rice, Declan
22
Bellingham, Jude
17
Рахім Стерлінґ
19
Мейсон Маунт
17
Saka, Bukayo
10
Kane, Harry
1
Beiranvand, Alireza
2
Moharrami, Sadegh
15
Cheshmi, Roozbeh
19
Hosseini, Majid
5
Mohammadi, Milad
21
Nourollahi, Ahmad
28
Hajsafi, Ehsan
18
Karimi, Ali
7
Jahanbakhsh, Alireza
9
Taremi, Mehdi
8
Pouraliganji, Morteza
Стартовий склад
  • 10
    Kane, Harry
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    45
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 17
    Saka, Bukayo
    43
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
    35
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 7
    Jahanbakhsh, Alireza
    25
  • 9
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 8
    Pouraliganji, Morteza
  • 21
    Nourollahi, Ahmad
    Півзахисник
  • 28
    Hajsafi, Ehsan
    Захисник
  • 18
    Karimi, Ali
    Півзахисник
  • 2
    Moharrami, Sadegh
    Захисник
  • 15
    Cheshmi, Roozbeh
    Захисник
  • 19
    Hosseini, Majid
    Захисник
  • 5
    Mohammadi, Milad
    Захисник
  • 1
    Beiranvand, Alireza
    Воротар
    20
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Карлос Куейроз
Статистика матчу
84%
Володіння м'ячем
16%
3
Удари повз
1
9
Штрафні
4
4
Кутові
3
Фоли
9
ЖК
1
4
Удари в отвір
1
Офсайди
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Англія - Іран
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Безпорадними іранці були у першому таймі. Англійці гнули свою лінію, через що суперник посипався. Власне, завдяки цьомму "леви" реалізували три моменти. Впевнена перевага, котру точно не втратять підопічні Саутгейта.
Свисток
Перший тайм все-таки завершено!
45+14'
Шоу подав зі стандарту, проте небезпеку англійці не створили. М'яко вивели м'яч від чужих воріт і продовжили контроль.
45+10'
Ось відразу і удар. Провалилися англійці в обороні, що у підсумку призвело до удару Джаханбахша вище воріт. Але все одно під час цього моменту у номінальних гостей був офсайд, але арбітри його не зафііксували.
45+9'
Інфо
Іранці досі жодного разу не пробили по воротах Пікфорда.
45+5'
Все ще англійці з м'ячем. Іран виглядає безхребетно.
45+1'
Інфо
14 хвилин додав арбітр! Все через момент з голкіпером на старті зустрічі.
45+1'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Увесь тайм мовчав, а тут відразу ж забив! Стерлінг в дотик замкнув простріл Кейна з правої частини штрафного. Але яка ж робота в центрі поля від Беллінгема! Краса! А іранці сплять.
Інфо
Ще факт про гол Беллінгема: Джуд став другим наймолодшим автором забитого м'яча за Англію на Чемпіонатах світу.
43'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Шоу подав з кутового, Магвайр головою скинув в центр, а Сака прекрасним ударом поцілив під поперечку!
40'
Райс перехопив простріл Мохаррамі з правого флангу. Поодинока атака іранців.
Інфо
Перший гол для Беллінгема у складі збірної Англії.
35'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Все ішло до цього! Шоу подав з лівого флангу, а Беллінгем головою перевів м'яч у ворота!
32'
Небезпечний момент
Поперечка! Магвайр після подачі від кута поля влучив у каркас воріт! Міг м'яч влетіти гарматою просто у ліву дев'ятку.
30'
Небезпечний момент
Хорошу атаку провели англійці на правому фланзі. Після кількох тонких передач з правого флангу прострілив Тріпп'єр, але Маунт вдотик пробив зовсім поруч із правою стійкою.
27'
Швидко перейшли з оборони в атаку англійці. Наступ завершив Сака, котрий з-за меж штрафного надіслав м'яч до рук голкіпера. Скоріше задумував вінгер подачу, аніж удар, проте у підсумку не вийшло нічого путнього.
26'
Інфо
85% на 15% володіння м'ячем. Разюча перевага.
25'
Жовта картка
Жорстко почали грати футболісти. В'їхав Джаханбахш в ногу Шоу, за що отримав жовту.
22'
Іранці подали стандарт з лівого флангу, проте англійці винесли м'яч. У другій фазі атаки номінальні гості теж небезпеку не створили.
19'
Заміна
Винесли Бейранванда на ношах. Замість нього вийшов Хоссейні.
18'
Гра все ще не поновилася. Все ж таки Бейранванд не зможе продовжити гру.
15'
Уже був готовий виходити другий голкіпер Хоссейні із лави для запасних, проте Бейранванд переконав, що з ним все добре. Перший номер іранців поміняв футболку (попередня була в крові) і продовжить гру.
12'
Інфо
Досі лікарі на полі. Запасний голкіпер збірної Ірану вже розминається.
9'
У той же час воратар іранців Бейранванд зіткнувся з своїм партнером Хоссейні і розбив собі ніс. Надають медики допомогу голкіперу.
8'
Домашня заготовка розіграшу стандарту від англійців. Кейн відкрився під передачу у штрафний, потім нападник навісив, але Магвайр в дотик пробив в зовнішню частину сітки воріт. Голкіпер завадив польоту м'яча.
3'
Магвайр завалився у чужому щтрафному у боротьбі з Чешмі, але арбітр продемонстрував, що пенальті не буде.
2'
Подачі Тріпп'єра з правого флангу не вистачило точності.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Це буде перша очна зустріч Англії та Ірану в історії.
Запасні іранців: Абедзаде, Ніазманд, Хоссейні, Азмун, Амірі, Ансаріфард, Годдос, Голіадзе, Джалалі, Езатолахі, Кананізадеган, Резаеян, Торабі, Халілзаде.
Іран: Бейранванд, Пураліганджі, Чешмі, Хоссейні - Мохаррамі, Нуроллахі, Карімі, Хаджсафі, Мохаммаді - Джаханбахш, Таремі.
Запасні англійців: Поуп, Ремсдейл, Александер-Арнольд, Вайт, Вілсон, Вокер, Галлагер, Гріліш, Даєр, Коуді, Рашфорд, Філліпс, Фоден, Хендерсон.
Англія: Пікфорд - Тріпп'єр, Стоунс, Магвайр, Шоу - Беллінгем, Райс - Сака, Маунт, Стерлінг - Кейн.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу першого туру групового етапу Чемпіонату світу-2022, в якому Англія зустрінеться з Іраном.
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Анонс матчу Англія - Іран 21.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Англія та командою Іран проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 21.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Карлос Куейроз розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Іран можна подивитися 21.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Англія - Іран, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий поединок команди Англія був зіграний проти Німеччина - 26.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Іран
Країна: Иран
Тренер: Карлос Кейруш

Предыдущий матч команди Іран був зіграний проти Сенегал - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Іран онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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