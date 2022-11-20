Англія - Іран онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Англія та командою Іран проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Международный стадион Халифа.
Дата проведення матчу: 21.11.2022
Час початку матчу: 15:00
Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Карлос Куейроз розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий поединок команди Англія був зіграний проти Німеччина - 26.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Іран
Країна: Иран
Тренер: Карлос Кейруш
Предыдущий матч команди Іран був зіграний проти Сенегал - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.
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